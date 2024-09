Wat onoriginele snacks ons leren over Nederland

Laten we alvast voorop stellen: 2016 was een goed jaar voor snackliefhebbers. Dat vind ook ik, als zoon van Brabantse snackbarhouders. Zo kwam er (na een mislukte flirt met HEMA) een bijzondere samenwerking van FEBO met rookworstenproducent Unox, die samen een kroket maakten, gevuld met ragout en Unox-runderrookworst, oftewel: de Rooket.

Ook bejubelden we bij MUNCHIES al eerder de Bruine Fruitschaal, die op zeer originele manier snackcombinaties maakten als boloschijven (bamischijven met spaghetti bolognese), frittiballen (nasiballen met risotto), brunebedden (Drentse falafels van bruine bonen) en snertkroketten. Daarnaast bracht 2016 ons de krokodel, een kroket gevuld met frikadellenragout die voor het eerst tijdens een frikandeldisco werd gepresenteerd en vanaf februari overal te vinden zal zijn.

Veel geslaagde snackinnovaties dus, maar toch ligt me iets op de lever. 2016 was namelijk

ook

een jaar dat gevuld was met snackbars die van de daken schreeuwden dat ze “DE NIEUWE KAPSALON!!!!!!” hadden uitgevonden. Heel veel van die ‘nieuwe’ snacks waren te makkelijk. Mensen legden simpelweg twee of drie doodnormale frituurhapjes of sauzen bij elkaar in een bakje of op een broodje, gaven het een gekke naam en gingen er vervolgens flink de getver uit adverteren als ‘iets nieuws!’

Dat irriteert me om een of andere reden mateloos (ik ben een zuur persoon, en wellicht een snacksnob), maar in tegenstelling tot mij lijkt half Nederland wel dol te zijn op al die onoriginele snacks. Dat zegt veel over de Nederlander en onze liefde voor alles wat gefrituurd is, en tegelijkertijd kunnen snackbareigenaars die in 2017 van plan zijn om het triljoenste nieuwe kapsalon op de kaart te zetten, er heel wat van leren.

Daarom maakte ik een ongelooflijk zuur overzicht van de onorigineelste snacks van 2016, en de lessen die we daaruit kunnen trekken.

De pizza Marjolein

Blijkbaar hoef je bij Cafetaria Ten Beste in Utrecht maar een scheet op een warme pizza te laten om een snack naar je vernoemd te krijgen. Vorig jaar behandelden we al hun

dürüm Alec

(een broodje kebab met een kipcorn erin), die toen al een tijdje bestond en vernoemd was naar de bedenker, maar daarna lanceerden ze ook de

Turkse pizza Marjolein

, een Turkse pizza met sla, knoflooksaus en twee kroketten,

ook

vernoemd naar de bedenker.

De pizza Marjolein wordt door mijn collega’s de gedoodverfde opvolger van de kapsalon genoemd (mensen zouden er opzettelijk de trein van Amsterdam naar Utrecht voor nemen) – en misschien had het ook daadwerkelijk die titel kunnen winnen, ware het niet dat volgens Snacknieuws mensen met ‘creatieve’ ideeën de deur platliepen bij Ten Beste. Het gevolg: er werden nog tig andere nieuwe kapsalons geboren, zoals de pizza Simon (Turkse pizza met dubbele kaassoufflé), de pizza Laurens (Turkse pizza met kipcorn), de pizza Bastian (Turkse pizza met Mexicano) én de dürüm Jeroen (met frikandel). Zie daar maar eens van te winnen. Sorry, Simon, Laurens, Bastian en Jeroen. Jullie hebben het verpest.

Les voor snackbars: Less is more. Deze wijze les geldt voor heel veel dingen in het leven, en dus ook voor het aantal gekke snacks in je menukaart. Als ik, Pete Wu, bij Ten Beste zou aankloppen met mijn uitvinding – een Turkse pizza met vijf andere pizza’s erin, noem het ‘Turkse Pete-zes’ – zouden ze het zomaar aannemen, alleen al voor de flauwe woordgrap. Doe dit niet. Put kracht uit originaliteit, niet uit kwantiteit. En om dat te bewerkstelligen, is misschien wel de meest wijze les: begin niet aan het vernoemen van snacks naar Marjolein of je vaste klant Laurans, want het zal niet ophouden. Het zal nooit meer ophouden.

Het patatje XMAS

In Winterswijk verkochten ze begin vorig jaar misschien wel de meeste luie versie van een ‘nieuwe’ snack ooit: een doodnormale besneden frikadel in de vorm van een doodnormale kerstboom – en dat dan op een doodnormale manier gedrapeerd over een doodnormale portie friet. Toegegeven, het is schattig en superfeestelijk, maar diezelfde snackbar was daarna niet meer te stoppen. Ze kwamen nog vaker met ‘gekkige’ combinaties in de winter, zoals het patatje pulled pork, een friet met boerenkool en spekjes, en zelfs een patatje pepernootje. Na alle beroemdheden die we verloren afgelopen jaar besloten deze cafetaria eigenhandig ook de creativiteit van snackminnend Nederland meerdere malen in het hart te steken.

