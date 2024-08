Wat je raarste seksdromen eigenlijk betekenen

Nadat ik voor het eerst een seksdroom had over een platonische vriend, werd ik in paniek wakker op een drijfnatte kussensloop. Over de droom zelf was bijzonder weinig te zeggen; ik kon me de details nauwelijks herinneren, maar ik was vooral in de war dat ik zulke gedachtes had over die vriend. De seks in mijn droom was eigenlijk heel gemiddeld, ondanks dat het volledig gefabriceerd was door mijn eigen ongelimiteerde, levendige brein.

Die dag bleef ik de situatie analyseren. Wat betekende dit in vredesnaam? Ik had me toch nooit tot hem aangetrokken gevoeld? Gaat het vanaf nu ongemakkelijk zijn tussen ons? En toen voelde ik plotseling de onverbiddelijke drang om mijn platonische vriend te neuken, puur en alleen vanwege die ene seksdroom. Die behoefte werd alsmaar groter; ik moest actie ondernemen, anders zou ik ineenschrompelen en doodgaan. Althans, zo voelde het. Ik hoopte dat mijn obsessie vanzelf weer weg zou gaan, dus probeerde ik het te negeren. Maar het was al te laat; ik was smoorverliefd.

Videos by VICE

Uiteindelijk had ik, omdat ik blijkbaar zo beïnvloedbaar ben, seks met die vriend. Eigenlijk alleen maar omdat ik ooit het bed met hem gedeeld had in een vluchtige seksdroom. Na de seks was het ook meteen klaar; we hebben het daarna nooit meer gedaan, en bleven gelukkig vrienden. Dit was niet de eerste keer dat ik een vluchtige obsessie ontwikkelde met iemand waar ik eerder een seksdroom over had; het verschil was dat het deze keer geen beroemdheid was, en de man in kwestie toevallig ook met mij naar bed wilde.

Toen ik mijn vrienden vertelde wat er was gebeurd, hoorde ik tot mijn verbazing dat ik niet de enige was met deze ervaring: een van mijn beste vrienden had exact hetzelfde gedaan. De hele situatie riep twee brandende vragen op: waarom gebeurt dit? En wat betekent het?

Seksdromen komen heel veel voor: één onderzoek toonde aan dat acht procent van al onze dromen seksgerelateerde activiteiten bevatten. De meeste mensen dromen zo’n twee uur per nacht, of je je het nou herinnert of niet, wat betekent dat de meeste mensen jaarlijks bijna zestig uur dromen over hoe ze seks hebben met bekende of onbekende personen. Volgens de wetenschap is er niet één manier om seksdromen te interpreteren; er bestaan verschillende psychologische theorieën die ons onbewuste verkennen, maar tot nu toe is daar nog geen eenduidig antwoord uitgekomen. En ook al heb je een seksdroom over een specifiek iemand, betekent dat nog niet dat die droom überhaupt iets met diegene te maken heeft, of zelfs met seks in het algemeen.



Psychoseksueel therapeut Lisa Etherson legt uit dat seksdromen door een combinatie van factoren getriggerd kunnen worden; bijvoorbeeld omdat je geil bent, of omdat je psyche je iets over jezelf probeert te vertellen. “Seks is belangrijk voor ons, het maakt deel uit van ons overlevingsinstinct. Het is belangrijk om te onthouden dat seksdromen niet per se over seks gaan. Maak je dus geen zorgen als je ‘s nachts gedroomd hebt over een trio met je baas, terwijl je hem de volgende ochtend weer onder ogen moet komen op werk.”



Toch is droomananalist- en expert Jane Teresa Anderson van mening dat de mensen met wie je seks hebt in je dromen toch wel enige betekenis hebben – alleen niet op de manier waarop je dat zou verwachten. “Zie je droom als een metafoor. Als je bijvoorbeeld droomt dat je spannende seks hebt met iemand die jij als avontuurlijk ziet, verwerkt jouw dromende brein mogelijk een verlangen naar een avontuurlijke benadering van het leven,” legt ze uit.

Foto door Matt and Tish via Stocksy

Soms verwerken we bepaalde ervaringen, zorgen of gedachten door middel van seksuele beeldspraak en gevoelens. Dit manifesteert zich dan in een seksdroom, terwijl je brein je op dat moment alleen maar probeert te vertellen dat er onverwerkte gedachten ronddwalen in je hoofd, waar je je misschien niet eens bewust van was. En wanneer je je realiseert dat mensen iedere nacht dromen – of ze zich het nou kunnen herinneren of niet –, vraag ik me af: waarom weten we de inhoud van seksdromen op de een of andere manier altijd te herinneren?

“Meestal herinneren we ons dingen die sterke emoties getriggerd hebben; opwinding kan heel krachtig werken, zelfs in je slaap,” legt Stefan Walters, psychotherapeut werkzaam voor Harley Therapy, uit. Andere dromen verwerken goede, ‘veilige’ gedachten of ervaringen, waardoor we ons er weinig meer van kunnen herinneren. Seksdromen worden nog memorabeler door hun lichamelijke component; dus of de seks in je droom nou vreselijk is of juist zo goed dat er een slaaporgasme op volgt, de herinnering eraan zal zich geheid op de voorgrond van je geest nestelen.

Een grotere betekenis hebben seksdromen eigenlijk niet. De kans dat seksdromen je meest wilde behoeftes gaan blootleggen is vrij klein, net als de kans dat ze ervoor zorgen dat je echte seksleven verandert. Wel kan het zijn dat je door je dromen meer openstaat voor andere mogelijkheden, al is het volgens Etherson vaker een voorbijgaand moment. “Het is waarschijnlijker dat je bij jezelf denkt: ‘wow, dat was leuk’ – zonder je droom gelijk naar de realiteit te willen vertalen. Als je over een bepaalde fetisj gedroomd hebt en het vervolgens in het echt uitprobeert, en je beleeft er opnieuw plezier aan, dat is dat top. Maar het betekent niet per se dat het iets was waar je onbewust naar verlangde.”



Nu ik begrijp dat seksdromen complexer en symbolischer zijn dan ik gedacht had, zoek ik ook weinig meer achter mijn avontuurtje met die vriend. Mijn seksdroom had misschien geen echt effect op mijn verlangens; het kwam eerder door mijn dwangmatige persoonlijkheid dat ik besloot seks te hebben met die vriend. Eén ding is in ieder geval zeker: zolang je driften uit je droom geen negatief effect hebben op je echte leven, maakt het eigenlijk ook geen bal uit. Slaap-neuk vooral lekker door.

Headerfoto via LILIYA RODNIKOVA via Stocksy