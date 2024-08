Wat je krijgt als 30 kunstenaars het thema ‘lucht’ verbeelden

Max Siedentopf heeft de gewoonte om gewone dingen net iets minder gewoon te maken. Naast fotograaf is hij namelijk ook een van de medeoprichters van Ordinary Magazine ; een blad dat in het teken staat van het alledaagse. Voor iedere editie stuurt hij een specifiek gebruiksvoorwerp naar een stuk of twintig kunstenaars, met de vraag of ze zich er eens flink door kunnen laten inspireren. De ene keer is dat een schuursponsje, de andere keer zijn het wattenstaafjes.

De nieuwste editie gaat voor de verandering niet over een gebruiksvoorwerp, maar wel over iets anders dat heel gewoon is: lucht. “Lucht is het meest voorkomende en gewone ding dat we om ons heen hebben,” licht Max toe. “Ik weet zeker dat iedereen er weleens mee in aanraking is geweest.”

Het is de eerste editie van Ordinary Magazine sinds ongeveer een jaar. De reden voor die pauze is dat zowel Max als Yuki Kappes – de designer met wie hij het magazine samen runt – vanuit Amsterdam naar het buitenland verhuisden. Hij naar Londen, Yuki naar Berlijn. “We moesten eerst wat productietechnische dingen uitvogelen voordat we verder gingen,” zegt Max. “Maar afgezien daarvan kan het ook nooit kwaad om even een frisse neus te halen.”

Rottingdean Bazaar & Annie Collinge.

Lucht is natuurlijk niet het thema dat zich het meest makkelijk laat verbeelden, zoals wel vaker het geval is bij onzichtbare dingen. Maar daar zit natuurlijk ook juist de uitdaging in. “Ik was erg benieuwd hoe ze iets zouden visualiseren dat je niet kunt zien,” zegt Max. “Dat is natuurlijk lastig, maar tegelijkertijd is er ook een eindeloze lijst aan interpretaties mogelijk.”



Er zijn dertig kunstenaars bij deze editie betrokken, waaronder Lonneke van der Palen, Marloes Haarmans en Elmer Driessen. De een maakt lucht zichtbaar door met belichting te spelen, de ander legt voorwerpen vast die zich door de lucht laten leiden. En weer een ander trekt een plastic zak over iemands hoofd, die vervolgens in het luchtledige naar adem hapt.

Bekijk hieronder een selectie van de resultaten:

Elmer Driessen.

One Block Down.

Biel Capllonch.

Inka & Niclas.

Lonneke van der Palen.

Mauricio Alejo.

Kostis Fokas.

Simone Giara & Tzvi Capineri Tosetti.