Jonge Belgen vertellen wat ze doen om zich beter te voelen als alles tegenzit

1 op 9 Belgen neemt antidepressiva, en elke dag beroven zich in ons land bijna 6 mensen van het leven – het vijfde hoogste aantal in Europa. Vooral jonge mensen zijn gevoelig voor psychische problemen. Daarom brengt VICE deze week artikels over onze mentale (on)gezondheid .

We trokken onlangs de straat op voor World Mental Health Day, om te vragen of alles wel goed gaat met jullie, en te weten te komen wat jullie allemaal doen om je mentaal sterker te voelen.

Lees hieronder de interviews

Helena (16)

VICE: Heey Helena. Wat zorgt ervoor dat je je soms een beetje depri voelt?

Helena: Het weer voornamelijk, maar sociale media hebben ook een grote invloed op de geestelijke gezondheid van jongeren. We willen niet dat het ons beïnvloed, maar onbewust gebeurt het toch. Voor ons, meisjes, zorgt het er bijvoorbeeld voor dat wij een onrealistisch lichaamsbeeld proberen na te streven. Je mag zo zelfverzekerd zijn als je wilt, op een gegeven moment raakt het je toch.

Hoe voel je je daarbij?

Ik voel me een beetje geïsoleerd. Ik heb het gevoel dat ik nergens bij hoor. Langs de ene kant laat ik me soms vangen door het gedachte dat ik minder goed ben dan hen en mezelf moet veranderen maar langs de andere kant weet ik dat dat niet zo is. Toch zorgen sociale media ervoor dat ik blijf twijfelen.

Heb je het dan vooral over mensen in je directe omgeving of over influencers?

Vooral influencers en beroemdheden. De mensen in mijn omgeving proberen me juist gerust te stellen.

Wat doe je om er minder mee geconfronteerd te worden?

Wanneer ik in een fase zit waarin sociale media weer te aanwezig is in mijn leven, dan verwijder ik sommige apps voor een tijdje en installeer ik ze pas weer wanneer het mentaal terug beter gaat met mij.

Léa (19)

VICE: Hé Lea, wat zorgt er zoal voor dat je je slecht voelt?

Léa: Soms voel ik me slecht zonder echt te weten waarom. Het zijn gewoon momenten waarop ik alles in twijfel trek. Ik vraag me dan af of mijn vrienden wel echt mijn vrienden zijn en of ik echt iemand heb om naartoe te gaan. Soms denk ik ook dat ik nooit in staat zal zijn om mijn projecten te verwezenlijken of iets te bereiken in het leven.

Is er dan een bepaalde trigger?

Nee, echt niet. Dat is het meest frustrerende: ik heb een goede dag, en dan wordt alles ineens negatief en ik heb geen idee waarom.

En wat doe je er dan aan?

Soms doe ik een dutje of luister ik een beetje naar muziek. En als dat niet helpt, dan bid ik. Daarna ga ik gewoon slapen en wanneer ik wakker word, voel ik me meestal al beter.

Alicia (19)

VICE: Hey Alicia. Kun je beschrijven hoe je je voelt als je een dipje hebt?

Alicia: Ik heb dat best vaak, maar ik vind het moeilijk te beschrijven. Ik voel dan me eenzaam en wil gewoon alleen zijn. Dat is droefheid. Soms zit ik in de klas en kan ik zonder reden beginnen huilen.

Kun je er met mensen over praten?

Nee, eigenlijk niet. Ik praat er met niemand over, maar ik ben er nu over aan het nadenken om dat wel te doen. Ik voel echt dat ik daar nood aan heb en vind dat ik me soms vreemd gedraag. Ik ben bijvoorbeeld vaak jaloers en bang dat mensen me zullen verlaten. Ik ben echt bang om in de steek gelaten te worden.

Wat verwacht je van zo’n gesprek?

Ik wil er gewoon over kunnen praten. Ik wil gewoon mijn hart luchten bij iemand die ik niet ken en die mij niet zal veroordelen om wat ik te vertellen heb.

En wat doe je dan nu zoal, om het een beetje dragelijk te houden?

Niets…. Ik leer ermee leven en wacht tot het voorbij is.

Mauro (15)

VICE: Mauro, waar zit jouw hoofd soms vol van?

Mauro: Soms denk ik te veel na over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Wat mijn vrienden allemaal over mij zeggen of denken. Ik maak dan scenario’s in mijn hoofd waardoor ik echt paranoia begin te worden.

Wat doe je dan om van dat gevoel af te geraken?

Zodra ik mijn vrienden terug zie, besef ik dat al die zorgen nergens voor nodig waren en voel ik me meteen beter. En anders helpt het ook om met hen erover te praten. Dat maakt onze band ook sterker.

