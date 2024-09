Wat stemt Aafke Romeijn?

De komende weken gaan we Kiezen met VICE. Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

Aafke Romeijn zit graag op Twitter. Per dag gooit ze er zo’n tien tweets uit over van alles en nog wat, maar vooral over politiek. Daarnaast maakt ze tijd vrij om te zingen en te schrijven, en binnen die disciplines gaat het vaak over het reilen en zeilen van onze regering. De laatste tijd heeft ze zich daarbovenop ook nog eens op het vloggen gestort. En hoe kan het ook anders: ook hierin is ze politiek geëngageerd. We zochten haar op in haar studio in Utrecht om te praten over rechts-populisme, politici die niet deugen en vluchtelingen in je huis opnemen.

Videos by VICE

Noisey: Hoi Aafke! Op welke politieke partij ga jij stemmen? Aafke Romeijn: Ik twijfel nog tussen GroenLinks en de Partij voor de Dieren, omdat de PvdD qua opvattingen over de bio-industrie, net zoals ik, vrij extremistisch is. En ze hebben een vrouw als lijsttrekker, dat vind ik belangrijk.

Lees verder op Noisey.