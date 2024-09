Wat ligt er onder de tapijten van Antonio Santin?

Antonio Santin heeft iets onder het tapijt geveegd, maar niemand weet wat. De schilder gaat zo realistisch te werk dat je je in eerste instantie misschien niet eens realiseert dat het schilderijen zijn. Maar als je goed kijkt, zie je dat elk schilderij niet alleen extreem gedetailleerd tapijt laat zien, maar ook dat ze allemaal een flinke plooi hebben waar iets onder lijkt te liggen.

Zijn olieverfschilderijen van tapijten met verschillende groottes, kleuren en patronen hebben allemaal een mysterieuze bobbel. Het werk is op zichzelf al bijzonder door de extreme hoeveelheid detail, maar wat er onder ligt trekt vooral je aandacht. Is het een lichaam, een flinke berg stof of is iemand over het kleed gestruikeld?

“dystopian blues”, olie op doek, 201x231cm, 2015

Naast deze serie over tapijten waar lichamen onder lijken te liggen, schildert Santin ook andere soorten stof. Hij legt altijd de nadruk op vorm en structuur. Hij creëert in zijn werken een spanning tussen het oppervlak van het schilderij en de plooien in het schilderij zelf. Alleen als je van dichtbij kijkt, kun je de ware vorm van de schilderijen achterhalen.

“salt is the new glitter”, olie op doek, 150x180cm, 2016

Santin, die opgeleid is als beeldhouwer, onderzoekt met deze serie patronen, structuren, vormen en schaduwen. De stoffen die hij schildert zijn grillig en decoratief, en de bobbels onder het tapijt maken het een morbide geheel.

Santin vertelt aan The Creators Project dat hij stillevens maakte, voordat hij aan deze bijzondere serie begon. “Het was een rommelig boeltje door het grote aantal verschillende vormen,” legt de kunstenaar uit. “Ik wilde afstappen van stillevens, dus begon ik met deze serie.” Hij beschrijft het werk als “figuratieve schilderijen zonder een figuur”.

“flushing meats”, olie op doek,

249x142cm, 2015

“in medias res” olie op doek. 137x221cm 2016

Bekijk meer werken van deze serie van Antonio Santin