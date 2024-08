Wat vinden coffeeshops van het verbod op rookruimtes?

Er komt een verbod op rookruimtes in de horeca die tabaksrook toestaan. De Club Actieve Nietrokers (ofwel Clean Air Nederland) was het zat, en spande daarom een rechtszaak aan. Die wonnen ze. Hoewel er nog in cassatie kan worden gegaan tegen het oordeel door de staat, zegt de branchevereniging Koninklijk Horeca Nederland dat deze maatregel enorm veel onrust zal veroorzaken onder horecaondernemers. Wie misschien het meest te lijden gaan hebben onder het verbod zijn coffeeshops. “Je gaat namelijk naar de shop om te roken,” zegt Ferry de Boer van het secretariaat van de Bond van Cannabis Detaillisten aan de telefoon. “Dan verdwijnt voor een deel het sociale aspect, en wordt het misschien slechts een afhaalloket,” vervolgt hij. Ik ging langs bij een aantal coffeeshops in Amsterdam om te vragen hoe nu verder.

Daniel (24), medewerker van Coffeeshop Rusland

VICE: Ha Daniel, het ziet er naar uit dat er een rookverbod komt op rookruimtes in coffeeshops.

Daniel: Als dit doorgaat, dan is het voor ons hartstikke vervelend. We moesten drie jaar geleden verbouwen om een rokersruimte te maken. Je hebt als coffeeshop namelijk, onder bepaalde voorwaarden, een rokersruimte nodig om te kunnen draaien.

Videos by VICE

Wat zijn de gevolgen voor jullie coffeeshop, denk je?

Nou, in de coffeeshop zelf mag je geen tabak roken. En daar zijn we ook behoorlijk streng op. Als wij mensen moeten gaan wegsturen omdat ze geen gebruik mogen maken van de rokersruimte, hebben we minder klanten. Bovendien: we draaien minder omzet omdat mensen minder snel geneigd zijn een drankje of wat te eten te kopen. Ik denk dat het zelfs gevolgen gaat hebben voor het toerisme in Amsterdam. Veel mensen komen hier uiteraard naartoe om te roken, en dat willen ze op hun eigen manier doen. Ik zie niet voor me dat veel toeristen zomaar pure wiet gaan roken.

Toeristen zijn het misschien ook niet gewend om puur te roken.

Absoluut. Als ze allemaal puur gaan roken, dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Thuis roken ze natuurlijk ‘normale’ wiet. En dan gaan ze hier opeens die sterke Amsterdamse wiet puur roken? Dat gaat niet goed, gok ik zo.

Hoe gaan jullie ermee om, mocht het doorgaan?

We hebben een vaporiser, maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Mensen willen, zoals ik al zei, op hun eigen manier roken. Ik denk dat het voor ons vooral betekent dat mensen op straat moeten gaan roken.

Maar is het ook niet een positieve maatregel om de gezondheid van – ook – wietrokers te beschermen? Tabak is natuurlijk hartstikke schadelijk.

Tabak is inderdaad absoluut niet goed. Maar de manier waarop ze het nu proberen te beteugelen is niet slim. Het zou beter zijn als ze het uit de schappen halen, in plaats van het publiekelijk of recreatief te verbieden. Ik las laatst dat er meer plekken zijn waar je sigaretten kan halen dan brood. Nou, dat zegt genoeg, toch?

Rasta (38), medewerker van coffeeshop Bagheera

VICE: Hoi Rasta, de Club Actieve Nietrokers heeft een rechtszaak gewonnen, wat misschien betekent dat er in coffeeshops geen tabak meer mag worden gerookt.

Rasta: Wat zeg jij nou? Laat me mijn bazin even bellen.

Oké.

Kijk, wij hebben een hele mooie rokersruimte laten maken, met een goeie ambiance. En straks mag er dus niemand meer in roken? Die rokersruimte is bedoeld om werknemers te beschermen, zodat zij in elk geval geen schadelijke stoffen inademen.

Is het niet een stuk gezonder dat er straks helemaal niet meer in shops gerookt mag worden?

