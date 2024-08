Wat mensen vinden van de absurde kunst op een cruiseschip

Een cruise is een drijvende hel. Je wordt er omsingeld door luidruchtige toeristen, overspoeld met zumba-initiaties en verdoofd met matige cocktails. Je kunt er van alles doen, maar een culturele fix zit er niet in. Althans, dat zou je denken. Maar als je even die zonnebril afzet en niet van zwembad naar restaurant rent, ontdek je een schat aan kunst. Volledig van de pot gerukte kunst, dat wel. Zo vind je foto’s van windmolens, gigantische close-ups van olijven en zuilen uit gips op de vreemdste, meest desolate en trieste plaatsen van het schip. Kunst waar je waarschijnlijk zo aan voorbij loopt.

Aangezien mijn moeder mij meenam op cruisevakantie in Griekenland, was dat een uitgelezen moment om eens bij deze kunst stil te staan. Ik vroeg de toeristen en werknemers op een enorm cruiseschip daarom wat ze vonden van de werken en of het hen ook maar iets kan schelen dat het er hangt.

Joanne

“Ik ben mee als een begeleider op een schoolreisje. De studenten geven geen reet om de kunst die hier hang. Dat vind ik echt zonde, want ik vind de foto’s en werken die hier hangen juist adembenemend.”

Wauw, dat is positief. Wat vind je er zo leuk aan?

In onze kajuit hangt er een zeer rustgevende foto van een paar keien op een strand. Dat werkt kalmerend, want we hebben geen raampje, wat erg claustrofobisch is. We zien de zee dus niet vanuit onze kajuit, maar ik vind die foto van die stenen minstens even mooi.

Welke werken vind je nog meer leuk?

Alle foto’s die hier hangen! De kunst past echt bij Griekenland. De gigantische foto van stenen trappen vind ik cool. Ook die uitvergrote olijven zijn echt mooi. Telkens als ik er langs loop, denk ik: wauw, dit is zo vet, ik moet hier een foto van maken!

Lisa*

“Ik werk al vijf jaar op dit schip. Ik heb een grondige hekel aan sommige kunst die hier hangt.”

Ai, dat is onhandig als je hier werkt, niet?

Absoluut. In het restaurant staat bijvoorbeeld een buste van een vrouw. Het is het lelijkste ding dat ik ooit heb gezien. Ze ziet er gruwelijk uit met haar misvormde hoofd en haar borstelige wenkbrauwen. Al sinds de eerste dag dat ik hier werk, wilde ik dat gedrocht overboord gooien.

Begrijpelijk. De schilderijen zijn moeilijker om overboord te gooien. Wat vind je daarvan?

Heel erg lelijk. Ik snap het niet: is het glanzend aluminiumfolie? Waarom die schreeuwerige kleuren? En waarom in godsnaam die lelijke kaders eromheen? Ik negeer ze gewoon, want ik vind ze echt smakeloos.

Misschien zijn de foto’s iets meer jouw ding?

Die foto’s zijn oké. Het is het gedrag van de toeristen dat me gek maakt: iedereen maakt foto’s bij die grote olijven. Ga gewoon naar buiten en eet verdorie olijven, in plaats van er foto’s van te maken.

Herbert*

“Ik kom uit Amerika. Ik ben op een trip door Europa. Het is oké.”

Hey, mag ik je wat vragen stellen over de kunst op het schip?

Enkel als het goeie vragen zijn.

Oké, spannend. Heb je de kunst die hier hangt al eens opgemerkt?

Ja.

Wat is het eerste dat in je opkomt als je die werken ziet?

Dat ik me afvraag waar deze foto gemaakt is.

Goede vraag. En vind je deze kunst een meerwaarde voor het schip?

Nee.

Hangt er ook een schilderij in je kamer?

Ja.

Van wat?

Paraplu’s op een strand.

Wow. Klinkt diep. Wat doet het met je?

Niets.

Wat vind je van dit abstracte schilderij?

Een schilderij dat je in elk ander hotel vindt.

Oké, bedankt voor dit gesprek!

Florin

“Ik werk al zeventien jaar op dit schip. De kunst die hier hangt, doet me eerlijk gezegd niet zo veel.”

Hey, ben jij de kapitein?

Nee, ik breng handdoeken rond.

