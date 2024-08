Wat je kunt doen als je ‘heteroseksuele’ vriend als bi uit de kast komt

Ik kwam er gelukkig achter dat ik biseksueel was toen ik geen relatie had – en dus ook geen vriendin aan wie ik het moest vertellen. Toch heb ik wel een idee van hoe lastig het kan zijn om als bi uit de kast te komen terwijl je in een ‘heteroseksuele’ relatie zit. Als ik tegen andere mannen – vooral oudere, homoseksuele mannen – zeg dat ik bi ben, dan zeggen ze vaak “dat ze dat zelf ook ooit zijn geweest”. Daar kan ik best kwaad om worden. Dat zij hun biseksualiteit als een soort opstapje hebben gebruikt, wil nog niet zeggen dat het bij mij ook zo werkt – ieders seksualiteit is natuurlijk totaal anders.

Dat is wel vaker een ding als je uitkomt voor je biseksuele geaardheid: mensen geloven je niet. Ze denken dat we op weg naar Homoland even een tussenstop nemen. En als ze wel geloven dat je oprecht biseksueel bent, wat dat verder ook mag betekenen, komen er vaak stereotypes bij kijken: we zouden hebberig en verward zijn, soa’s verspreiden, geen monogame relaties aan kunnen gaan en ga zo maar door. En als je een vrouw bent en een relatie hebt met iemand die uit de kast komt als bi, is er een reële kans dat hij bezorgd is dat jij dat soort vooroordelen ook hebt of zal denken dat hij jou gewoon niet meer zo ziet zitten. Of dat je boos op hem wordt, of hem verlaat.

Videos by VICE

Mocht jouw vriend biseksueel blijken te zijn, dan weet je dus nu wat daarbij allemaal zou kunnen spelen, en zou je hem kunnen helpen en steunen. Tegelijkertijd zit je ook misschien zelf met de nodige vragen. Laten we eens doornemen wat voor kwesties er zoal kunnen spelen en hoe je daarmee om zou kunnen gaan.

Wat betekent het voor je relatie als je vriend bi blijkt te zijn?

“Dat hangt ervan af,” zegt seks- en relatietherapeut Todd Baratz. “Elke relatie is anders en iedereen heeft andere behoeftes.” Wat je vriend tegen je zegt, gaat puur om hemzelf – ongeacht wat er verder gebeurt. (Als hij ook zegt dat hij graag naar een sekskelder vol mannen wil, dan is dat een ander verhaal, maar daar kom ik zo nog op.)

“Zegt hij alleen dat hij bi is, of dat hij ook echt wil experimenteren met andere mannen?” vraagt Baratz. “Dat maakt eigenlijk het verschil.”

De 28-jarige Jan woonde drie jaar samen met zijn eveneens 28-jarige vriendin Lara-Jean, toen hij vertelde dat hij bi was. “Dat was het moeilijkste dat ik ooit heb gedaan,” zegt hij tegen VICE. “Ik was bang dat ze weg zou gaan.” Maar hij wist dat hij het moest doen, omdat het ook niet bepaald goed voor hun relatie zou zijn als hij het geheim zou houden. “Ik wil dat ze alles van me weet.”

Lara-Jean probeerde positief te reageren, maar was bang dat Jan eigenlijk bij hem weg wilde. “Ik wilde hem het gevoel geven dat alles goed zou komen,” zegt ze. “Maar niet veel later moest ik huilen, omdat ik niet wist wat dit voor ons zou betekenen. Ik was heel verward en onzeker.” Jan benadrukte dat zijn geaardheid niet zou betekenen dat hij er meteen met een man vandoor zou gaan.

Er hoeft zeker niet per se iets te veranderen als je vriend vertelt dat hij bi is. Misschien dat je hooguit wat vaker naar RuPaul’s Drag Race zult kijken, of dat hij zijn haar gaat blonderen, waarna je zegt dat het hem uitstekend staat, terwijl je dat helemaal niet vindt. Maar verder is hij nog steeds dezelfde man op wie je verliefd bent geworden. Het enige verschil is dat hij zich ook aangetrokken voelt tot mannen.

Misschien dat hij zelf in eerste instantie ook niet weet of hij het alleen maar wil zeggen of dat hij er ook echt wat mee wil doen. Daar moet hij misschien ook nog een beetje achter komen, dus het is goed om er gewoon geregeld op terug te komen. Maar voor nu weet je gewoon dat hij mannen ook interessant vindt, en dat met jou wilde delen.

Voelt hij zich niet meer seksueel aangetrokken tot mij?

Nee joh! Als hij tegen je zegt dat hij biseksueel is, dan is dat wat het is. Als je het idee hebt dat hij van je hield en je aantrekkelijk vond voordat hij als bi uit de kast kwam, dan hoef je daar echt niet aan te twijfelen. (Ik weet dat ik steeds maar blijf herhalen dat biseksualiteit een echt ding is, maar er zijn oprecht heel veel mensen die me nog steeds niet geloven, zelfs niet nadat New York Daily News me een “bisexual mega-influencer” had genoemd.)

Als je een relatie krijgt, betekent dat natuurlijk sowieso niet dat je je nooit meer tot anderen aangetrokken zal voelen. Tuurlijk, je gaat heus niet met andere mensen naar bed als je monogaam bent, maar als er op straat een of andere knapperd loopt, zul je daar heus wel oog voor hebben. Misschien fantaseer je weleens over iemand anders terwijl je zit te masturberen – dat hoeft nog niet te betekenen dat je niet van je vriend houdt, en ook niet dat je je niet tot hem aangetrokken voelt. Het betekent dat je óók anderen interessant vindt, aangezien je nu eenmaal een mens bent.

