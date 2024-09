Wat mensen zouden willen zeggen tegen hun afschuwelijke ex

Gotye zei het al, en iedereen zingt het altijd uit iets te volle borst mee: ‘ Now you’re just somebody that I used to know.’

Was het maar zo simpel. In de echte wereld zijn exen meer een soort spookfiguren die op de loer liggen in ons onderbewustzijn en met onze emoties sollen, terwijl ze daar al lang geen toestemming meer voor hebben. Hieronder krijgen een aantal vrouwen en mannen alsnog het laatste woord – een soort van.

Jane*, 29

Ik hoop dat je hulp zoekt voor de manier waarop jij mensen behandelt, vooral je arme moeder die het zwaar heeft. Stop met het kladden op muren, dat past niet bij iemand van negenentwintig. En stop met dat constante posten van foto’s van die ene reis naar Europa op al je social media, alsof je een globetrottende man vol mysterie bent. O, en ik heb met je beste vriend geneukt terwijl jij in de kamer ernaast was en soms wou ik dat ik je niet had geholpen toen je bijna stikte in braaksel na een overdosis.

Danni, 32

Toen je het jaren later nog eens wilde proberen, had ik er niet echt zin in. Maar nu ben je getrouwd en kan ik gek genoeg niet ophouden naar je foto’s te kijken. Ik vraag me af waarom het zoveel met me doet. Je had trouwens de beste pik ooit.

Sally, 29

Jouw jaloezie en emotionele misbruik zorgden ervoor dat ik twee jaar lang een geïsoleerde zombie was. Terwijl ik toen juist sociaal gezien op een hoogtepunt zou moeten zitten en allemaal nieuwe mensen had willen ontmoeten. Ik vind het erg voor je, want het kwam voort uit je onzekerheid, maar ik zal je nooit vergeven.

Daniel, 22

Is het mogelijk om aardig te zijn zonder daadwerkelijk een goed mens te zijn? Jij bent het voorbeeld van deze paradox. Ik schaam me dat het zo lang heeft geduurd voor ik dat inzag.

Kate, 21

Als je zo snel je leven weer kon oppikken, kun je niet zoveel van me hebben gehouden als je beweerde. Je manipuleerde me zo dat ik dacht dat je compleet verloren zou zijn als ik het uit zou maken. Dat is niet eerlijk. Je zorgde ervoor dat ik de me slecht voelde terwijl ik eigenlijk deed wat voor ons beide het beste was. Wees eerlijk. Niet alleen tegen je nieuwe partner, maar ook tegen jezelf. O, en eet af en toe wat groenten.

Liz, 23

Ik schaam me ervoor dat wij wat hadden. Nu ik erop terugkijk, lijkt het alsof een alien de controle over mijn hoofd had overgenomen. Je bent een exacte kopie van elke andere “bewuste” fuckboi met tatoeages en geometrische sieraden. En daar zijn er duizenden van.

Samuel, 20

“Fuck jou.” Dat is alles.

Foto door Molly Steele via Stocksy

Samantha, 29

Het is echt ploerterig van je geweest om mij de schuld te geven van je seksuele problemen, terwijl je allang wist dat je er een geschiedenis mee had (dankjewel andere exen voor de informatie). Door jouw gebrek aan empathie lijk je wel een sociopaat, en ik hoop dat het uiteindelijk je leven zal verpesten. Je verdient het.

Naomi, 19

Ik zal altijd van je houden en ik denk niet dat ik er ooit overheen zal komen. Maar ik wil je nooit, maar dan ook nooit meer zien, spreken of van je horen. Echt, nooit.

Anna, 27

Je bent zo vreselijk niet cool op zoveel manieren, hoe hard je ook probeert om jezelf op een of andere onzichtbare sociale ladder omhoog te werken, terwijl je iedereen daarbij onder de voet loopt. Ik zou willen dat je weet hoe sukkelig en tactloos mensen je vinden. Alles wat je probeert is zinloos – jij zal nooit cool zijn.

Harry, 28

Je zette me aan de kant als oud vuil. Het maakt me ziek om jouw naam te horen en ik heb moeten overgeven bij jouw aanblik. Seks met andere mensen is nu een emotionele en fysieke marteling. Je zorgde ervoor dat ik dood wilde. Maar ik denk nog steeds elke dag aan je, vaak meer dan één keer. Ik haat mezelf om wat er gebeurd is. Maar ik haat mezelf meer omdat ik weet dat wanneer jij zou aangeven dat je het weer wilde proberen, ik het zo zou doen.

Rachael, 25

Ik wilde dat ik je kon vertellen over het moment dat ik doorhad dat het niet door mij kwam dat jij ‘m niet omhoog kreeg, en door de manier waarop jij daarmee omging – verschrikkelijk – snapte ik opeens waarom sommige vrouwen te bang zijn om hun biezen te pakken.

*Namen zijn veranderd.