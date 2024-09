Wat je keuze aan de festivalbar over je zegt

Het is belangrijk dat je genoeg drinkt als je je tussen de feestende massa’s op een festival begeeft. Niet alleen omdat de meeste festivals worden gehouden in de zomer, een seizoen dat bekend staat om het zonnige weer en de hoge temperaturen, waardoor uitdroging en oververhitting op de loer liggen, maar ook omdat een drankje of twee de benen en tong wat losser maken. Een paar drankjes zijn een uitstekende manier om de feestvreugde te verhogen – als je het tenminste bij een paar drankjes weet te houden, want niemand is ooit écht een gezelliger mens geworden van 22 baco.

Drinken doe je niet alleen om dronken te worden of te hydrateren. De keuze aan de bar is namelijk ook een manier om festivalgangers in groepen op te delen, met elk hun eigen eigenschappen. Dit is wat het drankje dat je drinkt over je zegt.

Videos by VICE

BIER

Je behoort als bierdrinker tot de grote massa, en daar is helemaal niets mis mee. Je drinkt immers een biertje, dus er is sowieso zeer weinig dat mensen je kunnen maken. Als je eenmaal aan de bar staat bestel je er meteen twee, omdat je geen zin hebt om over tien minuten nog een keer in die klote-rij te gaan staan, of omdat je één biertje nodig hebt om je dorst te lessen, en de andere om mee te gooien. Wat dat laatste betreft: een beetje in het wilde weg met bier smijten als er ergens een flinke pit gaande is moet je lekker doen, maar bier naar artiesten gooien is niet oké. Ook niet als je die artiest heel slecht vindt. Hij of zij vindt waarschijnlijk namelijk hetzelfde van jou, en hij gooit ook geen bier over jouw apparatuur heen. Als Ronnie Flex een keer expres een biertje over jouw laptop heen heeft gekieperd is het een ander verhaal, maar dat is niet zo.

WIJN

Je zou denken dat mensen die wijn drinken op festivals van die snobs zijn die wijnen ‘mooi’ vinden in plaats van ‘lekker’ en die het hebben over boeketten en afdronk en al die onzin. Niet dus. De wijn die je op festivals kunt kopen is namelijk zo slecht dat de echte wijnliefhebber nog liever een beker van dat blauwe kakwater uit dixi’s drinkt dan de chardonnay die je aan de bar kunt krijgen. Mensen die wijn drinken op festivals zijn gewoon bierdrinkers die niet van bier houden.

LAUWE WODKA, NAAR BINNEN GESMOKKELD IN EEN HEUPFLACONNETJE

Het zou niet onterecht zijn als iedereen een klein beetje wodka mee naar binnen smokkelt op een festival, gewoon om de boel een beetje door te spoelen. Als je het hele festival leeft op drank die je zelf stiekem hebt meegenomen, dan ben je óf een gierige vrek, óf iemand die verstandig met zijn beperkte middelen omgaat – het is maar net hoe je ernaar kijkt. Het grote nadeel van zelf meegebrachte drank is dat-ie op een gegeven moment warm wordt. Het grote voordeel van sterke drank is dat je er minder vaak van moet plassen.

BACARDI­-COLA

Er bestaan vooroordelen over mensen die baco drinken. Dat ze allemaal tribal tattoos hebben bijvoorbeeld. Of dat de enige items in hun garderobe witte tanktops zijn, of het nou gaat om mannen, vrouwen of iets daartussenin. Die vooroordelen zullen heus niet allemaal waar zijn, maar toch kun je over de bacodrinker wel het een en ander zeggen. Baco-drinkers zijn mensen die aan het begin van een festival een enorme hoeveelheid munten halen. Die kan je maar vast hebben, en bovendien moet je wel, want een glas Bacardi-Cola kost op de meeste festivals ongeveer evenveel als een midweekje Schiermonnikoog in het laagseizoen. Duur maar niet erg chic – de Bacardi-Cola is het festivalequivalent van een bezoekje aan de stripclub. En op z’n tijd is daar niet zoveel mis mee.

WATER

Je kan het misschien wel ontkennen maar iedereen weet dat je aan de pillen bent schat ga je lekker ja je gaat lekker he ik begin hem nu echt te voelen ik heb zin om te dansen en mag ik je knuffelen ik heb gewoon even behoefte om iemand vast te houden oh dit is echt mijn lievelingsnummer ik neem nog een slokje water hoor wil je ook een slokje het is belangrijk dat je goed blijft drinken maar niet te veel want dan krijg je watervergiftiging maar nu nog niet hoor want ik voel me nog superlekker, echt súperlekker ik ga nog even daar naartoe oh nee ik blijf toch nog even hier want het voelt hier gewoon zo goed kom laten we dansen.

KOFFIE

Op meerdaagse festivals is de partypopulatie onder te verdelen in twee groepen: de groep die ’s ochtends uit de startblokken schiet en de dag begint met een shot van het één of een lijntje van het ander, en de verstandige groep die eerst een kopje koffie en een broodje nuttigt. Iedereen die na het middaguur nog met een bekertje koffie op een festival rondloopt is zéér verdacht. Het is verstandig om dingen te doen die tegen de regels zijn als er koffiedrinkers in de buurt zijn, want het cliché is waar: koffiedrinken is een van de belangrijkste hobby’s van agenten. Goeie kans dat die koffieleut een stille is.

Dit artikel verscheen eerder in onze Festival Guide. Meer stukken uit de Guide vind je op festivals.vice.com.