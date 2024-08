Wat jouw favoriete kinderprogramma zegt over jou als mens

Ik weet wat jij mist. Jij mist de tijd dat je in het kindercliché leefde: natte haren, pyjama aan, en maar voor die televisie zitten. Het maakte eigenlijk ook geen reet uit wát er op tv was, als het maar een beetje bewoog. Toch had je wel een lievelingsprogramma. Als je buurjongen kwam aanbellen om samen stenen naar kikkers te gooien, of wat je in die tijd dan ook deed voor de lol, ging je normaal graag mee, behalve als dat ene programma op tv was.



Je bent inmiddels geen kind meer, en kijkt geen tv meer maar Netflix, maar wat jij niet weet is dat dat jouw favoriete kinderprogramma heel veel zegt over jouw huidige persoonlijkheid. Dat komt doordat kinderbreintjes nog lekker kneedbaar zijn. Hieronder staat een diepgravende, nauwelijks wetenschappelijk onderbouwde analyse van kinderprogramma’s en wat ze zeggen over jouw karakter. Zoek snel je eigen lievelingsprogramma op, misschien leer je nog wat over jezelf.

Alfred Jodokus Kwak

Als jij in het café zit bestook je je vrienden met fun facts. Wist je dat er 9 miljoen fietsen zijn in Peking? Wist je dat je niet aan je eigen elleboog kan likken? Wist je dat die kraai uit Alfred Jodokus Kwak eigenlijk Adolf Hitler is? Ja, iedereen weet dat, wijsneus.

Barbapapa

Jij bezit een enorme bak ambitie en ziet nooit beren op de weg. Bij jou is er namelijk al vroeg ingeramd dat je alles kan worden wat je wil.

Bassie & Adriaan

Jij weet dankzij Bas en Aad dat het Spaanse woord voor ‘kelner’ ‘camarero’ is en gebruikt deze kennis iedere keer dat je op vakantie een cerveza bestelt op het terras. Je denkt dat Spaanse camarero’s dat leuk vinden, maar diep van binnen haten zij jou.

Boes

Boes was van alle tekenfilmfiguren uit onze jeugd misschien wel de allersympathiekste. Niet alleen was hij een os op klompen (alsof dat nog niet genoeg reden is om van hem te houden), maar hij was ook een harde werker, handig en begaan met het lot van de andere dieren in de serie. Als hij vroeger je favoriet was zegt dat over jou dat je ook een goeierd bent die weet wat belangrijk is in het leven. Gefeliciteerd!

https://www.youtube.com/watch?v=UuCbFY5ZY7s

Calimero

Sorry, maar jij bent fan van PSV. Denk je nu: ik hou van Calimero maar ben helemaal geen PSV-supporter? Dan denk je dat verkeerd. Jij bent een PSV’er.

David de Kabouter

Als jouw karakter in één woord gevangen zou moeten worden zou dat woord ‘degelijk’ zijn. Jouw droom in het leven is een steady gezin en een vast baan. Jij wist op je vijftiende al dat je dokter wilde worden, met drie kinderen en een Saab voor de deur. Sommige mensen vinden dat misschien saai, maar die mensen zijn gewoon jaloers op het feit dat jij wél op tijd een koophuis hebt gekocht.

Digimon

Je bent iemand die Freeway cola lekkerder vindt dan Coca Cola, en waarom zou je je daar voor moeten schamen? Laat je niets wijsmaken.

Dragonball Z

Dit is een lastige, want als je Dragonball Z vroeger de sickste show op tv vond, kan het twee kanten op met je. Óf je bent een enorme nerd, óf je was zo’n kind waarvan het leek alsof-ie in een ketel Golden Power was gevallen, die de hele dag als een malloot over het schoolplein rende en altijd een voortand miste. Als je mazzel hebt ben je een combinatie van die twee.

De Droomshow

Je zou nog steeds best graag een keer onder de derriedouche willen staan maar hebt niet het lef om de fetisj-game te betreden die die droom werkelijkheid kan maken.

Ducktales

Je hebt je ooit eens oprecht afgevraagd of je op je cv moest zetten dat je een keer brief van de week bent geweest in de Donald Duck. Het antwoord op die vraag is: ja, natuurlijk!

The Flintstones

The Flintstones is eigenlijk een soort getekende, nog prehistorischere versie van Married with Children. De verhoudingen van de karakters in die twee series zijn vrijwel identiek. Wat dit over jou zegt: Je lacht om grappen over vrouwen, maar als je met je vrienden in de kroeg zit en je vriendin zegt dat je naar huis moet komen, verzin je een smoes en ga je er snel vandoor.

Hey Arnold!

Hoe noem je jeugdpuistjes bij iemand die niet jong meer is? Dat is wat jij hebt. Maar fuck schoonheidsidealen, jij bent veel leuker dan de rest.

Het Huis Anubis

Je hebt Achmed Akkabi een keer in het echt gezien en bent nog steeds starstruck.

Ik Mik Loreland

Hoewel de meeste vierdegroepers het vroeger niet snel zouden toegeven, was echt iedereen bang voor karbonkel. Als jij dat niet was, en je met plezier in plaats van met een hand voor je ogen naar Ik Mik Loreland keek, ben je een halve psychopaat die geen angsten kent. In je vrije tijd jaag je in verlaten huizen op spoken.

Inspector Gadget

Er is niet zoveel mis met Inspector Gadget, en ook niet met de voorliefde voor snelle auto’s die je hebt, maar als volwassen man Axe-deodorant gebruiken is niet oké. Die reclames zijn een leugen, vrouwen vinden mannen die naar Axe ruiken niet aantrekkelijk.

Johnny Bravo

Vroeger was je de coolste van je klas, maar sinds #metoo voel je je toch niet helemaal meer op je gemak, hè?

Het Klokhuis

Het Klokhuis is misschien wel het allerbeste televisieprogramma ooit (na Baantjer). Informatief én grappig. Maar goed, wat zegt het over jou dat je Het Klokhuis op waarde weet te schatten? Dat je goede smaak hebt. En dat je weleens om de prijzen hebt meegedaan tijdens het Nederlands Kampioenschap pubquizzen.

Kuifje

Je hebt weleens iets geschreven voor het faculteitsblad van je opleiding Geschiedenis en noemt jezelf sindsdien journalist.

Loenatik

Vroeger werd je best wel gepest, maar tegenwoordig heb je helemaal je draai gevonden in je eigen blog over arthousefilms.

Lucky Luke

Je rookt omdat dat stoer is.

Otje

Jij had op jonge leeftijd al veel compassie voor mensen die door onfortuinlijke omstandigheden zonder papieren kwamen te zitten. Waarschijnlijk ben je nog steeds begaan met het lot van de sans-papiers en misschien heb je zelfs weleens meegedaan aan een demonstratie voor bed-bad-broodopvang, omdat je het echt niet vindt kunnen dat mensen zonder verblijfsvergunning soms gedwongen worden om in een oud Citroënbusje te overnachten.

Ovide en zijn vriendjes

Je bent een niet onverdienstelijke dj. Dat komt doordat je smaak al jong beïnvloed is door de onweerstaanbare vibe uit de intro van Ovide, een van de beste nummers ooit gemaakt.

Pipi Langkous

Het probleem dat jij hebt is dat je je net als Pipi heel graag tegen van alles en nog wat zou willen afzetten, maar dat is best wel ingewikkeld als je bent opgegroeid in een vinexwijk en een oorverdovend normaal leven hebt, en dat frustreert je soms.

Pokémon

Je hebt een probleem met het vertrouwen van mensen. Dat probleem is ontstaan op de dag dat Jeffrey uit groep acht je ervan overtuigde dat het een goed idee was om jouw Charizard-kaart te ruilen voor een minibonk. Je hebt hierdoor een chronische deuk in je ziel opgelopen.

Rembo & Rembo

Jij dacht altijd dat die ene Rembo de leukste was, maar bent er laatst achter gekomen dat die andere een toffe band heeft en een drugsprobleem en sindsdien vind je hem veel leuker en wil je ook een toffe band en een drugsprobleem.

Rocket Power

Je groeide op als een skater met een missie, maar die missie ben je langzaam uit het oog verloren en je skateboard heb je ook alleen nog maar ter decoratie. Het enige dat je aan je skateverleden hebt overgehouden is dat je handig bent met een videocamera. Die skills zet je nu in om bedrijfsvideo’s te maken voor de zaak van je oom.

Samson en Gert

Ugly Belgian Houses is jouw favoriete Tumblr.

Sesamstraat

Ik weet dat letterlijk iedereen vroeger naar de avonturen van Tommie, Ieniemienie en die vent in dat grote vogelpak keek, maar was dit écht je lievelingsprogramma? Wat is dan nu je favoriete tv-show, dan? Het zesuurjournaal?

Shin Chan

Heb jij je eigen moeder weleens geslagen? Ik denk het wel.

De Smurfen

Het spijt me dat ik degene ben die je dit slechte nieuws moet brengen, maar jij bent een communist en een nazi. Je wist dit misschien niet, maar smurfen zijn in en in slecht. Grote Smurf is eigenlijk Karl Marx, en Gargamel is niet de slechterik, maar juist een door smurfen geterroriseerde Joodse man die gewoon een rustig leven wil leiden. In de projectie van de smurfen vertegenwoordigt hij het kwaad, alleen maar omdat hij Joods is. Die walgelijke propaganda is onbewust jouw kinderbreintje ingeslopen, waardoor je nu een sluimerende fascist bent. Balen.

Telekids

Telekids was voor kinderen die niet op zaterdagochtend hoefden te voetballen, hockeyen of volleyballen. Vroeger waren de sportkinderen jaloers op de Telekids-kinderen, maar jij weet inmiddels beter want door dat gebrek aan beweging in je jeugd zit je nu met dat buikje van je.

Tik Tak

Jij moet iets minder blowen, vriend.

Teenage Mutant Ninja Turtles

Op de middelbare school was een van jouw hobby’s vechten met stokken. Toen je in de vierde zat raakte je hierdoor aan één oog blind, daarna heb je deze hobby laten varen.

What’s with Andy

Je hebt een geheime liefde voor prankvlogs en sorry, dat is echt een hele domme geheime liefde om te hebben.

Wicky de Viking

Jij was al down met genderfluiditeit voordat die term überhaupt bestond. Daar heb je lekker op voortgebouwd en daarom ben je nu zeer woke.

Zaai

Zaai was wel echt leuk en goed gemaakt, maar het is toch een beetje gek om het je favoriete programma te noemen. Feitelijk zit je namelijk alleen maar te kijken naar twee infantiele vrouwen op een hek. Is jouw lievelingseten boerenkool? Ja hè?

Zoop

Heb je een knagend schuldgevoel en weet je niet zo goed waar dat vandaan komt? Ik weet het wel. Het komt doordat jij als fan van Zoop hebt bijgedragen aan de carrière van Ewout Genemans, die na zijn doorbraak in Zoop de allergoorste reality-programma’s van het hele televisiespectrum is gaan maken.