Lou (15)

VICE : Hey Lou! Waarom voel jij je soms slecht?

Lou: Ik heb me heel lang slecht gevoeld omdat ik bang was voor van wat mensen van me dachten. Ik hoorde ook niet echt bij de groep, werd vaak belachelijk gemaakt en kreeg commentaar over mijn uiterlijk.

Hoe voelde dat?

Ik voelde me vooral heel leeg en ik had nergens meer zin in. Ik zou me liever gewoon slecht hebben gevoeld, dan voelde ik tenminste nog iets. Het enige wat ik voelde was hoe ik leeggevreten werd door een soort innerlijke leegte.

Voel je je nog altijd zo?

Nee, gelukkig niet meer. Ik ben naar een psycholoog geweest om erover te praten. Dans en kunst hebben me er ook heel hard doorheen getrokken.

Welke tips zou jij iemand anders geven die met zo’n dingen te maken krijgt?

Ik zou zeggen dat het soms echt goed is om volledig in je pijn of verdriet te duiken. Echt gewoon all the way gaan: sad muziek luisteren en je miserabel voelen. Alles er gewoon even uithuilen. En anders kun je ook altijd iets doen wat je echt leuk vind, zoals tekenen bijvoorbeeld, dat helpt bij mij altijd.

Amélie (20)

VICE: Hey Amélie! Waarom voel jij je soms slecht?

Amélie: Ik ben een persoon die altijd goed probeert te doen. Ik help mensen graag. Maar soms heb ik het gevoel dat als ik één keer iets verkeerd doe, daar meteen iets heel groots van wordt gemaakt. Ik krijg daar enorm veel stress door en heb dan het gevoel dat ik niet geapprecieerd word.

Hoe ben je daar mee omgegaan?

Op een gegeven moment heb ik gewoon moeten zeggen: nu kom ik op de eerste plaats. Het is pas vanaf dit jaar dat ik heb beseft dat je eerst gelukkig moet zijn met jezelf, eerst moet denken aan jezelf en dan pas anderen kunt proberen helpen.

En lukt dat?

Ik heb er soms nog moeite mee, zelf nu hierover praten is een beetje lastig, omdat ik heel veel tijd nodig heb gehad om te accepteren dat ik mezelf op de eerste plaats ga zetten nu. Als je niet geapprecieerd wordt, moet je gewoon echt kunnen zeggen: ok, bye!

Heb je nog advies voor andere mensen?

Just put yourself first. Anderen gaan niet voor jou je toekomst bepalen, dat doe je zelf. Aan jezelf denken, kijken hoe je kan evolueren en jezelf beter maken op verschillende vlakken, daar gaat het om.

Arlet (21)

VICE: Hey Arlet, waar zit jouw hoofd soms vol van?

Arlet: Ik heb enorm veel last van faalangst. Vooral na de examens zit mijn hoofd vol stress en gedachten zoals: Is het wel gelukt of niet? Zijn mijn examens wel gegaan zoals ik dacht? Op dat moment heb ik echt nergens zin in en wil ik niets meer doen. Ik zit dan meestal gewoon thuis op mijn eentje.

Hoe voel je je als je zo alleen thuis zit?

Ja, op zich heb ik daar gewoon mee leren omgaan. In het begin is dat wel stom, omdat je je daar dan zit en denkt: oh, ik ben zo eenzaam. Maar na een tijd zie je er ook het positieve van in. Het geeft je ook tijd om te reflecteren en na te denken over je leven. Om alles even op een rijtje te zetten.

Wat doe je meestal om minder last van stress te hebben?

Oeh, ja, vooral muziek luisteren eigenlijk! Ik heb ontdekt dat dat iets is wat mij mijn gedachten helpt verzetten. En dan bedoel ik niet naar een liedje op de radio luisteren ofzo, maar echt naar de tekst luisteren en de bedoeling van de artiest proberen begrijpen. Of ademhaling, dat doe ik ook, echt goed proberen ademhalen en even tot rust komen bij mezelf.

Durf je ook aan je omgeving laten zien wanneer je je niet goed voelt?

Nu wel, maar vroeger was dat niet zo. Als je klein bent, wil je de volwassene uithangen en wil je niet toegeven dat het niet goed met je gaat. Maar nu heb ik wel geleerd dat je dat beter juist wel doet, omdat je niet altijd alles zelf kunt oplossen.

Welke tip zou jij anderen willen meegeven?

Soms heb je echt hulp nodig. Als het echt niet goed gaat, durf om die hulp te vragen. Dat heb ik zelf ook gedaan.

