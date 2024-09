Wat te doen als je net seks hebt gehad met een collega

Lieve Lydia,

Ik heb onlangs seks gehad met een collega. Misschien voel ik wel echt iets voor deze persoon, maar ik wil mijn baan en carrière niet in gevaar brengen. Hoe erg ben ik de lul?

Geef je baan niet op. Zelfs als je er nog nooit over nagedacht hebt kan het dat je hartstikke verliefd wordt, maar stop alsjeblieft niet met je werk. Als dit een ding wordt op de zaak en als er uiteindelijk iemand moet vertrekken, zorg dan dat jij het niet bent.

Ik heb idiote offers gedaan voor mannen – ik ben in een romantische roes veel te snel bij een geliefde ingetrokken, ik ben gestopt met goedbetaalde baantjes om dichterbij iemand te kunnen wonen. Elke keer als het dan uitging, moest ik weer mijn weg terugvinden naar financiële zekerheid. Ik wil mezelf nooit meer in die positie brengen, het risico is te groot, en ik weiger om mijn broodwinning nog een keer op het spel te zetten.

Een vriendin van mij is laatst gestopt met haar baan omdat ze een creatief project wilde doen dat niet betaalde. Haar vriendje, die een hele goede baan heeft, wilde haar wel financieel ondersteunen. Maar afgelopen maand vloog hij naar huis om zijn familie te bezoeken en sindsdien heeft hij al het contact met haar verbroken. Een andere vriendin van mij laat haar vriendje alles betalen terwijl zij haar opleiding afmaakt. Waarom geven we zomaar de macht uit handen? Waarom laten we romantiek onze carrière bezoedelen? Ik geloof in gaan voor de liefde, maar alleen nadat we onze eigen schaapjes op het droge hebben.

Maar behalve deze kanttekening, gefeliciteerd! Ga ervoor en kijk waar het schip strandt. Blijf professioneel, maar geniet ook van de lust die erbij hoort als je net verliefd bent. Als je (net als ik) houdt van de spanning om betrapt te kunnen worden, kan dit heel leuk worden. Mochten je collega’s toespelingen maken op jullie affaire, ontken dan altijd. Je denkt er misschien goed aan te doen om je geheim te delen met een bevriende collega, maar hier komt alleen maar narigheid van. Beter kan je een vertrouweling zoeken die onbevooroordeeld is , iemand die niets te maken heeft met jouw positie in het bedrijf. Laat financiële zekerheid je warm houden, ‘ s nachts in bed.





Lieve Lydia,

Ik woon nu zeven maanden samen met mijn vriendin, en het gaat niet goed. We hadden een geweldige relatie, maar toen kwam ze door geldproblemen bij mij wonen – het zou eerst voor een maandje zijn, toen werden het er twee, toen drie, en nu zitten we met de gebakken peren. Ik geloof echt dat het allemaal veel beter zou gaan als we ieder onze eigen plek hadden; nu zijn we alleen maar depressief en boos op elkaar. Maar het voelt ook niet alsof ik haar op straat kan zetten, aangezien ze nergens naartoe kan. Wat moet ik doen?

Arme jij. Het was heel attent van je om haar uit de brand te helpen, maar dit soort dingen eindigen bijna altijd in misère. Een maand is nog wel te doen, maar aangezien je vast wel een idee had van hoeveel ze ongeveer verdient, dacht je nou echt dat het daarbij zou blijven?

Maar goed, je vriendin is niet jouw verantwoordelijkheid. Jullie zijn niet getrouwd en jullie hebben niet samen een huis gekocht. Dus ik stel voor dat je haar gewoon vraagt om te vertrekken. Geef haar een paar weken, maar niet meer dan een maand. Ze zal tegenstribbelen, en ik weet dat je dit niet wil horen, maar het zal me verbazen als jullie relatie dit overleeft. Als ik haar was, zou mijn trots in de weg staan van deze vernedering.

Als je echt de ballen niet hebt om haar te vragen om te vertrekken, eis dan dat ze de helft van de huur betaalt. Zet dat geld opzij, en als je flink wat hebt gespaard geef je dat geld aan haar en vraag je alsnog of ze kan vertrekken. Persoonlijk vind ik het een van de grootste afknappers om financieel voor iemands te moeten zorgen. Al mijn romantische gevoelens verdwijnen daardoor als sneeuw voor de zon.

Iedereen heeft het wel eens lastig, maar na zeven maanden is ze waarschijnlijk helemaal gewend aan deze situatie. Waarom heeft ze nog niks anders gevonden? Helemaal raar omdat jullie allebei last hebben van kwaaie gevoelens. Je verdient een partner die onafhankelijk wil zijn en die het beste in jou naar boven brengt.





Lieve Lydia,

Door mijn extreem religieuze opvoeding heb ik op verschillende niveaus van het leven nooit echt kunnen groeien. Op mijn achttiende heb ik kunnen ontsnappen aan deze omgeving, en natuurlijk bleek toen dat ik heel erg achterliep op ideeën over relaties en intimiteit. Ik verloor mijn maagdelijkheid toen ik 21 was, door een escort, en dat jaar gaf ik nog veel meer geld uit aan sekswerkers.

Ik heb geen spijt van de keuzes die ik heb gemaakt, maar als ik binnenkort een betekenisvolle relatie met iemand aanga, dan wil ik niet liegen over mijn verleden. Maar ik ben ook bang wat ze daarvan zou vinden. Ik ben heel benieuwd naar je reactie, omdat je én een vrouw bent én werkzaam bent in dit vak.

Ik zou het gewoon meteen vertellen. Misschien niet op de eerste date, maar als je een paar weken met iemand samen bent, dan wel. Er zijn maar weinig dingen zo hartveroverend als iemand die kwetsbaar durft te zijn en achter zijn eigen leven staat. Natuurlijk, ik ben als sekswerker wel wat gewend, maar zelfs als ik niet in deze industrie zou werken zou ik niet wegrennen als iemand mij dit vertelde. Als ik er na een jaar achter zou komen bijvoorbeeld, dan wel. Betalen voor seks is niet verschrikkelijk, maar geheimzinnig erover doen kan dat wel zijn; dan zou ik me afvragen wat je nog meer te verbergen hebt, en of je nog steeds escorts bezoekt.

Stel je potentiële vriendin gerust door je samen te laten testen. Ook roept sekswerk vaak het vraagstuk op van ontrouw, dus als monogamie iets is wat je nastreeft, maak dat dan ook heel duidelijk.

Als je deze informatie deelt met een potentieel vriendinnetje en zij reageert heel afwijzend, geef haar dan geen seconde meer van je tijd. Na een leven vol onderdrukking heb jij niet iemand nodig die denkt in hokjes. Gefeliciteerd trouwens, met het feit dat je daarvan los hebt kunnen komen. Onthoud alsjeblieft dat jij niks verkeerd hebt gedaan. Er is niks ergs aan een sekswerker bezoeken als je single bent. Het was allemaal veel erger geweest als je nooit het gezelschap had opgezocht van een escort en daardoor was blijven hangen in de wereld die je nu vaarwel hebt gezegd. Wees zo dapper met vrouwen als jij zelf was op je achttiende toen je de kerk achter je liet.