Wat is er in godsnaam met Eminems gezicht gebeurd?

Header: Foto via flickr | Scott Kinmartin | CC BY 2.0

Als je de naam Eminem hoort, denk je waarschijnlijk aan een heel specifiek beeld: blonde haren, baggy broeken, een mistroostige babyface en een New Era-pet. We hebben respect voor zijn standvastigheid. De rapper heeft deze iconische stijl ontzettend lang volgehouden.

Videos by VICE

In een recente instagram-post van Eminem, waarop hij nonchalant tussen Dr. Dre en Kendrick chillt, wordt dit beeld van hem aan diggelen geslagen. Zoals we hieronder kunnen zien, is zijn kledingstijl nog redelijk intact, maar wat je op zijn gezicht ziet is wonderbaarlijk. De beste man heeft blijkbaar baardgroei. En niet zo’n donzig tienerbaardje, maar een volwassen, dikke barba van zo’n drie dagen. Onze spreekwoordelijke klomp is bij dezen gebroken.