Wat jij moet studeren volgens je sterrenbeeld

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om erachter te komen welke studie bij jou past. Je kan een testje doen op internet, een studiecoach bezoeken, of gewoon heel lang erover nadenken. Maar waarschijnlijk is de kans groot dat je uiteindelijk toch gewoon kiest voor een studie die aansluit bij dat ene talent dat je altijd werd toegedicht door mensen (lees: je ouders). Op je vijftigste raap je dan eindelijk de moed bijeen op het familiefeest: je gaat tóch die droom maar eens najagen en imker worden.



Tsja. Had jij nou maar gewoon naar ons geluisterd. Want wij hebben alle informatie die jij nodig hebt om een studie te kiezen die naadloos aansluit bij je persoonlijkheid. Hoe wij aan die informatie komen? Simpel: die komt uit 💫✨de kosmos✨ 💫

STEENBOK

(22 december t/m 19 januari)

De reden dat jij op deze horoscoop hebt geklikt, is omdat je wil weten of er een glansrijke carrière voor jou in het verschiet ligt. Proficiat, dat is zo. Jij bent namelijk de Steenbok, en je klautert in je eentje omhoog. Misschien kies je soms de verkeerde weg (die van 6 vrijwillige stages, 4 buitenschoolse activiteiten en 1 gierende burn-out), maar uiteindelijk bereik je de top. Is het daar lonely? Helaas wel. Gelukkig haal je voldoening uit het contact met de arme drommels beneden uit het dal, als ze eenmaal op je operatietafel belanden. Jij gaat namelijk Geneeskunde studeren, en dan word je lekker hartchirurg.

WATERMAN

(20 januari t/m 19 februari)

De mens is voor een Waterman tegelijkertijd het meest fascinerende als het minst relevante wezen op de planeet. Je houdt ervan om je af en toe te mengen onder de Homo sapiens, om te ontdekken wat hen drijft en waarom ze er zulke bizarre en irrelevante gewoonten op nahouden, zoals monogamie en een kantoorbaan. Omdat je de mensheid ziet als een wetenschappelijk object, raden we je aan om een keuze te maken uit twee studies: eentje waar je je buigt over de psyche, of eentje waarbij je de rug keert naar de mensheid en je bezighoudt met alles wat zich daarbuiten afspeelt. Het wordt dus Sociologie of Sterrenkunde.

VISSEN

(20 februari t/m 20 maart)

Zoals het een echte vis betaamt, glibber jij overal tussendoor: relatieproblemen, dubieuze modetrends, zelfs ruzies op Twitter. Het liefst speel je de hele dag in het water, zonder je te bekommeren over die vijf watertandende beren verderop. Wat je echter niet bent, is koudbloedig: je reflex om weg te lopen van alles wat lelijk en beangstigend is, resulteert in een drang om de wereld een mooiere plek te maken. Dat kan op verschillende manieren: je kunt robuuste sieraden maken van stenen die je op een strand in Bretagne hebt gevonden, een toneelvereniging beginnen, of gewoon, door iets met origami en kansarme kinderen te doen. Daarom, lieve Vissen, ga jij naar de Kunstacademie. Of anders kun je misschien een opleiding tot Sociaal werker volgen.

RAM

(21 maart t/m 20 april)

Je barst van het doorzettingsvermogen, maar je hebt de neiging om je snel te vervelen. Gelukkig bestaat er een opleiding waar elke seconde uit elkaar spat van de adrenaline. Waar je elke ochtend je bed uit wordt gebruld door een kale vent in een uniform en je al die energie van je leert om te zetten in ijzeren discipline: de Koninklijke Militaire School Luchtmacht. Omdat je zo opvliegend bent.

STIER

(21 april t/m 20 mei)

Studeren, dat is bij uitstek de periode in je leven om tot elf uur uit te slapen, op te staan met een croissantje en het restje kaasplank van gisteravond, een yogaatje te pakken, een uurtje staren naar de eendjes in het park, op je kamer Netflixen en vervolgens in alle rust de rest van je lessen te missen. Jouw studententijd draait niet om studeren, maar om die leenknop een zwengel te geven. Totdat mensen je erop wijzen dat je het met deze instelling niet gaat redden. Dan word je koppig. Tijdens de examenperiode ren je plotseling briesend naar de finish. Jouw neus voor al het lekkers in de wereld, en je gave om als je wordt uitgedaagd ineens te gaan knallen, maakt van jou de ideale chef. Dat wordt een enkeltje Koksopleiding!

