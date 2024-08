Wat is een banddoorsnijdritueel en hoe voer je er eentje uit op je ex?

Iemand noemde relaties die uitgaan ooit ‘een luxeprobleem’ en ik ben het daar grondig mee oneens. Als je echt hard van iemand houdt, kan een relatie die uitgaat voelen alsof een deel van je ziel uit je ribbenkast is gerukt. Breakups zijn niet slechts een emotionele marteling, ze kunnen ook fysiek pijn doen. Iemand die je ultieme WhatsApp-vriend was met wie je misschien zelfs al samenwoonde, kan in luttele seconden van noodcontact naar vijand gaan.Het kan oprecht voelen alsof je leven in duigen is terwijl je de rouw om je relatie verwerkt en probeert om weer een dagelijkse routine op te pakken zonder je voormalige liefde.

Dus, hoe gaat een mens hier mee om? Heksen hebben een methode die ze ‘cord cutting’ noemen, een ritueel dat je kan helpen om dingen los te laten, te helen en nieuwe mensen te ontmoeten. In sommige gevallen kan het ook de liefde tussen jou en je ex weer doen opbloeien (mits het echt meant to be is natuurlijk).

Wat houdt zo’n banddoorsnijdritueel in?

Een banddoorsnijdritueel is een soort magie die ervoor zorgt dat we alle connecties met een persoon, relatie, plek of zelfs een manier van denken kunnen verbreken als het niks meer voor ons doet. Een van de meest voorkomende manieren waarop dit ritueel wordt ingezet is na een breakup, maar je kan het natuurlijk ook gebruiken als je het contact hebt verbroken met voormalige vrienden, familieleden, banen of zelfs bij nare gedachten en onzekerheden.

De beeldspraak is betrekkelijk eenvoudig. Heb je ooit het gevoel gehad dat een ex, of een wrede opmerking van een familielid, nog aan je kleeft? Je wilt het loslaten en verder gaan, maar het voelt alsof de woorden, de persoon of de ervaring bij je zijn gaan horen?

Bij het doorsnijden van die banden kun je zo’n koord visualiseren en vervolgens doorknippen. Dit ritueel kan letterlijk worden uitgevoerd met behulp van een koord, band, of een andere vorm van een touw – het is een vorm van sympathieke magie, die gebaseerd is op nabootsingen van het leven. Je hebt niet eens een echt koord nodig – veel beoefenaars vinden visualisatie voldoende. Daarom is het goed om je, voordat je begint, een voorstelling te maken van jezelf, de ander en het koord dat jullie verbindt. En vergeet niet dat het goed is om tijdelijk de banden met iemand door te snijden. Dit is geen ritueel om bang voor te zijn, maar om te omarmen, om verder te gaan, en jezelf toe te staan gelukkig te leven, geworteld in het heden.

“Het doorsnijden van banden is een zeer nuttige vorm van energetische reiniging die wordt gebruikt om je af te scheiden van giftige mensen en ervaringen uit het verleden of heden,” zegt Hoodwitch-schrijver Michael Cardenas, de hoofdbrujo en eigenaar van Olde Ways Apothecary. Cardenas knipt persoonlijk koorden door en biedt het ook aan klanten aan als een van zijn spreuken.

De meeste heksen gebruiken het ritueel om verder te gaan na een breuk. De ongezonde banden tussen jou en een ander worden eenvoudigweg verbroken, zodat je kunt loslaten zonder iemand kwaad te doen.

“Als je de banden, relaties en connecties die je hebt met de wereld om je heen ziet als energetische koorden, dan is het doorknippen van deze koorden het doorsnijden van connecties met mensen, plaatsen of dingen die je niet langer dienen – of die je actief schaden,” zegt Kristen J. Sollée, de auteur van Witches, Sluts, Feminists: Conjuring the Sex Positive. “De praktijk wordt vaak gebruikt voor relaties – platonisch, romantisch of seksueel – maar persoonlijk denk ik dat je het ook kunt gebruiken voor verslavingen, angsten en andere trauma’s die je tegenhouden,” voegt ze eraan toe.

Als je in een gezonde relatie zit en je wilt de verbinding herstellen of de passie opnieuw aanwakkeren, dan is het doorknippen van koorden niet de spreuk voor jou. Zie het knippen van koorden als het wegwerken van gespleten haarpunten: Je wilt je haar misschien niet korter hebben, maar als je eenmaal afknipt wat beschadigd is, word je uiteindelijk weer beloond met groei. In sommige gevallen is een vorm van verzoening mogelijk, maar eerst moet je jezelf losmaken van het zieke verleden.

