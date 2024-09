Wat stemt Jiggy Djé?

De komende weken gaan we Kiezen met VICE. Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

Iedereen die Vincent Patty oftewel Jiggy Djé volgt, weet dat hij het publieke debat niet schuwt. Regelmatig deelt hij zijn mening en discussieert hij onder andere over politiek, en sociaal economische en ethische zaken. Het verbaasde dan ook niemand toen hij met zijn ‘Campagne voor de Vrijheid’ op de proppen kwam. Hierin roept hij mensen op om strategisch te stemmen om te voorkomen dat de PVV de grootste wordt.

Videos by VICE

Inmiddels zet hij zich onder anderen met collega-rapper Massih Hutak in voor !METS, een initiatief om jongeren massaal naar de stembus te krijgen. Daarnaast riep hij de Wilde Haren-podcast in het leven om met mensen van invloed te discussiëren over van alles en nog wat, maar voornamelijk over het politieke klimaat. We gingen langs bij het Noah’s Ark-kantoor om met Jiggy te praten over onderbuikgevoelens, de versplintering op links en natuurlijk wat hij gaat stemmen.

Lees verder op Noisey.