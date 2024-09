Wat je ook gestemd hebt, wij simuleerden de toekomst van Nederland per partij

“Iedereen wil zo zijn utopie”

Random Facebook-reactie onder het Vice-interview met Gert-Jan Segers, 2017

Nederland moet weer van ons worden! Weg met het partijkartel! Alles moet anders! We pakken ze terug! In verkiezingstijd is de roep om verandering het grootst. Bekijk een willekeurig interview met een politicus en het lijkt alsof we leven in de hel op aarde. Hoe kleiner de politieke partij, hoe groter de ambities om het roer helemaal om te gooien.

Het mooie aan Nederland is dat er tientallen van zulke partijen kans hebben om een of meerdere zetels in de Tweede Kamer te winnen. Er staan in totaal 28 partijen op je stembiljet straks, de een met nog extremere ideeën dan de ander. Allemaal hebben ze een beeld van hoe Nederland eruit moet komen te zien. Ook mooi aan Nederland is dat ons politieke systeem alleenheersers praktisch uitsluit. De kans is nihil bijvoorbeeld dat Geert Wilders al zijn wensen straks mag gaan uitvoeren.

Toch ben ik benieuwd. Wat als de Libertarische Partij Nederland vorm zou mogen geven? Hoe ziet het beloofde land van de SGP eruit? En wordt Nederland veel chiller als we legaal drugs mogen gebruiken?

Om dat te testen hebben het CPb, analytici, onderbuikgevoelens en onze fantasie. En we hebben games. Democracy 3, bijvoorbeeld. Het pc-spel maakt je de regeringsleider van een land naar keuze en geeft je de macht om het beleid aldaar te bepalen. Een vrij eenvoudige regeersimulator, maar een regeersimulator desalniettemin. En een perfecte manier om te kijken wat er met ons land gebeurt als een partij aan de macht komt die het radicaal anders zou doen dan de zittende regering.