Jouw vriend heeft dat dus ook, alleen met vrouwen én mannen. Het is misschien niet zo leuk om te horen dat hij zich überhaupt ook tot andere mensen aangetrokken voelt, maar dat maakt gewoon deel uit van wie hij is. En daar kun je verder heel gedetailleerd op ingaan, maar ook niet.

Wat doe ik als ik me een beetje onzeker voel over het feit dat hij ook op het andere geslacht valt?

Zegt je vriend dat hij zich aangetrokken tot jou voelt en dat hij niet bij je weggaat? Mooi, probeer daar dan gewoon naar te luisteren. Zit het met jullie relatie wel snor, maar voel je je toch nog steeds onzeker over wat zijn coming-out precies betekent, dan is het misschien goed om te kijken of het niet aan je eigen vooroordelen ligt. Leg jouw onzekerheid in ieder geval niet direct bij hem neer.

Aangezien biseksuele mensen vaak niet serieus worden genomen, en hij misschien dus al erg lang in het geheim ook mannen aantrekkelijk vindt, is het best begrijpelijk dat je dit soort gevoelens hebt: je kunt best iets van de stigma’s hebben overgenomen, waar je vervolgens wat onzeker van wordt. Maar uiteindelijk is dat homofobie en bifobie. Je kunt meer lezen over dit soort vooroordelen – en hoe je ze in je eigen gedrag herkent en ermee om kunt gaan – op bi.org en het Bisexual Resource Center.

Wat doe ik als hij het aan onze vrienden vertelt en er openlijk voor uitkomt?

Wees in ieder geval geen lul en steun hem daarin. Hij zal het misschien lastig vinden, maar met jou aan zijn zijde is het een stuk makkelijker. Al is het voor jou misschien ook niet makkelijk. Mensen zullen wat van je vinden: misschien denken ze dat je ontkent dat je een homovriendje hebt of wat dan ook, als ze niet zo ruimdenkend zijn. Fuck die mensen. Laat je niet klein krijgen en grijp in als dat soort mensen vervelend tegen hem doen. En laat er bij je vriend geen twijfel over bestaan dat je zelf niet zo bent.

Wat kan ik doen om hem te helpen en te laten beseffen dat hij me kan vertrouwen?

“Zorg ervoor dat het over hem gaat en niet over jou,” zegt psychotherapeut en seksueel voorlichter Rachel Wright. Vraag hem hoe je hem kunt helpen, zeg dat alles goedkomt, laat nog eens extra weten dat je van hem houdt en met hem samen wilt blijven. “Als je partner iets met je deelt wat hij nooit eerder heeft verteld, betekent dit dat hij je vertrouwt, en de ruimte voelt om dat te doen,” zegt Wright.

Benadruk dat je niet zomaar bij hem weggaat en hem blijft steunen. Wil hij jou erbij hebben wanneer hij het aan zijn ouders vertelt? Wil hij dat jij het om wat voor reden dan ook aan jullie gemeenschappelijke vrienden vertelt? Doe dat voor hem. Als hij zelf niet zo duidelijk is over wat hij van je nodig heeft, kun je daar natuurlijk ook naar vragen en op terug blijven komen.

Sta open voor verandering. “Welke geaardheid je ook hebt en of je nu wel of niet in een lange relatie zit – we groeien allemaal,” zegt Wright. “We blijven dingen over onszelf leren.” Ergens voor openstaan heeft natuurlijk zijn grenzen – als je geen open relatie wilt moet je dat gewoon zeggen. Niks is verplicht.

Maar wat nou als hij wel met andere gasten wil experimenteren?

Het kan natuurlijk best zo zijn dat je vriend alleen zijn verlangens botviert door een beetje porno te kijken, maar misschien is hij ook wel benieuwd of je openstaat voor een open relatie. En dat kan spannend zijn, maar hoeft niet meteen het einde van jullie relatie te betekenen. Want nogmaals: als je bi bent, betekent dat nog niet dat je tegen monogamie bent. Wel of niet monogaam willen zijn, staat los van je seksualiteit.

Als je echt geen trek hebt in een open relatie moet je vriend er vooral ook niet op blijven hameren. En dan kun je gewoon zeggen dat je liever hebt dat hij het wat rustiger aan doet, omdat je het geen prettig idee vindt dat hij met een ander samen is en je er nog even aan moet wennen. Gaat hij daar niet mee akkoord, dan ligt het waarschijnlijk eerder aan hem, of aan jullie relatie.

Jan en Lara-Jean wisten een balans te vinden waar ze zich allebei prettig bij voelden. “Ik kon mijn nieuwsgierigheid op een gegeven moment niet meer in bedwang houden,” zegt Jan. “Toen ik tegen haar zei dat ik een keer seks wilde hebben met een man, had ze het daar wel moeilijk mee.”

Ze hadden het er veel over en kozen uiteindelijk voor een open relatie. Lara-Jean wist dat ze genoeg van elkaar hielden om dat te kunnen doen. De afspraak is wel dat hij alleen met mannen experimenteert en niet met vrouwen. Ze moesten even uitvogelen hoe het precies zou werken, maar hebben nu een polyamoreuze relatie: Jan heeft zowel een vriendin als een vriend. En dat kon alleen doordat Lara-Jean geen enkele twijfel had over de liefde die Jan voor haar voelde. “De liefde is zelfs alleen nog maar sterker geworden.”

Zo ziet Jan het ook. “Ik voel me meer met haar verbonden dan ooit,” zegt hij. Maar of je nu monogaam blijft of niet: als je eerlijk tegen elkaar bent en elkaar kunt accepteren, kun je dichter bij elkaar komen – en ook dichter bij jezelf.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.