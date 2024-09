Wat onze nachtelijke Google-zoekopdrachten zeggen over de menselijke psyche

Ooit wakker gelegen om twee uur ’s nachts, terwijl je net zo lang googelde dat je ervan overtuigd raakte dat je hoofdpijn een voorverschijnsel van een hersenbloeding was? Heb je alle ufo-waarnemingen ooit opgezocht op internet? Je bent niet alleen. Nieuw onderzoek over hoe Google-zoekopdrachten inzicht kunnen geven in de menselijke psyche bewijst hoeveel we gemeen hebben – van het bizarre, tot het ontroerende tot het gruwelijke.

Dr. Seth Stephens-Davidowitz, een voormalig Google-datawetenschapper met een doctoraat in Economie van Harvard, heeft data geanalyseerd die toont wat online gluurders in de late uurtjes doen, en verzamelde die in een nieuw boek. Ik sprak hem om uit te vinden wat ons zoekgedrag allemaal betekent.

Videos by VICE

VICE: Hoe veranderen onze zoekgewoonten ’s nachts?

Dr Seth Stephens-Davidowitz: ’s Nachts zie je een hoop angst, paniekaanvallen en zorgen over gezondheid. Mensen worden om drie uur ’s nachts badend in het zweet wakker, bezorgd dat ze kanker of Parkinson hebben, of ALS of een hersentumor. Er wordt ’s nachts ook veel wiet gerookt. Tussen twee en vier uur ’s nachts stellen mensen de grote vragen als “wat is de betekenis van bewustzijn?”, “Bestaat vrije wil?”, “Is er leven op andere planeten?” Iets anders wat je ziet is zoektochten naar verlichting om 03.16 uur [Johannes 3:16 is een van de bekendste verzen uit de Bijbel].

Misschien is een van de redenen hiervoor het cannabisgebruik, omdat mensen “hoe rol ik een joint’ googelen tussen één en twee uur ’s nachts – dat is een van de dingen die je kan zien. Je ziet ook nachtelijke geilheid – porno is het populairst tussen middernacht en twee uur ’s nachts.

Vermoedelijk is de data vrij verschillend afhankelijk van welke dag van de week het is?

Ja, om drie uur ’s nachts op zaterdag is er grotere kans dat mensen dronken zijn. Mensen maken veel spelfouten, waarschijnlijk omdat ze dronken zijn, en ze vergeten hun wachtwoord, omdat ze op vrijdagavond veel hebben gedronken.

Heeft je onderzoek getoond hoe gender onze internetgewoonten in de late uurtjes beïnvloedt?

Een ding dat me wel opviel was dat erotische literatuur – die populairder is onder vrouwen – meer in de vroege uren piekt. Dus misschien worden vrouwen meer opgewonden in de ochtend en mannen meer ’s nachts. We kijken niet naar gender bij de zoekresultaten, dus we weten het niet echt.

Hoe zit het met pieken in zoekopdrachten gerelateerd aan taboeonderwerpen of illegaal gedrag?

Dit is verontrustender. Om drie uur ’s nachts zoeken mensen op dingen als ‘vermoord moslims” en die zoekopdrachten voorspellen daadwerkelijk latere haatmisdrijven. Deze mensen zijn waarschijnlijk niet de meest gezonde leden van de samenleving, maar ze onthullen zichzelf in Google-zoekopdrachten en we kunnen deze informatie potentieel gebruiken om te leren wat deze onstabiele mensen aanzet tot het hebben van gewelddadige, gevaarlijke gedachten die soms overgaan in acties.

Draag je ooit iets van je onderzoek over naar veiligheidsdiensten?

Ik heb wat gepraat met politieafdelingen die eventueel deze bevindingen opnemen. Als er een ongebruikelijke hoeveelheid zoekopdrachten voor “vermoord Moslims” of “ik haat Moslims” is, dan zou het verstandig zijn als de politie bijvoorbeeld extra beveiliging bij moskeeën plaatst.

“Alle eenzame mensen geven zichzelf een beetje bloot op Google.”

Zoeken verschillende landen naar verschillende dingen op bepaalde tijden van de dag?

Een van de dingen waar ik naar keek was lunchpauzes over de hele wereld. In de Verenigde Staten zijn er verschillende dingen die mensen doen – om twaalf uur ’s middags elke dag lezen ze het nieuws. In Japan plannen mensen hun reizen. In België winkelen mensen tijdens lunch.

Wat kunnen de gegevens ons leren over de menselijke psyche?

Met porno, zorgen over gezondheid en metafysische vragen denk ik dat het een combinatie is van vervelingen, angst en wiet in de late uren. Meer algemeen vallen in deze gegevens de duidelijke patronen op wanneer je met 200 miljoen mensen te maken hebt. Veel mensen denken dat hun situatie uniek is en dat er iets zeer bijzonders met hen is, maar als je ze samen stopt met alle anderen zie je dat een groot aantal mensen hetzelfde doet op hetzelfde moment, en op een bepaalde manier zijn mensen voorspelbaarder dan we soms denken.

Dus in zekere zin kan een deel van dit onderzoek ons minder vervreemd laten voelen, omdat het toont dat we een van de miljoenen zijn die in het midden van nacht piekert en peinst.



Ja, alle eenzame mensen geven zichzelf een beetje bloot op Google, figuurlijk dan. Wat zo boeiend is, is dat al deze gegevens nog onbekend zijn. We wisten van tevoren niet echt – en een deel van dit onderzoek is slechts een inleiding voor vervolgonderzoek –hoeveel mensen bijvoorbeeld om drie uur ’s nachts een paniekaanval hadden op een willekeurige dinsdagavond. Maar nu kunnen we beginnen een verband te leggen tussen dit onderzoek en wat er op een dinsdagmiddag in New York gebeurt dat erin resulteert dat een ongewone hoeveelheid mensen een paniekaanval heeft [in dezelfde stad] op die dinsdagavond. Dat is een vraag die altijd onmogelijk te beantwoorden is geweest, wellicht tot nu – hoewel ik nog niet precies weet hoe. Je zult op het vervolg van mijn boek moet wachten, denk ik.

Heel erg bedankt.