Wat je moet doen als je huisgenoot je met een deurwaarder opzadelt

Toen ik nog een vieze keuken met twee huisgenoten deelde, gebeurde het regelmatig dat ik rekeningen en betalingsherinneringen van oud-bewoners in mijn brievenbus vond. Ik noemde ze ‘spookbewoners’; mensen die ooit op mijn adres woonden, maar jaren geleden al met de noorderzon waren vertrokken. Op de enveloppen stond mijn adres, maar met een onbekende naam erboven. Sommige namen kwamen in de loop der tijd vaak terug: ze kregen stapels rekeningen van bedrijven en overheidsinstanties.

Het liep uit de hand liep toen Waternet – dat bedrijf dat zorgt dat je kunt douchen –rekeningen begon te sturen van honderden euro’s. Drinkwater, belastingen, noem het maar op. Na maanden vol frustrerende telefoontjes, lukte het uiteindelijk om duidelijk te maken dat die brieven niet voor mij waren bedoeld, maar voor een oud-bewoner. Toch scheelde het weinig of er was een deurwaarder langsgekomen. De rekeningen stonden niet op mijn naam, maar een deurwaarder kon wel op bezoek komen om spullen in beslag te nemen. Als hij mijn flatscreen in de woonkamer zag, zou hij die vast meenemen, dacht ik.

Videos by VICE

Ik heb inmiddels mijn eigen appartement en ben van het probleem af, maar van vrienden hoorde ik dat ze nog steeds door de schulden van spookbewoners achterna worden gezeten. Het extreemste voorbeeld is Hyun* (28), die twee jaar geleden een appartement had gevonden in Amsterdam Oud-Zuid. Ze werkt in de financiële sector, maar een appartement in Zuid is voor haar natuurlijk ook niet goedkoop, en dus deed ze een oproepje om een huisgenoot te vinden met wie ze de huur kon delen.

Via een gemeenschappelijke vriendin ontmoette ze Lisa* en ze besloten wat te drinken. “We konden het goed vinden samen. Ik had het echt gevoel dat we vriendinnen gingen worden,” vertelt Hyun als ik met haar afspreek. “Alleen het contract moest nog getekend worden bij de makelaar. Daar moesten we een aanbetaling voor doen, een hele maand huur. Omdat Lisa niet in Amsterdam was, kon ze niet mee om het contract te ondertekenen. Alles kwam dus op mijn naam te staan. Omdat ik zo graag daar wilde wonen, vond ik dat geen probleem. Ik tekende en betaalde de borg. Ik dacht dat ik haar deel – zo’n 700 euro – wel terug zou krijgen.”

Hyun en Lisa trokken samen met een derde huisgenoot in het appartement. Maar betalen deed Lisa niet. Het duurde even voor Hyun doorkreeg dat er iets niet klopte. Hyun: “Lisa zou het ontbrekende deel van de inboedel regelen: een gehuurde wasmachine, een strijkbout en stofzuiger. Toen de monteur de wasmachine kwam aansluiten, vroeg hij mij om borg te betalen. Dat was volgens Lisa al geregeld. Telkens als we er iets van zeiden, kwam ze met excuses.”

Illustratie door Roel de Witte

Hyun kreeg pas in de gaten hoe het echt zat toen ze op Lisa’s kamer ging kijken. “Niet netjes”, geeft ze toe, “maar ik voelde gewoon dat er iets verkeerd zat. Ik trok een la open waar stapels ongeopende rekeningen in lagen. Alleen al van dezelfde maand lag er voor 800 euro aan parkeerboetes. Geen wonder dat ze niks terugbetaalde, Lisa had gewoon geen geld.”





Toen Hyun met Lisa over haar schulden ging praten, begon ze “superhard te huilen en gaf ze toe dat ze heel veel schulden had. Ze smeekte ons om een tweede kans. We hebben nog een maand samengewoond, daarna is ze vertrokken. Een huis delen met iemand die je zo belazerd heeft, lukt gewoon niet.”

