Wat je seksdromen echt betekenen, volgens seksuologen

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik wakker word kan ik me mijn seksdromen bijna nooit meer herinneren. En dat is best jammer, want ik heb geregeld van mijn bedpartners gehoord dat ik in mijn slaap lag te kreunen en te kwijlen. Natte dromen heb je meestal tijdens je remslaap, de fase waarin je niet alleen levendige dromen krijgt, maar waarin ook het bloed naar je genitaliën stroomt – waardoor je dus geiler wordt.

Dromen zijn in het algemeen nog een vrij groot mysterie. We onthouden ze vaak niet omdat ons brein ze niet met de werkelijkheid door elkaar wil halen. Volgens psycholoog en seksuoloog Laura Duranti, hangt de kwaliteit en de inhoud van je seksdromen af van wie je bent en hoe je je verhoudt ten opzichte van je seksualiteit. Duranti legt uit dat ons brein tijdens de slaap niet volledig loskomt van de realiteit, maar het de “externe prikkels die het ontvangt integreert”, zoals de temperatuur, de ruimte waarin we slapen en wat (of wie) we aanraken.

Ook je slaappositie speelt een rol. “Sommige onderzoeken, zoals die van Calvin Kai-Ching Yu van de Shue Yan Universiteit in Hongkong, wijzen uit dat je sneller erotische dromen krijgt als je op je buik slaapt,” zegt Duranti. Als je op je buik ligt adem je iets minder makkelijk en komt er druk op je genitaliën – wat je brein doet denken aan het gevoel wanneer je seks hebt.

Als de dromen heel intens zijn kun je er ook bij klaarkomen. Er zijn zelfs vrouwen die terwijl ze wakker zijn niet of nauwelijks een orgasme kunnen krijgen, maar het wel in hun slaap hebben ervaren. “Zij zijn fysiek wel degelijk in staat om een orgasme te krijgen, maar weten niet hoe ze dat in het echte leven kunnen bereiken, of ze het nou zelf of met iemand anders samen doen,” zegt Duranti.

Psycholoog en seksuoloog Marilena Iasevoli zegt dat seks zowel in je dromen als in de wakkere wereld een “ontsnapping van energie” is. “In onze dromen is het makkelijker om je remmingen los te laten en je verlangens te bereiken, omdat je dan minder stilstaat bij je lichaam of je gedachten – of die van je partner,” zegt ze. Dit is volgens Duranti vooral het geval wanneer je je fantasieën in het echte leven niet uit kan laten komen, of je nou een relatie hebt of niet.

Seksdromen kunnen ook over mensen gaan tot wie je je in het echte leven niet zo aangetrokken voelt. Het is verleidelijk om te denken dat dit komt doordat dromen onbewuste verlangens blootleggen die we niet toe durven te geven, maar het komt waarschijnlijk eerder doordat er iets anders speelt, waarvan je (al dan niet onbewust) voelt dat je er nog wat mee moet. Als je laatst nog hebt gedroomd dat je seks hebt met een goede vriend of vriendin, of iemand die je niet mag of niet aantrekkelijk vindt, kan de droom ook betekenen “dat je een sterke band hebt met diegene, dat diegene een talent heeft waar je jaloers op bent of een vrouwelijke of mannelijke kant heeft die je je wilt toeëigenen,” legt Iasevoli uit.

Toch kunnen we ook in onze slaap alsnog geremd zijn. Volgens Duranti kun je worden tegengehouden door onzekerheden, vooral als je een zware emotionele blokkade ervaart richting je seksualiteit, of bang bent om de controle te verliezen. Beide deskundigen zijn het erover eens dat je de teugels alleen kunt laten vieren door erachter te komen waar die blokkade in het echte leven door veroorzaakt wordt.

Het is belangrijk om te onthouden dat seksdromen niet altijd een uiting zijn van onze diepste en donkerste verlangens. Vaak is het alleen gewoon zo dat onze hersens chocola proberen te maken van wat we overdag hebben beleefd. Films, personages in boeken en ook liedjes kunnen seksuele fantasieën aanwakkeren terwijl je slaapt. Dus mocht je binnenkort dromen dat je gestreeld wordt door een wulpse, schaars geklede alien, dan hoef je je geen zorgen te maken. Het hoeft niks over je seksuele voorkeuren te zeggen.