Les voor snackbars: Zelfs door doodnormale snacks te versnijden en in een raar vormpje te vouwen, kun je Nederlanders blij maken. Zoveel houden we van snacks. Sla dus de handen in elkaar met je negenjarig neefje dat graag simpele tekeningen maakt, koppel zijn ontwerp aan een feestdag (Kerst, Allerheiligen, Pasen) of een ander relevant evenement (Valentijnsdag, Wereld-dankbaarheidsdag, de verjaardag van Maxima), en knip en plak je berenhap in de vorm van een kerstkrans ofzo. Dat werkte voor het patatje XMAS als een tierelier. Echter, net als met pepernoten verkopen in augustus moet je jezelf wel de vraag stellen: hoeveel eeuwigdurende hoon is wat kortstondige promotie waard?

De discodel

Mocht je goede herinneringen hebben aan die olijk gekleurde bolletjesparade waarin je vroeger je softijsje kon laten badderen voordat je het opat, doe dan nu een hand voor je ogen. Vier (!) studenten uit Nijmegen hebben deze discodip eens flink

hardhandig aangepakt

, door het over een frikadel met mayonaise te strooien en die een discodel te noemen (een combinatie die ook onze

lijst van bizarre frikadellencreaties

haalde).

“In een dronken bui bestelden we de meest gekke combinaties,” vertelden de vier (!) ‘bedenkers’ van deze combinatie steeds met z’n vieren (!) in kranten (in dit geval de Gelderlander). Lekker gek doen met een biertje in de ene hand en een grootse ontdekking in de andere, guys! Hadden jullie niet even de nieuwe penicilline kunnen ontdekken? Dat is vast ook uitgevonden toen er iemand in de snackbar dronken was.

Les voor snackbars: Natuurlijk komen er vaker dronken studenten je zaak binnenstommelen, maar dat betekent niet dat je ook naar ze hoeft te luisteren. Dronken millennials zeggen heel vaak hele domme dingen, en hoe graag je ook wil meegaan met je tijd, wees altijd kritisch. Snoep hoort niet op een frikandel (ja, ik kijk ook naar jou, chocodel), behalve dan misschien met carnaval of Sinterklaas. Maar dat brengt me terug bij de snackbarles die we uit patatje XMAS konden trekken: wees altijd actueel.

De pannenkoek Xtra speciaal

De pannenkoek extra speciaal, voor als een kapsalon net iets té gezond is. https://t.co/qaU5LlnH99 pic.twitter.com/vY4OV6Yvpi — Jan Vogel (@VogelJan) April 14, 2016

Volgens de bedenker (kuch) uit Rotterdam deden mensen destijds ook lacherig over die andere gekke snack, de kapsalon, en zou zijn pannenkoek met een friet speciaal erbovenop misschien wel de culinaire hit van de zomer worden. Hah! De pannenkoek Xtra speciaal zou een reactie zijn op de bovenstaande discodel uit Nijmegen, want het “kan gekker”, altijd, aldus de bedenker op HLN.

Les voor snackbars: Inmiddels horen we vrij weinig meer over de pannenkoek Xtra speciaal, maar al was het dan kortstondig, de snack wist toch aan populariteit te winnen. Blijkbaar zit er een wetenschap achter waarom we, al is het dan niet voor eeuwig, zoveel houden van twee bij elkaar geflikkerde snacks. RTL Nieuws haalde er voor de pannenkoek Xtra een ‘smaakexpert’ bij, die op camera vertelde dat combinaties van reeds vertrouwde producten een grote kans hebben om erg lekker gevonden te worden. Iets met familiariteit. Als je even ~ trending ~ wil zijn, om bijvoorbeeld je financieel slome maand wat kracht bij te zetten, zoek het dan niet te ver. Stop wat stukken viandel in een broodje shoarma, hak een bamischijf in stukjes en meng die door een patatje speciaal of doe iets anders met twee snacks die je toch al in je snackbar hebt liggen. Het werkt.

De oliedel

Dat kan er ook nog wel bij: de oliedel, combinatie van frikandel en oliebol https://t.co/uhfScz5RvX pic.twitter.com/8PxcjRLZM1 — Omroep Brabant (@omroepbrabant) December 31, 2016

Dit is een twijfelgevalletje: de combinatie ‘frikadel in een oliebol’ voelt eigenlijk onnatuurlijk en druist geheel tegen mijn oer-Hollandse hart in. Aan de andere kant is het natuurlijk vreselijk charmant als iemand tegen een typische Hollandse traditie als de jaarlijkse oliebol gaat schoppen… met een andere typisch Hollandse snack.

Les voor snackbars: Vooruit, ik geef de oliedel het voordeel van de twijfel, want ik ben fan van snacks die gevuld worden met andere snacks (zie: de krokodel, de Rooket). Als zelfs een zure snackcriticus als ik dit kan pruimen, kunnen we besluiten dat er een grens bestaat tussen wat een originele en wat een onoriginele snack is: het bij elkaar gooien van snacks getuigt van luiheid, het in elkaar stoppen van snacks lijkt creatiever en moeilijker, en is daarom sowieso vetter, aantrekkelijker en wat we meer willen zien in 2017.

Al blijf ik me afvragen hoe lang zoiets als de oliedel zal blijven hangen de komende jaren. Als het op goede voornemens aankomt, zou ik voorstellen dat we ophouden met kortdurende trends die voornamelijk bedoeld zijn om de media te halen en aan naambekendheid te winnen. Laten we voor de verandering weer eens écht op zoek naar de nieuwe Joppiesaus of kapsalon; naar nieuwe snacktrends die wél langer blijven hangen dan een klodder ketchup aan je kin.