Hyun was nog niet van Lisa af. Twee jaar na Lisa’s vertrek ontving ze nog steeds rekeningen en aanmaningen, vaak voor bedragen waar een deurwaarder niet alleen de televisie en computer voor meeneemt, maar ook de bank en de muren. “In de eerste maand dat ze weg was, ontvingen we voor 12.000 euro aan rekeningen. Op een gegeven moment stond er een deurwaarder op de stoep. Gelukkig luisterde hij toen ik zei dat Lisa verhuisd was. Daarnaast ben ik dagen kwijt geweest aan het bellen en aanschrijven van alle bedrijven die nog geld van haar kregen. Telkens moest ik uitleggen dat ze verhuisd was en kreeg ik te horen dat alleen zij haar adres kon wijzigen. De laatste rekening is van twee maanden geleden. Ik hoop echt dat het nu klaar is en ik nooit meer een brief van haar hoef te ontvangen.”

Hyun is het misschien wel gelukt om van Lisa’s schuldenspook af te komen en kan nu rustig haar laptop in de woonkamer laten staan zonder dat die door een deurwaarder wordt meegenomen. Daar heeft ze, net als ik, wel maandenlang telefoontjes voor moeten plegen. Dat moet toch makkelijker kunnen, zou je zeggen. Ik belde met Stichting Rechtswinkel om te vragen hoe je kunt voorkomen dat je maanden in de stress zit door andermans schulden. De Rechtswinkel kan je helpen als je weinig geld hebt maar wel met een juridisch probleem zit. Ze gaven me een paar nuttige tips:

Meld bij de gemeente dat je huisgenoot niet meer op jouw adres woont

Het duurt meestal een tijdje voordat deze informatie verwerkt is, maar het is de beste manier om zo snel mogelijk van de aanmaningen af te zijn. De administratie van veel instanties, zoals Waternet, is rechtstreeks gekoppeld aan de gemeente-administratie. Zien zij dat iemand verhuisd is, dan sturen ze geen brieven naar het oude huis.

Als je een acceptgiro in de brievenbus krijgt, stuur die dan meteen retour

Zet ‘retour afzender’ op de envelop en zet erbij: ‘geadresseerde woont niet meer op dit adres en is met onbekende bestemming vertrokken’. Met een beetje geluk sla je zo weer een deurwaarder van je af. Het scheelt ook een hoop oud papier.

Bel de deurwaarder en leg hem uit dat hij echt niet bij jou moet zijn

De Rechtswinkel zegt dat als je brieven krijgt van een deurwaarder, je het beste meteen even kunt bellen om de situatie uit te leggen. Ik vraag me af hoeveel dat helpt, want als de deurwaarder toch besluit bij je thuis te gaan rondneuzen, kan hij alsnog je spullen meenemen.

Bewaar bonnetjes zodat de deurwaarder van jouw spullen afblijft

Die kun je aan de deurwaarder laten zien als-ie beslag komt leggen. Als je met een bonnetje kunt aantonen dat de flatscreentelevisie door jou is gekocht, mag een deurwaarder hem niet meenemen.



Haal je spullen uit de gemeenschappelijke ruimte

Je moet sowieso je dure spullen niet in de woonkamer of keuken laten staan als je weet dat er elk moment een deurwaarder kan langskomen. Til je espresso-apparaat uit de keuken en zet hem zolang op je slaapkamer, dan weet je zeker dat je ‘s ochtends nog ontspannen een kop koffie kunt blijven drinken.

Haal de Sherlock in je naar boven en verzamel bewijs

Als het toch allemaal niet lukt en je moet een rechtszaak aanspannen, zorg dan dat je zoveel mogelijk bewijs hebt dat de schulden niet op jou te verhalen zijn. Heb je gebeld met een instantie? Vraag met wie je hebt gesproken en noteer het tijdstip van je telefoontje. Brieven ontvangen? Gooi ze niet zomaar weg.



Zo ver hoefde het bij Hyun en mij niet te komen. Wij zijn na heel veel telefoontjes van de administratieve nachtmerrie gered. Na Lisa is er een neef van Hyun voor haar in de plaats gekomen. Dat is misschien nog wel de beste tip: zorg voor betrouwbare huisgenoten zodat je in ieder geval geen spookbewoners met schulden bij komen. Hyun: “Een huis delen vind ik prima, maar ik zal nooit meer zomaar via-via iemand in huis nemen. Daar heb ik echt teveel gezeik voor meegemaakt.”

* De namen van Hyun en Lisa zijn vanuit privacy-overwegingen gefingeerd. De echte namen zijn bij de redactie bekend.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: