Wat kan jij, dat een robot niet kan?

Nederlanders vinden robots alleen leuk als ze in Japan blijven en niet onze banen komen inpikken. Automatisering en kunstmatige intelligentie leiden in de gesprekken met vrienden en familie vrijwel altijd naar werkeloosheid, een schuldbewust “vroeger was alles beter” of een quasi-hilarisch gesprek over seks met robot of het tot slaaf maken van de mens (lachen!).



Klink ik alsof ik dat belachelijk vind? Want dat is niet zo. Veel experts en tech-enthousiastelingen waarschuwen voor het gevaar van totale robotdominantie, en Elon Musk heeft zelfs een bedrijf opgericht in een poging de onderwerping van de mens te stoppen: Neuralink. Het is volgens sommigen zijn meest ambitieuze project tot noch toe.

