Wat je allemaal had kunnen doen als je niet had hoeven betalen voor de EU

De hele Europese Unie kost elke burger slechts “één kopje koffie per dag”, zei Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie vorige week. Ik schrok: ik zit al veel te vaak een lauwe macchiato à 2,50 weg te hakken in een sfeerloze koffietent, zonder dat ik echt weet waarom. Moet ik daarbovenop nog élke dag een caffè sospesoaan Europarlementariërs betalen?

De website Politico was ook geschrokken, en factcheckte Junckers bewering. Het bleek mee te vallen: in Nederland betalen we 79 eurocent per dag aan de EU. In België betaal je meer (1,46), en misschien kun je bij de koffieautomaten in het Europees Parlement goedkoop koffie halen, maar dan nog lijkt het erop dat Juncker überhaupt niet weet hoe duur koffie is, omdat hij het altijd van lobbyisten krijgt. Het was vast niet Junckers bedoeling om mensen aan het schrikken maken, hij wilde juist alle schuimbekkende nationalisten de mond te snoeren die met hooivorken aan de poorten van Brussel staan om ons te bevrijden van de ‘zakkenvullers’. Want wie gaat er nu moeilijk doen over één kopje koffie?

Wat ik had kunnen doen

Eén koffie per dag kun je wel weg proberen te relativeren, maar het is eigenlijk best veel geld. Ik probeer al tijden te kappen met die uit verveling geboren koffietentverslaving, om leukere dingen van het geld te doen. Ook voor de 79 cent die Juncker blijkbaar voor zijn koffie betaalt, kan ik allerlei betere bestedingen bedenken dan het naar de Starbucks te brengen. Dit zijn wat voorbeeldjes:

Als die 79 cent elke dag opspaart, heb je na een week 5,53 bij elkaar. Daarvan kun je op zondagavond een flesje slobberwijn halen en een joint opsteken om heerlijk ontspannen de nieuwe week in te gaan. Per maand houd je ongeveer net zoveel over als je betaalt aan je abonnementen op Spotify én Netflix. Je zou dus elke dag, de hele dag, series kunnen kijken terwijl je muziek luistert, als de EU niet bestond. En dan hou je nog makkelijk 10 cent per dag over voor een zelfgezette filterkop – je hoeft dus helemaal niet te stoppen met koffie drinken (en dan heb ik het nog niet eens over de Douwe Egberts-zegels). Je kunt er ook voor kiezen om elk jaar een geheel verzorgd weekendtripje naar Brussel te maken, of één keer in de drie à vier jaar een EU-trui van het high-end modelabel Vetements kopen.

Ik zou zeker voor de trui sparen, als ik die 79 eurocent per dag niet met liefde aan Brussel betaalde. En ik wil best nog wat meer inleveren. Ik ben namelijk fan van de EU.

Vrij over de grenzen huppelen, lagere roamingkosten en de Erasmusbeurs, waarmee je bijna gratis in het buitenland kunt studeren, dat mag van mij best wat kosten. Ook als je liever thuisblijft op – bijvoorbeeld – je boerderij, kun je bij de EU aankloppen om ze je landbouwmachines te laten sponsoren. Als het goed is zorgt de Unie ervoor dat er geen oorlog komt, dat is voor iedereen leuk. En ze zouden ook nog een rol kunnen gaan spelen bij het aanpakken van belastingontwijking door bedrijven als Starbucks. Ook top, want daar moesten we toch op gaan bezuinigen.

Juncker, zeg gewoon wat je bedoelt

Het probleem van de EU is ook niet dat het niet leuk is. Ze hebben een imagoprobleem, en de grijze-pakken-technocraten slagen er niet in om dat op te lossen. De koffievergelijking was een strategische move: in zo’n klimaat van apathie en desinteresse (“ach, dat ene kopje koffie”) kan Juncker makkelijker zijn budget vergroten. Hij ziet namelijk het liefst dat iedereen uiteindelijk per dag een French Coffee met een driedubbele scheut Cointreau en extra slagroom aan de EU geeft, omdat de Britten na de Brexit niet meer bij willen dragen.

Maar waarom maak je zo’n vage koffievergelijking om mensen ervan te proberen te overtuigen dat de EU helemaal niet zo erg is, als je ook een gepassioneerd betoog kunt houden over waarom de EU geweldig is?

Juncker had bijvoorbeeld kunnen laten zien waar populistische nationalisten op kunnen besparen om de EU te betalen. Voor wat de EU kost op jaarbasis heb je namelijk precies de basisuitrusting van de EU-hater: een abonnement op de Telegraaf (à 207,60) zodat je je boos kan maken over het nieuws en online kan commenten op de artikelen; een lidmaatschap op het Forum voor Democratie à 25 euro erbij en van de 55,75 euro die overblijft kun je een hooivork kopen (46,02 inclusief verzendkosten). En een leuke muismat (11,65), tegen de reaguur-RSI. Dan is het meer dan op, en heb je eigenlijk alleen maar je eigen boosheid en onbegrip gefaciliteerd.

Juncker hoeft dus helemaal geen smoesjes te bedenken, hij hoeft alleen maar te zeggen waarom de Europese Unie elke cent waard is. Misschien zou hij eens een kop koffie moeten gaan drinken met een goede PR-adviseur. Dat moet er wel af kunnen, aangezien hij zo’n duizend Junckerkoffies per dag (840 euro) verdient.

