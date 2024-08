Wat is een ‘death cross’ en waarom praat de hele cryptowereld erover?

De koers van bitcoin is weer eens een duikvlucht aan het maken. Dit betekent één ding: paniek op het internet. In deze chaotische tijden wenden mensen zich al snel tot orakels om ze tot bedaren te brengen, of alwetende mensen die hun ergste angsten kunnen bevestigen. Dan hebben we het natuurlijk over bitcoin-analisten.

Er is een hele industrie rondom deze straatpredikanten op hun digitale groentekistjes. Die analisten vissen uit dezelfde poel van crypto-twitteraars om maar zoveel mogelijk volgers te krijgen door koersen goed te voorspellen. Ze zijn allemaal bewapend met hetzelfde geschut: grafieken die de historische stijgingen en dalingen van de markt laten zien, en een geheime taal die zo vaag is en zoveel jargon bevat, dat het bijna toverspreuken lijken: ascending triangle, abandoned baby, cup and handle, en death cross.

Je hebt misschien al eens gehoord over een ‘death cross’. De media springen graag op dit soort sensationele termen om mensen nog meer op sensationele artikelen te laten klikken. Maar het is in werkelijkheid wat minder spannend: een death cross is een situatie waarbij het kortetermijnbewegingsgemiddelde van een asset onder zijn langetermijngemiddelde zakt. Dus een meer neerwaartse actie op de markt dan normaal, en blijkbaar nadert bitcoin er één. Oei!

Maar betekent een death cross echt wat alle pessimisten beweren? Met andere woorden, gaat de waarde van bitcoin misschien voorgoed instorten? Andere financiële waarzeggers zeggen dat death cross eigenlijk een soort berenval is. Dat zou, naar mijn mening, een goede zaak zijn, aangezien ‘beren’ mensen zijn die geloven dat de waarde van een asset dropt. In ieder geval is het de moeite waard om te onthouden dat de prijs van Bitcoin (6300 euro) ver onder de decemberpiek van 15.000 euro ligt, maar nog steeds vér boven de prijs van vorig jaar.

Verschillende scholen (of moeten we het sektes noemen?) analisten zijn het dus niet eens over hoe ze al die grafieken en modellen moeten interpreteren. Maar de prijs van bitcoin blijft ondertussen gewoon dalen. Het is een vicieuze cirkel: hoe meer de waarde van bitcoin daalt, hoe gekker mensen worden en hoe meer ze beginnen te ijlen. Dit was de kop van een Reddit-bericht op donderdagochtend:

Bitcoin ‘Death Cross’, Sniperstube remains hopeful that this is a Bear Trap and that the RSI is oversold hinting a bottom soon which will confirm the double-bottom correction which will put an end to the correction.

Wat betekent dit eigenlijk? Eerlijk gezegd denk ik dat het niet echt uitmaakt. En wat er ook gaat gebeuren met de koersen, het is sowieso niet echt een goed idee om de prijs van bitcoin obsessief te blijven volgen. Tenminste, als je je geestelijke gezondheid belangrijk vindt.