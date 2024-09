Pissgate en de totale meltdown van ons informatiesysteem

Al in oktober 2016 ging een door de Democraten ingehuurde ex-MI6 spion rond bij media met een ‘geheim document’ met daarin allerlei explosieve beschuldigingen aan het adres van Donald Trump. Tot grote credit van de media weigerden ze allemaal om de stomende hoop ongefundeerde seksschandalen te publiceren. Ook De Volkskrant, die er vanmiddag over berichtte, had het ‘rapport’ al geruime tijd in bezit, zonder zich te verlagen tot publicatie.

Tot Buzzfeed gisteren besloot het toch te doen, nadat CNN had bericht dat de CIA een 2-A4’tjes tellende samenvatting van het ‘geheime rapport’ aan Obama en Trump had gegeven als onderdeel van een inlichtingenbriefing over vermeende Russische hacktiviteiten. Uit het rapport zou moeten blijken dat Trump chantabel is door informatie in het bezit van Rusland en hij zich zo wellicht schuldig heeft gemaakt aan hoogverraad.

De ‘informatie’ bestaat eruit dat hij zich in Moskou zou hebben laten onderpissen door twee prostituees in een hotelbed waar eerder de Obama’s hadden geslapen, om zo ‘wraak’ op hen te nemen. Omdat de CIA de samenvatting hiervan aan een officiële briefing toevoegde, was het bestaan van het ‘rapport’ ineens nieuws en konden de progressieve Amerikaanse media losgaan op het bashen van hun gehate ‘not my president’.

There must be a reason for Trump’s unrelenting defense of Russia and adoration of Putin. Perhaps this is it. Evan McMullinJanuary 10, 2017

Evan McMullin, zelf nauw betrokken bij het promoten van het ‘rapport’, insinueert dingen op Twitter.

Nu komt pas het krankzinnige gedeelte. Volgens een 4Chan bericht is het rapport volledig verzonnen door een anonieme trol die zich voordeed als anti-Trumper aan Trump-hater Rick Wilson. Die laatste trapte met open ogen in het idiote document. Het was John McCain die het ‘rapport’ in december overhandigde aan de veiligheidsdiensten en eiste dat ze het serieus onderzochten.

Het lijkt erop dat de CIA en de media later zelf de Russische spion-twist aan de mix hebben toegevoegd. De anonieme auteur van het neprapport schreef op 1 november: “Dus ze namen wat ik aan Rick Wilson gaf over en hebben er een Russische spionnen-twist aan gegeven. Ze geloven het nog steeds. Jongens, ze zijn zo ongelofelijk wanhopig – en is geen enkel Trump schandaal over dat nog geloofwaardig is.”

4chan trolled Rick Wilson with the Trump piss story back in November 2016. Media or CIA added Russian spies themselves. THIS IS NOT A DRILL. Mr BonesJanuary 11, 2017

De hoax blaast op op Twitter wanneer screenshots opduiken van een 4chan-gebruiker die claimt Pissgate te hebben ontketend.



Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om wraak voor de opmerkingen van Trump dat hij het verhaal van de CIA over de Rusland-hack van de verkiezingen niet duidelijk vond, en liever Julian Assange van Wikileaks vertrouwt. The Intercept toonde echter een dieper mogelijk motief aan. De top binnen de CIA had graag Hillary Clinton als president gehad, die de traditionele vijandige houding tegenover Rusland zou voortzetten, en niet Trump die duidelijk aangaf geen reden te zien voor hatelijkheid aan het adres van Poetin en zelfs blijk gaf van bewondering.

Grappig is dat o.a. John McCain de afgelopen weken hard aandrong op een sterker optreden tegen Rusland voor het ‘hacken’ van de verkiezingen. Vooralsnog is er geen hard bewijs voor een Russische hack komen bovendrijven en met deze kardinale blunder van de intelligence community is het niet waarschijnlijk dat Trump in het vervolg wel naar ze zal luisteren.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to Donald J. TrumpJanuary 11, 2017

De POTUS-elect vergelijkt zichzelf met Hitler en zijn geheime diensten met von Stauffenberg…of niet.



Ondertussen probeert Buzzfeed het gezicht te redden door 4Chan te beschuldigen van bedrog. Zo zou niet het rapport de hoax zijn, maar het gerucht dat het rapport een hoax was is een hoax bekokstoofd door de ‘Alt-Right’. Zo beweert Buzzfeed dat de ‘voormalige spion’ een ‘betrouwbare bron’ is en ‘circuleerde het rapport al in de herfst van 2016’ onder journalisten.



Onofficieel maar ogenschijnlijk accuraat plaatje dat de ronde doet op internet met daarop het chronologische verloop van PissGate.



Deze complete meltdown van ons informatiesysteem laat zien hoe belangrijk het is om sceptisch te blijven en, ook al is het slachtoffer Donald Trump, nooit ongefundeerde claims zomaar voor waar aan te nemen.