Nee, het is complete betutteling. En niemand doet er wat aan. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Vroeger, als er zoiets gebeurde, werd er meteen geprotesteerd. Gingen mensen de straten op. Nu zijn we braaf als wat. Ik word er moe van.

Wat zijn de gevolgen voor jullie coffeeshop, en misschien wel de coffeeshopcultuur in Amsterdam?

Nou, er is geen hond die blijft zitten. Niemand gaat meer drankjes kopen, en het sociale aspect van de coffeeshop verdwijnt. En waar willen ze de mensen die nog wel met tabak willen roken herbergen? Dan is er weer overlast op straat. Alles wat leuk is voor mensen, wordt ingeperkt, heb ik het idee.

Er wordt weleens gezegd dat de tabaksindustrie mensen manipuleert om te beginnen met roken.

Mensen kiezen er toch zelf voor? Toeristen kiezen er zelf voor. Ik kies er zelf voor. Ze zijn allerlei dingen aan het veranderen in mijn leven en in het leven van burgers, en ik hou er niet van.

Daphne (38), medewerker van coffeeshop Basjoe

VICE: Hoi Daphne, jullie hebben geen rokersruimte en het is hier hartstikke druk. Welke invloed gaat het nieuwe rookverbod hebben op coffeeshops?

Daphne: Ik vind het nogal een vreemde constructie, want veel bedrijven hebben na het rookverbod in 2008 moeten investeren in rokersruimtes. En nu komt er opeens een algeheel rookverbod? Omdat we zo klein zijn mogen ze hierbinnen al geen tabak roken, alleen puur. Maar het betekent voor coffeeshops die wél een rokersruimte hebben ongetwijfeld een terugloop in klanten.

Het principe van een coffeeshop is natuurlijk dat je er binnen mag roken.

Juist, en als dat niet meer mag, worden het gewoon afhaalloketten. Negentig procent van onze klanten zijn toeristen. Waar moeten die mensen dan roken? Want in een hotel mag je niet roken, en buiten mag je wettelijk gezien ook niet roken.

Denk je dat het negatieve effecten gaat hebben op coffeeshops in Amsterdam?

Dat is een moeilijke vraag. Mensen komen hier op vakantie om een jointje te roken in een coffeeshop. Stel je voor dat je alleen nog maar mag afhalen? Dan kun je net zo goed in Barcelona gaan roken.

Dus het gaat misschien ook ten koste van het toerisme in de stad?

Dat zou zomaar kunnen, ik snap sowieso niet waarom mensen hier willen komen, als je in Barcelona net zo goed kan roken? Het Rijksmuseum en het van Gogh zijn leuk, maar ik zou toch liever naar Barcelona gaan. Dan heb je tenminste nog het zonnetje. Maar goed, tabak roken is niet goed en het schaadt je gezondheid, alleen deze maatregel gaat te ver. Je mag straks ook al niet meer roken op het terras.

Eigenares van coffeeshop Reefer, die graag anoniem vermeld wilde worden

VICE: Ha! Heb je het nieuws gehoord?

Eigenaresse: Ik las het, ja.

Wat vind je ervan?

Het is kut. Dan zouden we alleen puur moeten toestaan. Of vaporisen. Je hebt ook Greengo, dat is een soort vervanging van tabak.

Wat voor gevolgen gaat zo’n maatregel hebben voor jullie, denk je?

Ik ga er niet vanuit dat we moeten gaan sluiten, of dat coffeeshops in Amsterdam massaal failliet gaan. Maar het gaat voor sommige shops wel heel irritant worden. Er zullen vast minder klanten komen, en binnen wordt het misschien wat minder gezellig, maar mensen kunnen altijd nog pure wiet roken.

Je lijkt er niet echt van onder de indruk te zijn.

Kijk, dit nieuws van de Club Actieve Nietrokers is natuurlijk verontrustend. Maar we zijn wel wat gewend. We worden al jaren beteugeld en regels worden steeds strenger. Dat hoort bij het vak. Ik denk dat de cannabisbond er flink tegenin zal gaan. Zij hebben extreem goede advocaten, dus ik ga er niet vanuit dat deze regel zomaar doorgevoerd wordt in coffeeshops. Dit verhaal krijgt nog een staartje, denk ik zo.

Dankjewel!