Wat studenten allemaal eten om geld te besparen

Als student denk ik vaak na over manieren om iets bij te verdienen. Een OnlyFans account aanmaken, foto’s van mijn voeten verkopen of misschien zelfs een sugardaddy aan de haak slaan? Op dit ogenblik maakt mijn bankrekening me zo depressief, dat ik zin heb om ze gewoon alle drie tegelijkertijd te doen. Al heb ik tot op vandaag nog geen enkele stap in de goede richting gezet.

Hoe banaal en noodzakelijk het ook is, eten is gewoon fucking duur. De gouden dagen van “Mama wat gaan we eten?” liggen voorgoed achter ons. Als volwassenen word je geacht om het allemaal zelf te fixen, maar zowel mijn budget als mijn inspiratievermogen lieten het afweten. Daarom ging ik de mosterd halen bij een paar vrienden en kennissen. Verdienen deze “chefs” een Michelinster? Waarschijnlijk niet. Maar wel een dikke 10/10 voor originaliteit.

Videos by VICE

Michael (21) – Pasta met algérienne saus

Michael vertrouwt me zijn beste plan toe om geld te sparen. Een plan dat hem er niet van weerhoudt om te experimenteren met gekkigheden: “Soms maak ik pizzwiches: 2 pizza’s met een cordon bleu ertussen. Maar dat gebeurt alleen in betere tijden.” Michael geeft toe dat hij er intussen mee gestopt is omdat hij ervan gedegouteerd raakte, maar het concept lijkt wel degelijk te bestaan. “Ik heb er onlangs gezien in een snackbar in Noisy, Frankrijk. Ik lag echt dicht, zo ranzig.”

Robbe (22) – Rijst en groenten met bruine suiker (i.p.v. zoetzure saus)

Zoetzure saus: een must have en basiselement in de keukens van heel wat Aziatische landen. Ik weet niet of Robbe’s gerecht Aziaten zou doen lachen of doen huilen. Want ook al heb ik zelf gemengde gevoelens bij dit gerecht, ik probeer het te bekijken als een ode aan deze culinaire klassieker. Robbe vertelt wel dat hij het intussen niet meer klaarmaakt, maar ik vind het al dapper genoeg dat hij dat überhaupt ooit deed. Hij verklapt ook wat zijn geheime ingrediënt is voor zowat elk gerecht: bicky ajuintjes. Zo maak je elk gerecht net een tikkeltje Vlaamser.

Lara Bovens (23) – Gewoon een pot appelmoes

Eum… Voilà.

Gen (29) – Rijst met sojasaus

Gen vertelt me dat zijn ontbijt er tijdens zijn tienerjaren altijd hetzelfde uitzag: een Petit Beurre koekje met een tas Lipton thee. Toen hij een studentenjob kreeg, een fysiek en veeleisend baantje in het magazijn van een meubelzaak, was rijst met sojasaus de volgende logische stap: “Ik had iets meer substantieels nodig.” Maar in werkelijkheid was rijst met sojasaus geen budgetvriendelijke oplossing: “Ik was niet echt blut, maar laat ons zeggen dat je rijst met sojasaus snel kunt klaarmaken én kunt opeten. Het duurt ongeveer 20 tot 25 minuten om de rijst te koken, maar in de tussentijd kan je ook andere dingen doen, zoals Football Manager spelen. Dat deed ik altijd tijdens mijn pauze, voordat ik weer dozen moest gaan snijden. Vandaag doet elke hap rijst met sojasaus me terugdenken aan die dagen.”

Matéo (25) – Soep met alles wat er nog in de koelkast te vinden is

Nog niet zo lang geleden besloot Matéo om voor zero waste te gaan. Hij deed zijn uiterste best om recepten te vinden waarmee hij zo veel mogelijk uit z’n boodschappen kon halen en zo weinig mogelijk moest weggooien (je kan ook gewoon zo weinig mogelijk kopen). Zo kwam hij erachter dat je chips kunt maken met aardappelschillen, soep met garnalenkoppen, een detox infusie met uienschillen, pesto van worteltoppen, enzovoort. Maar Matéo was op zoek naar innovatie, en bedacht zich dat – zolang ze maar

gemixt en nadien gefilterd worden door een kaasdoek – je alle groenten kunt combineren. FOUT! Aspergeschillen, drie overrijpe tomaten, het uiteinde van een knolselderij, een halve raap, 3 stengels prei, een paar broccoliroosjes en de bodem van een fles witte wijn die al twee weken in de koelkast staat – je kunt er geen sap of soep van maken. Het trieste is dat hij z’n brouwsel heeft moeten opdrinken terwijl hij naar Top Chef zat te kijken. Kampioen.

Anaïs (28) Rode bonen met mayonaise

“Ik weet ook dat dit geen geniaal gerecht is, misschien is het zelfs een beetje goor. Maar het is net vreemd genoeg om te kunnen appreciëren.” Zo beschrijft Anaïs mij het gerecht dat ze heeft klaargemaakt. En eerlijk, het is inderdaad niet het mooist gedresseerde bord dat ik al gezien heb… Maar ik apprecieer haar “don’t judge a book by its cover” mentaliteit.

Volg VICE België ook op Instagram.