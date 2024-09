Wat is het minste dat je als luie millennial kunt doen om het milieu te redden?

In de eerste week van het nieuwe jaar kijken we naar manieren waarop je niet alleen je eigen leven, maar ook de wereld een tikkie beter kunt maken.



In theorie weten we allemaal wat we moeten doen om het milieu te redden: minder vlees eten, minder lang douchen, minder vliegen, minder plastic tasjes gebruiken, minder kinderen krijgen, meer afval scheiden, meer fairtrade kopen, geen avocado’s meer eten. Maar in de praktijk word je ook weleens op zondagmiddag wakker met een helse kater, en lijkt je bonkende koppijn even een prangender probleem dan de planeet aarde die volledig naar de knoppen gaat.

Videos by VICE

Dus duik je onder de loeihete douche en blijf je daar drie kwartier staan smoren, gooi je alle bierflesjes, plastic bekertjes, peuken en overige feestmeuk met één grote zwaai in een vuilniszak, en laat je een bezorger op een brommer aanrukken met een enorme aluminiumbak spareribs. Als je daarna met je walmende katerlijf onderuitgezakt op de bank Cowspiracy kijkt, voel je ergens in je achterhoofd een schuldgevoelletje aan je hersenen knagen, en neem je je voor om het voortaan helemaal anders te doen – maar tegelijkertijd weet je ook dat er nog genoeg katers zullen komen.

Toch kan zelfs jij als gemakzuchtige millennial met zo min mogelijk inspanning het milieu een beetje sparen. En laat je niet gek maken door doemdenkers die roepen dat het toch allemaal niet uitmaakt, omdat slechts 1 procent van onze totale watervoetafdruk van dingen als douchen komt, of omdat de meeste broeikasgassen toch door China worden geproduceerd. Zoals je tante Nel altijd placht te zeggen: alle beetjes helpen.

Eet vaker kipnuggets

Tuurlijk, als je echt op het Amazoneregenwoud gesteld bent moet je helemaal geen vlees meer eten. Maar als je weet dat je dankzij je gebrek aan zelfbeheersing en/of bodemloze liefde voor biefstuk toch nooit helemaal vegan zal gaan, vervang je hamburger dan eens door kipnuggets, of je spareribs door een bak kippenvleugeltjes. Koeien eten meer dan kippen, hebben meer ruimte nodig, en zorgen met hun methaanscheten voor 14,5 procent van alle mondiale broeikasgassen. Een biefstuk is dan ook slechter voor het klimaat dan een kipfiletje. Houd je niet van kip? Dan is een frikandel – die als restvleesproduct met een beetje fantasie te bestempelen is als duurzaam – ook nog een optie.

Pak een riksja

Als je het allerbeste voorhebt met de aarde pak je natuurlijk de fiets, maar laten we wel wezen: daar heb je lang niet altijd zin in. De volgende keer dat je strontlazarus uit de club komt rollen, grijp dan niet gelijk naar de Uberapp, maar pak eens een fietstaxi. Zo heb je wel de milieulusten van het fietsen, maar niet de lasten. En mocht je het een beetje ongemakkelijk vinden om je als een neokoloniale koning door de straten te laten rijden door een zwoegende Braziliaanse crustpunker, bedenk dan: jij bent de aardkloot aan het redden.

Heb minder (casual) seks

Helaas zijn condooms behoorlijk slecht voor het milieu. En aangezien zonder niet slim is (niemand zit te wachten op supergonorroe, en bijdragen aan de bevolkingsgroei is zo ongeveer de grootste middelvinger die je kan opsteken naar de planeet) heb je twee opties om toch aan je trekken te komen. Eén is een langdurige relatie met een vaste partner, waarbij je allebei regelmatig een soatest doet, niemand vreemdgaat, en je andere maatregelen neemt om zwangerschap te voorkomen. Als dat jou als luie millennial met bindingsangst veel te veel moeite lijkt, zit er weinig anders op dan een eenzaam potje masturberen. Voor de groene zaak!



Illustratie door Sam Taylor via

Pis onder de douche

Je tanden poetsen onder de douche in plaats van ervoor of erna bij de wasbak is niet alleen makkelijker, maar je spaart er ook nog eens water mee. En als jij zo’n smeerpijp bent die onder de douche weleens een plasje laat lopen: gefeliciteerd, zoals een Drentse wethouder al eerder opmerkte is ook dat goed voor de planeet! Een wc doortrekken kost al snel meer dan dertig liter water – water dat jij nu mooi kan gebruiken om vijf minuten langer onder het stortbad te blijven staan zonder het gevoel te hebben dat je Moedertje Natuur de nek omdraait. Als je echt een voor goud wil gaan, kan je ook nog wat onderbroeken in de douchebak leggen om die gelijk even mee te wassen. Wel weghalen voordat je gaat pissen, natuurlijk.

