Wat vinden Nederlanders eigenlijk van Belgische rap?

In 2016 volgden we Damso, Hamza, Roméo Elvis en andere Brusselse rappers op het moment dat ze doorbraken. Dat resulteerde in de driedelige documentaire Noisey Brussel – bekijk het hier.



Onlangs maakten we een documentaire over de Brusselse rapscene, waar artiesten als Damso, Hamza en Roméo Elvis hun stad ontwikkelen tot hiphopbolwerk. Maar wat vinden Nederlanders eigenlijk van de hiphop die onze zuiderburen maken? Om daarachter te komen, gingen we de straat op. We lieten mensen luisteren naar hiphop uit Brussel en vroegen daarna hun mening. Het bleek dat vooral Franstalige rap gewaardeerd wordt, hoewel sommigen het irritant vonden dat ze dat dan weer niet konden verstaan. C’est la vie!



Corné

Videos by VICE

Noisey: Hey, zou je ons willen helpen door wat vragen over Belgische rap te beantwoorden?

Corné: Ik luister nooit rap, alleen hardstyle.

Misschien leuk om het een keer te proberen?

Nou vooruit, maar als mijn baas komt moet ik wel weer aan de slag.

Je hoort nu Vivre van Scylla. Is dat een beetje te doen?

Nou, het is heel relaxed. Niet zoals Nederlandse hiphop, dat is vaak heel druk. Het klinkt ook niet zo problematisch als Nederlandse rap, want dat gaat altijd over, nou ja, problemen. Dit is echt rustgevend. Ik versta er alleen helemaal niks van

Zou je dit uit jezelf thuis opzetten?

Als ik even rustig moet worden, luister ik zoiets als dit, of hardstyle.

Word je rustig van hardstyle? Dat is toch juist heftig?

Ik heb ADHD. Als ik het druk heb in mijn hoofd, helpt het om muziek te luisteren die net zo druk is. Daardoor wordt het in mijn hoofd weer rustiger.

Zou je van dit liedje ook rustig kunnen worden?

Ja, maar dan moet ik wel weten wat ze zeggen. Dat vraag ik me nu steeds af, waardoor ik er niet van tot rust kom. Ik vind de melodie wel heel fijn.

Bedankt en werk ze, Corné!

Romy

Noisey: Je luistert naar Sur Mon Nom van Caballero & JeanJass, wat vind je er van?

Romy: Tof! Ik hou van Franse rap.

Luister je veel hiphop?

Ja, vooral Nederlandse rap: SBMG, Broederliefde, Lil Kleine ook wel.

Maar je vindt deze Franse rap ook tof?

Ja! Er is ook zo’n andere Franse rapper. Van je… Ik weet het even niet meer. Van je t’… nee dat is het ook niet. Het is een donkere gast, ik weet niet hoe hij heet, maar die vind ik heel tof en daar luister ik veel naar. Ik ben wel fan van Franse hiphop.

Waarom?

Geen idee. Door de manier van uitspreken misschien. Het rolt lekker door, dat komt gewoon goed uit in het liedje denk ik.

En als ze met een Vlaams accent rappen?

Daar zou ik dan weer wat minder fan van zijn. Ik hou niet zo van dat accent, ik vind het irritant.

Bedankt, Romy!

Ber

Noisey: Dit is Assumer van Slim Lessio. Bevalt het een beetje?

Ber: Ja man, het is Frans, dat is sowieso hard. Maar heb je niet iets ruigers, echt ruige shit?

Wil je rare shit?

Nee, niet raar, ruig. Gekke gangsterboys ofzo.

Oké, oké. BruxellesVie van Damso.

Ja dit is hard man. Gewoon een beetje die underground shit.

Was dit beter?

Ja, maar ik ken dit allemaal niet man. Hoe heet die playlist? Ik wil het checken.

Deze staat in de Noisey Brussel-playlist, die staat op Spotify. Maar je houdt dus wel van wat stevigere rap?

Ja, die ruige underground raps zijn veel eerlijker heb ik het idee.