Aha, je deelt dus wel een beetje de lakens uit. En de kunst die hier hangt doet je helemaal niets?

Nou, het doet soms deugd om foto’s van de natuur te zien, als je vast zit op een boot. Maar anderzijds kan ik ook niet wachten om terug in de natuur te zijn als ik deze foto’s zie.

Je bent dus niet echt gehecht aan de werken die hier hangen?

Nou, in mijn kamer staat er een miniatuurversie van een vuurtoren. Daar kijk ik graag naar. Het is een beetje mijn houvast als ik verdrietig ben. Het is mijn rots in de branding.

Dat is grappig, want dat is ook precies de taak van een vuurtoren.

Gabrielle en Melissa

“We zijn op rondreis in Europa met onze ouders. We vinden kunst wel cool!”

Is de kunst hier jullie al opgevallen op de cruise?

Gabrielle: Ja, op onze verdieping vind je erg Griekse kunst. Het zijn bijvoorbeeld foto’s van Santorini. Je denkt: o my god, ik moet dit zien.

Melissa: Ook die foto van een grot vind ik heel cool.

Dus je krijgt extra zin om van de boot te gaan en het échte Griekenland te zien?

Melissa: Ja, helemaal. Ik kan echt niet wachten om de grot in het echt te zien.

Wat vind je van de abstracte kunst die hier hangt?

Gabrielle: Heel willekeurig. Ik heb echt geen idee wat het hier doet. Ze willen echt te graag kunstzinnig zijn, maar het past helemaal niet bij de foto’s. Het is een gigantische stijlbreuk en eigenlijk gewoon ronduit lelijk. Raar hoor.

Melissa: Ze gaan een beetje overboard met hun decoratie.

Ha, geslaagde woordgrap.

Melissa: Oei, dat was per ongeluk.

Dimitris* met zijn armen in Titanic-stijl, Pete* met de fles drank.

Je zit hier dag in, dag uit. Welke kunst op het schip spreekt jou aan?

Dimitris: Portretten!

Welke portretten?

Dimitris: in het begin van het seizoen werkte hier een man die portretten maakte. Ik gaf hem een selfie en hij maakte gewoonweg het béste portret dat ik ooit heb gezien. Het hangt nu in mijn kajuit.

Een andere barman komt er bij staan.

Pete: Mijn favoriete kunst is gevlochten koorden of kunst gemaakt uit servetten. Hier op de boot vind je echt prachtige servettenkunst, in de vorm van bloemen of wolken.

Dimitris: Ja, dat is waar. Maar het is echt niet zo mooi als die portretten.

Wat vinden jullie dan van de spiegelkunst die achter jullie hangt?

Dimitris: Mijn vrouw zou het cool vinden. Maar ik vind vooral die portretten mooi.

Pete: Maak jij ook kunst? Dan is dat mijn favoriete kunst, naast de servettenkunst.

Aw, lief. Zijn er nog andere kunstwerken die jullie opvallen, buiten de servettenkunst en de portretten?

Dimitris: In mijn kamer hangt een foto van twee oude, Griekse vrouwen. Daar is niets bijzonder aan.

Pete: Er hangt ook iets in mijn kamer, maar ik heb nog niet goed gekeken wat er op staat.

Shelly

“Ik zit vier dagen op deze cruise. Ik hou van kunst, maar ik ben echt de verkeerde vrouw om vragen te beantwoorden over deze kunst.”

Oei, waarom?

Omdat ze me meteen opvielen, maar niet op de goede manier. Ik vind het echt afgrijselijk.

Wat vind je er zo lelijk aan?

Het past ten eerste totaal niet op deze boot. En ik vind dat kunst iets moet doen met je. Het moet een soort emotionele reactie bij je veroorzaken.

Het lijkt me dat dat het ook wel gedaan heeft bij je, niet?

Ja, dat is waar. Maar de emoties die de Sixtijnse Kapel bij me oproepen zijn aangenamer. Van deze kunst word ik echt zeeziek.

We kunnen concluderen dat je geen fan bent, dus.

Nou, ik denk dat we het zo kunnen zien: de kunst die hier hangt, is zodanig lelijk dat we er niet naar willen kijken en we onze aandacht verleggen op de mooie boot en de leuke tapijten. Dat klinkt beter, niet?

* De naam is gefingeerd, de echte naam is bekend bij de redactie.