“Als je toch terug wilt met een ex-partner, moet je eerst de banden doorsnijden”, legt Cardenas uit. “Je moet die banden met die vroegere relatie verbreken, want anders is het enige wat we gaan doen dat je precies dezelfde problemen krijgt.”

Het doorsnijden van zo’n snoer vereist zelfreflectie, eerlijkheid, en de bereidheid om een enge sprong te nemen die je leven verder kan helpen naar gezondere, mooiere relaties. “Geef het wat tijd,” adviseert Cardenas. “Snijd het snoer door. En ik garandeer je dat er iemand anders doorheen zal komen en dat je iemand van een heel andere vibratie zult aantrekken en dat je een betere ervaring zult hebben.”

Er zijn veel manieren om banden door te knippen. Je kunt koorden mentaal doorknippen door het te visualiseren in je hoofd of door echt een stuk draad en een schaar te gebruiken. Zo had Sollée eens een vriendschap met een ex die pijnlijk en slopend was. Ze wilde die niet helemaal uit haar leven, dus verbrak ze de dode uiteinden door visualisatie. “Ik deed een cyclus van diepe ademhaling, sloot mijn ogen, en stelde me een elektrisch-roze, gloeiend koord voor dat ons samenbond. Ik gebruikte die band om liefde en kracht hun kant op te sturen en bedankte hen voor wat ze aan mijn leven hadden toegevoegd,” zegt ze. “Toen stelde ik me voor dat ik het koord doorknipte en de uitputtende aspecten van de relatie zag verdwijnen. Ik mediteerde op dit beeld voor minstens 15 minuten ofzo, en ging toen verder met mijn dag.”

Hoewel dergelijke visualisaties zeer krachtig kunnen zijn, is het soms nuttig om echte koorden te gebruiken, zodat je ze kunt zien en vasthouden, en getuige kunt zijn van het proces dat plaatsvindt. Het doorknippen van koorden kan naar behoefte gebeuren; hoewel de afnemende maanfase een goed moment is om dergelijke rituelen uit te voeren, weet iedereen dat breakups geen rekening houden met de maankalender.

Ik vroeg Cardenas of hij me instructies wilde geven voor een ritueel om een draad door te knippen. Ik had emotionele pijn door een ruzie met een dierbare vriend die ooit een minnaar was, maar veel beter bij me past als vriend. Ik was al romantisch verder gegaan (de vrouw met wie ik nu date hielp me zelfs de benodigdheden voor dit ritueel in te slaan), maar ik voelde me nog steeds verdrietig over het verlies van mijn vriend.

Uren na het uitvoeren van dit ritueel, belde hij me. We spraken af elkaar te vergeven voor alle pijn uit het verleden en ruimte te maken voor elkaar om als vrienden verder te gaan. Hij was ook oprecht blij dat ik iemand had ontmoet en dat het goed met me ging. Hieronder staat het ritueel dat Cardenas met mij deelde, dat alleen of met een vriend kan worden gedaan.

Het bandendoorknipritueel, met dank aan Olde Ways Apothecary

Je hebt nodig: een zwarte kaars, witte salie, Florida water, enkele meters zwart katoendraad of garen, een schaar, en een ketel of vuurvaste bak.

Instructies: Je kunt dit met een ander doen of alleen, zittend of liggend.

Stap 1: Open indien mogelijk alle ramen en deuren om alle negativiteit die je loslaat naar buiten te laten. Brand salie en sproei wat Florida water door je hele huis om heilige ruimte te creëren.

Stap 2: Steek je kaars aan en centreer jezelf. Neem de tijd om je te concentreren op wat je uit je leven wilt loslaten en stel je intenties vast.

Stap 3: Als je klaar bent, bind dan je voeten samen met de draad en zeg: “Dit is wat me tegenhoudt om verder te gaan op mijn pad.” De draad staat voor de giftige koorden die je verbinden met negativiteit.

Stap 4: Bind vervolgens je polsen samen en zeg: “Dit is wat mij ervan weerhoudt alles te ontvangen waar ik om gevraagd heb.”

Stap 5: Ga zitten en mediteer over giftige ervaringen uit het verleden en laat de koorden die energie absorberen.

Stap 6: Als je er klaar voor bent, knip je de koorden met een schaar door aan beide handen en voeten. Terwijl je dit doet, kun je zeggen: “Ik laat de banden die binden los. Ik claim wat van mij is. Ik ga vooruit in licht en vrijheid. Zo zij het.”

Stap 7: besproei jezelf met Florida Water om je energieveld te verzegelen.

Stap 8: Verbrand de draad en begraaf de as op afstand van je huis. Het is klaar. (Opmerking: Als je een stadsheks bent en niet in de buurt van goede begraafplekken woont, zorg er dan voor dat de draden volledig tot as zijn verbrand en spoel ze daarna door).