TWEELINGEN

(21 mei t/m 21 juni)

Twee… hallo? Let je op? Tweelingen, jij hebt twee gezichten. Het ene snuffelt in een studieboek, het andere is naar een goafeest. Je kunt je niet goed concentreren op één ding, en je wil alles tegelijk. Ga maar Media en Cultuur studeren, want die studie is net zo tweeledig als jij. Je kan er studiepunten verdienen door films te kijken, maar ook alles leren over Foucault. Heb je meteen iets om over na te denken tijdens het ecstatic dancing.

KREEFT

(21 juni t/m 22 juli)

Onder jouw monsterlijke schild schuilt een klein, introvert hompje vlees. In sociale situaties kijk jij eerst even de mossel uit de schelp, maar als je eenmaal op je gemak bent, dan wil je je eigen soortgenoten vastpakken en opeten – zoals het een echte kreeft betaamt. Jij voelt de drang om de mens in al zijn vormen te leren kennen en te omarmen. Doordeweekse avonden breng je het liefst door met kaarslicht, een flesje rood en Carl Jung. Op zaterdagavond ga je naar de boekenclub. Daar beland je, na een likje mdma, met z’n allen in elkaar verstrengeld hevig tongend op de bank, net zolang tot de volledige ruimte naar bisque ruikt. Kreeft, voor jou wordt het Filosofie, met als afstudeerrichting Gender Studies.

LEEUW

(23 juli t/m 23 augustus)

Eindelijk, het sterrenbeeld waar het allemaal om draait: jij, de Leeuw, de heerser van het dierenrijk, de zon waar de planeten omheen draaien. Jij geniet van aandacht en daarom is een gewone media-studie is niet genoeg. Toch is de mediawereld wel voor jou weggelegd: je hebt fantasie, haalt voldoening uit vechten voor je medemens en je wil de wereld veranderen. Jouw droom? Een kort leertraject dat je rechtstreeks voor een gigantisch publiek plaatst, waardoor je binnen de kortste keren de Emma Wortelboer van [vul hier zelf een belangrijk thema in] wordt. De BNN Vara Academy, dus.

MAAGD

(24 augustus t/m 23 september)

Je vrienden vergaten je uit te nodigen voor de pubquiz, maar dat was bewust. Je bent heus erg vriendelijk, maar het is gewoon niet leuk dat jij er altijd met de eerste prijs vandoor gaat. Bovendien word je boos als je teamgenoten niet weten dat Antananarivo de hoofdstad van Madagascar is. Als Maagd ben je nauwkeurig, intellectueel en zo vreselijk kritisch, vooral op jezelf, dat je het moeilijk vindt om rust te vinden in jezelf. Gelukkig is er een baan waarbij je de hele dag een soort quizmaster bent: leraar. Als jij de Pabo gaat doen, kun je daarna lekker jonge breintjes kneden en de wijsneus uithangen.

WEEGSCHAAL

(24 september t/m 23 oktober)

De Weegschaal is de grootste twijfelkont van het heelal. Plofkip of biologisch? Is de jurk nou blauw of wit? Weet jij veel. Laat staan dat je het voor elkaar krijgt om een studie te kiezen. Maar juist dat geaarzel is jouw troef – een weegschaal maakt niet voor niks letterlijk de balans op. Daarom word je een belachelijk goede journalist, want een kant kiezen, dat hoeft een objectieve journalist nooit. Daarbij kan je jouw diplomatieke skills inzetten om mensen te paaien, zodat jij die scoop te pakken krijgt. Je wikt en weegt de informatie, pleegt wat hoor en wederhoor en nuanceert alles tot je stuk gepubliceerd kan worden – althans: als je niet halverwege over de vorm begint te twijfelen. Je hoeft bovendien niet eens per se voor de opleiding Journalistiek te kiezen, het is immers een vrij beroep!

SCHORPIOEN

(24 oktober t/m 22 november)

Er is helaas geen studie waar je leert om professioneel satan te aanbidden, maar er zijn genoeg andere opleidingen die jouw honger naar mysterie en de schaduwkant van het leven kunnen stillen. Ga voor een studie Klinische Psychologie of Forensisch Onderzoek, zodat je tot in detail kunt onderzoeken wat er zich afspeelt in het brein van een seriemoordenaar, en waar je op dagelijkse basis je ijzersterke intuïtie aan het werk kunt zetten.

BOOGSCHUTTER

(23 november t/m 21 december)

Studeren is voor jou een hel. Niet omdat je een hekel hebt aan kennis, maar omdat studeren impliceert dat je langer dan een week op dezelfde plek moet zijn. Gelukkig voor jou bestaan er ook studies die je bevrijden van de walgelijke negen-tot-vijf-mentaliteit, zoals Culturele Antropologie. Kun je lekker de rest van je leven de ene dag in Zuid-Afrika de Ndebele-stam onderzoeken en de andere dag Aboriginals interviewen in Australië. #wanderlust!