Hoe komt dat?

Ik denk dat als je ruig bent, dat je dan ook gewoon eerlijk bent. Boys die het al hebben gemaakt gaan niet rappen over de dingen die ze deden toen ze nog op straat waren. Het is wel hard om ze te horen als ze nog van de straat zijn.

Eddie

Noisey: Mogen we je een Belgisch rapnummer laten horen en je daarna vragen hoe je het vond?

Eddie: Moet ik dan een cijfer geven? Ik ben niet echt van de rap.

Dat mag! Dit is Bruxelles c’est devenu la jungle van Romeo Elvis. Een van de bekendste rappers uit Brussel.

Een zes. Doeiiiiii!

Tot ziens.

Rebecca

Noisey: Je luistert naar Demain van Nixon.

Rebecca: Die ken ik niet. Weet je wie ik wel ken? Hij is echt een grote naam. Hoe heet-ie ook alweer. Met die video dat hij op een metrostation staat. Een hele lange, dunne rapper.

Eh.

Soms draagt hij ook vrouwenkleding. Jeetje, hoe heet-ie nou.

Bedoel je Stromae?

Yes! Dat is hem. Ik hou van Stromae.

Wat is er tof aan Stromae?

Mijn smaak is niet zo extreem. Ik hou niet van dat hele harde. Liever hiphop-house, als je begrijpt wat ik bedoel.

Dat klinkt alsof het dansbaar moet zijn.

Dat bedoel ik inderdaad, ik hou van dance en ik hou ervan als hiphop dansbaar is.

Je danst graag.

Ja, soms. Nu ik wat ouder ben, ga ik niet meer zo vaak uit als vroeger. In de jaren tachtig en negentig gebeurde er veel in New York. Daar woonde ik toen. Er was erg veel goede hiphop daar.

En het nummer dat je zojuist hebt gehoord, had dat er tussen gepast?

Ja hoor. Het is wel iets langzamer, maar nog steeds dansbaar. Ik vind het wel leuk.

Thanks, Rebecca!

Philip

Noisey: Hi Philip, je hoorde Z. Kietu van Damso. Waar dacht je aan?

Philip: Ik dacht in het begin: lekker rustig. Het begon heel onschuldig en zachtjes. Daarna kwam de beat. Die vond ik ook lekker.

Zou je dit thuis luisteren?

Ik zou dit wel opzetten, ja. Niet waar mijn moeder bij is, want die houdt meer van jazz. Maar als ik nu met mijn vrienden thuis zou zitten, kwam deze wel voorbij.

Wat vind je leuker, Franstalige rap of Nederlandstalige?

Frans! Bij Nederlandse rap denk ik altijd meteen aan boeren.

Boeren?

Ik heb het niet over alle rappers hoor! Sommigen zijn heel goed. Maar zo’n Nederlandse kaaskop die cool probeert te doen, dat vind ik niks.

En als het een Belg is wel?

Ja, ik weet het niet. Dit klinkt gewoon professioneler.

Duidelijk!

Daniëlle

Noisey: Je hoorde PMW van Shay. Wat vond je ervan?

Daniëlle: Heel erg leuk! Het is in het Frans, dat heeft iets pakkends. Als dit in het Nederlands was geweest, was het niet zo catchy, denk ik.

Hoezo niet?

Ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen. Je hebt ook die ene artiest, Willy William? Van dat nummer dat vaak op de radio was. Hij heeft ook zo’n soort stijl. Dat vind ik leuk. Hoe zei je dat zij heette?

Dit was Shay.

Is ze bekend?

Vooral in België, denk ik. Ga je haar thuis opzoeken?

Dat denk ik wel, ik vind dit helemaal niet verkeerd eigenlijk.

Tof! Waar luister je verder nog naar?

Dat is wel heel erg breed hoor. Van standaard Top 40-muziek tot reggae, alle soorten pop, house, latinhouse en nog veel meer.

En vanaf nu ook Belgische hiphop.

Jup!

Tof, bedankt voor je tijd!