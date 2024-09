Wat is er na 40 jaar nog over van punk in Nederland?

Een serie over punk? Nu? Zijn er geen actuelere onderwerpen te bedenken? Urgentere genres? Juist op de dag dat we het systeem omver kunnen werpen door van ons democratische recht gebruik te maken, lijkt het ons een perfect moment om de verwoestende chaos van punk eens goed te bekijken. Wat kunnen we leren van de oude punkveteranen en wat is er eigenlijk van ze geworden? Waar kun je als punkband nog terecht na het kraakverbod? Of moeten we punk zien als dat wat het eigenlijk altijd was; geen genre, maar een attitude. Geen lifestyle, maar een overtuiging.

Vorig jaar vierde Engeland het veertigjarig bestaan van punk. In tentoonstellingen hingen affiches aan de muur, grijs geworden mannen haalden in panels herinneringen op, je kon deelnemen aan DIY-workshops, en de Nationale Loterij stopte er maar wat graag geld in.

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.