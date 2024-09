Wat is er aan de hand met de teamfoto’s van Wales?

Mensen vonden het al als absurd als Christiano Ronaldo op zijn tenen ging staan om wat langer te lijken.

Het nationale elftal van Wales is die saaie foto’s helemaal zat. Donderdag besloten ze de opstelling helemaal om te gooien, waardoor de fotograaf opeens een aantal stappen achteruit moest doen. Bij de teamfoto staan er namelijk vier eenzame spelers in de achterste rij en zeven hurken er in de voorste rij.

De gemiddelde schoolfotograaf krijgt er nachtmerries van. Maar het was voor Wales niet absurd genoeg, dus besloten ze zondag bij de wedstrijd tegen Georgië een speler van de bovenste naar de onderste rij te sturen.

Op het moment dat het team in het stadion van Cardiff City voor de fotograaf gaat staan lijken ze compleet de weg kwijt te zijn. Er staan nog maar twee veldspelers naast keeper Wayne Hennessey in de achterste rij. Dit kan geen toeval zijn, dus wat willen ze ermee zeggen?

Vroeger maakte het nationale team zich ook al berucht met hun teamfoto’s, maar na deze foto’s begon de pers uit Wales zich toch echt af te vragen wat er aan de hand is. Sommige fans vonden het wel prima en dachten dat de spelers niet beter zouden weten. Anderen dachten juist dat het team een bepaald teken wilde afgeven. Maar de meeste mensen kunnen er vooral om lachen.

De echte reden voor de vreemde foto’s blijft vooralsnog een raadsel. De spelers hebben er in ieder geval lol mee. Gareth Bale werd op een persconferentie gevraagd waar de teamfoto’s opsloegen. “Ik weet niet waar je het over hebt,” zei hij met een grijns.

