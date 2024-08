Wat je moet doen als je het weer wilt proberen met je ex

De eenzaamheid en het verlangen dat je kunt voelen nadat je relatie op de klippen loopt, kan overweldigend zijn. Wat is een betere manier om over de ellende en pijn heen te komen dan het goed te maken en terug te gaan naar degene die je hart brak?



Onlangs bleek uit onderzoek dat bijna vijftig procent van alle jongvolwassenen minstens een keer geprobeerd hebben om hun ex terug te winnen. Dat kan in sommige gevallen natuurlijk rampzalig uitpakken, als je het overhaast doet of vanwege de verkeerde redenen, maar het hoeft niet altijd uit te draaien op ellende. Als beide partijen tijd hebben genomen om hun zaakjes op orde te krijgen, is terug bij elkaar komen zelfs best logisch. Maar het is ook een belangrijke beslissing waarbij zorgvuldigheid van belang is.

Voordat je je ex weer in je armen sluit, is het van essentieel belang dat je een goede strategie hebt. We vroegen datingcoaches, relatie-experts en therapeuten wat je in je achterhoofd moet houden als je een tweede poging waagt met je voormalige geliefde. Doe er je voordeel mee!

Tijd is je beste vriend

Je weet pas dat je er klaar voor bent als je genoeg tijd hebt gehad om erachter te komen wat er mis ging in je relatie. Met ‘tijd’ bedoel ik maanden of jaren, niet dagen of weken. Je moet positieve veranderingen in jezelf of je ex kunnen zien, die gerelateerd zijn aan de redenen waarom het mis ging. Als je het bijvoorbeeld uitmaakte omdat een van jullie niet wilde trouwen en de ander wel, is het belangrijk dat een van jullie daar anders over is gaan denken, anders heeft het geen zin. Leer van het verleden. Als je denkt dat het verstrijken van tijd of ‘een korte break’ genoeg is om de problemen op te lossen, is de kans groot dat je weer in de ellende terechtkomt. Als je wil weten of je partner is veranderd, kijk dan naar hoe die zich gedraagt, niet wat-ie zegt. Als hij of zij veranderd is, moet je dat kunnen zien in zijn of haar gedrag. – Christie Harman, expert op het gebied van daten en relaties.

Kijk of iemand veranderd is

Er zijn een boel redenen waarom een relatie kan mislukken, maar voor je het weer goedmaakt, moet je ervan overtuigd zijn dat de omstandigheden zijn veranderd. Interne veranderingen zoals zelfbewustzijn, het breken met oude gewoontes, een vernieuwde breekbaarheid en vertrouwen, een beter mens zijn geworden; dat zijn dingen die ervoor zorgen dat je nieuwe ervaringen kan opdoen met een vertrouwd persoon. Externe veranderingen zoals een carrière, effectief communiceren en timing kunnen zorgen voor een succesvolle tweede poging. Teruggaan naar je ex kan lijken op het herstellen van een emotionele wond. Een succesvolle relatie is niet gedoemd om te mislukken omdat het de eerste keer niet werkte. Succes zit ‘m erin hoe je het repareert. Doe dat op een goede manier! – Akua Boateng, psychotherapeut

Wees eerlijk

Denk lang en goed na voordat je teruggaat naar je ex. Je moet echt eerlijk zijn tegenover jezelf over waarom je het wil. Is het een gevalletje ‘vroeger was alles beter’? Waarom ging het in eerste instantie uit? Ben je er overheen, of koester je nog steeds wrok? Als je boos wordt, ga je dan oude wonden openhalen? Weet je zeker dat je er klaar voor bent om weer een relatie aan te gaan met de persoon die diegene nu is, en niet met de persoon die hij of zij ooit was? Als je niet kan praten over wat er is gebeurd en niet uitkomt voor je aandeel in de redenen dat het uitging kun je ervan uitgaan dat je dezelfde fouten weer gaat maken. – Harris O’Malley aka Dr. Nerdlove, expert op het gebied van dating

Een oude relatie opnieuw laten slagen

Voor een goede relatie heb je een paar dingen nodig: eerlijkheid, empathie, compassie en loyaliteit. Maar als je opnieuw begint met een oude liefde, heb je die dingen nodig, plus een aantal cruciale dingen: openheid, eerlijke communicatie, de bereidheid om het fout te hebben, discussiëren en het loslaten van het verleden, en de touwtjes uit handen durven geven. Met liefde, naar elkaar luisteren, acceptatie en empathie als gids kun je terug bij elkaar komen. Maar hou wel je ogen open zodat je niet dezelfde fouten blijft maken – Charles J. Orlando, relatie-expert

Doe rustig aan op social media

Als je erover nadenkt om terug te gaan naar je ex, doe dat dan op een rustig tempo. Geniet van het maken van nieuwe herinneringen en respecteer de verschillende perspectieven die jullie misschien hebben. Verander niet meteen je status naar ‘in een relatie’ en ga ook niet meteen allemaal foto’s van jullie samen op Facebook zetten tot je er allebei zeker van bent dat het gaat lukken. Niemand wil weten dat het ‘gecompliceerd’ is. Het is makkelijk om je ex te recyclen na de feestdagen of na een nieuwe breuk. Maar voordat je je ex begint te volgen op social media en geobsedeerd raakt, moet je ervoor zorgen dat je de tijd neemt. – Julie Spira, online dating-expert en -coach.