Drink alleen nog maar lokaal speciaalbier

Slecht nieuws voor shotjesliefhebbers: het maken van sterke drank kost meer energie en water dan wijn of bier, en produceert per eenheid alcohol meer broeikasgassen. En aangezien wijndruiven het niet zo goed doen in ons miezerregenklimaat en die liters Pinot Grigio die je bij de vrijmibo verstouwt van ver moeten komen, lijkt de milieuvriendelijkste manier om toeterzat te worden toch een biertje te zijn. En dan het liefst een lokaal biertje dat ergens om de hoek wordt gebrouwen, en niet door kooldioxide uitstotende vrachtwagens de halve Benelux door gereden wordt. Als je nou bang bent dat je vrienden niet meer met je naar de kroeg willen omdat ze je een pretentieuze lul vinden: ook daar is een gids voor.

Lees je nieuws op papier

Het lijkt lekker groen om al je nieuws over de reünie van Rage Against the Machine, die ene vrouw die op het bureau van haar baas poepte, of de onvoorwaardelijke steun van Paus Franciscus aan Donald Trump van het internet te halen – en het is natuurlijk verschrikkelijk oneerlijk dat er hele bossen gekapt moeten worden zodat Leon de Winter z’n visie kan ventileren op ‘pussy hiphop’. Maar volgens een Zweeds onderzoek kan je in sommige gevallen beter je nieuws op papier lezen. Als je per dag dertig minuten of meer het nieuws leest – wat jij als wereldburger die wilt weten wat er speelt natuurlijk doet – is een ouderwetse krant minder milieubelastend dan het wereldwijde web.

Wist je trouwens dat we ook een gedrukt magazine hebben?

Ga samenwonen met zoveel mogelijk mensen

Als je jarenlang in een studentenhuis hebt gewoond met mensen die je koekenpan gebruikten om ketamine in te koken of elke ochtend Bon Jovi draaiden, is het een verademing wanneer je eindelijk je eigen stekkie hebt – maar ook slecht voor het milieu. Een eenpersoonshuishouden verbruikt gemiddeld 46 m³ water per jaar en 1.870 kWh stroom; een vijfpersoonshuishouden 194 m³ en 4.610 kWh (wat uitkomt op 38,8 m³ en 922 kWh per persoon). Mocht je geen zin hebben om weer met huisgenoten te gaan wonen, word dan polyamoreus of begin een sekte.

Koop meer online

Online winkelen wordt door tegenstanders vaak afgeschilderd als een snood plan van Beëlzebub om een eind te maken aan diversiteit in het straatbeeld, de lokale middenstand en het Prijzencircus. Maar voor de natuur is het niet zo’n ramp dat jij liever een multipack sportsokken bestelt op sokken.nl dan op donderdagavond de rookworstengeur te trotseren in de laatste Nederlandse warenhuisketen die nog niet kopje onder is gegaan. Uit onderzoek is gebleken dat online shoppen in de meeste gevallen minder impact heeft op het milieu dan naar de winkel gaan. Dat die onderzoeken ervan uitgaan dat je een dikke Amerikaan bent die anders met z’n SUV mijlenver naar de mall was gereden (en het feit dat het aantal mensen dat online aankopen met dezelfde rotvaart weer terugstuurt nogal een smetje op die milieuvriendelijkheid werpt) moet je dan maar op de koop toenemen.

Laat jezelf verslonzen

De wasmachine is een topuitvinding die bovendien onmisbaar was voor de vrouwenemancipatie, maar hij slurpt ook water en energie. De makkelijkste manier om de natuur een beetje te sparen is dan ook om minder te wassen. Je moeder zal er niet zo blij mee zijn als jij voortaan dat shirt met koffievlekken gewoon nog een paar dagen aanhoudt, maar de Noardlike Fryske Wâlden en de amoerpanter wél. En als je een gepast nonchalant kapsel cultiveert, kan je makkelijk doorgaan voor een Fransozige intellectueel die belangrijkere zaken aan z’n hoofd heeft dan koffievlekken, in plaats van de nalatige sloddervos die je diep van binnen bent.