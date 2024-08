Wat vinden sekswerkers zelf eigenlijk van het verbod op rondleidingen op de Wallen?

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het verboden om rondleidingen te geven op de Wallen. Het verbod komt van wethouder Udo Kock (D66), en heeft als reden dat “sekswerkers niet langer als toeristische attracties gezien moeten worden.” Door het verbod in te voeren, wil Kock iets doen tegen de overlast van toeristen op de Wallen. Ook wil hij sekswerkers beschermen tegen vervelende en respectloze toeristen.

Videos by VICE

Maar volgens sekswerker Foxxy Angel (37), woordvoerder van PROUD (de belangenvereniging voor sekswerkers in Nederland) en bestuurslid van het Prostitutie Informatie Centrum (PIC), is er bij het tot stand komen van deze wet geen overleg geweest met de sekswerkers zelf.

Het PIC biedt zelf ook rondleidingen aan. Die worden gehouden door sekswerkers en zijn bedoeld om toeristen een goed beeld te geven van het leven van sekswerkers op te Wallen en te laten zien hoe je ze moet behandelen. Die rondleidingen zouden straks dus ook niet meer mogen. Ik vroeg haar wat zij en haar collega’s vinden van het verbod.

VICE: Hey Foxxy. Als je ziet hoeveel toeristen er op de Wallen rondlopen, zou je denken dat iedereen hartstikke blij is met het verbod.

Foxxy: Nou, wij niet. De tours die ik samen met andere sekswerkers geef zijn belangrijk. Wij weten hoe het is om hier te werken en hoe je moet omgaan met sekswerkers. Er zijn ook rondleidingen die worden gegeven door mensen die niets te maken hebben met het PIC of met sekswerk. Die geven vaak verkeerde informatie, bijvoorbeeld dat prostitutie ooit illegaal was. Dat is helemaal niet zo. Ook hebben ze het over een ‘blue light area’ voor homo- en biseksuele sekswerkers. Dat bestaat helemaal niet. De plek waar vooral transseksuele sekswerkers zitten noemen ze de ‘tranny alley’. Dat is gewoon naar.

Oké, dus die andere tours kunnen volgens jullie wel worden verboden?

Nee, niet per se. Ik denk wel dat die touroperators een soort inburgeringscursus moeten doen, zodat ze weten wat er speelt in de wijk en aan welke regels je je moet houden. Het is vervelend, maar geen reden om alle tours af te schaffen.

Het idee achter het verbod is dat toeristen vervelend zouden zijn voor sekswerkers.

Ja, er zijn vervelende toeristen. Vaak zijn die nog jong, en blowen en zuipen ze als gekken. Die kunnen zich niet in de hand houden, en gaan schreeuwen en dingen vernielen. Maar ik denk niet dat dat gaat verdwijnen door rondleidingen te verbieden. Integendeel: deze irritante toeristen doen geen rondleidingen.

LeoPatriz/Getty Images

Dus je denkt dat het alleen maar erger wordt na het verbod?

Ja, want het betekent dat alle toeristen hier straks gaan rondlopen zonder begeleiding. Die krijgen dus ook de regels niet te horen: dat je sekswerkers niet mag filmen of mag uitlachen. Ik denk dat het zonder rondleidingen allemaal erger wordt. En dat de overheid dan zegt dat sekswerkers zoveel last hebben van toeristen, dat we naar een plek buiten de stad worden verplaatst. We denken dat dat een langetermijnplan is.

Je ziet het als een poging om de Wallen op te doeken.

Ik ben niet de enige die dat denkt. Eerst was het mensenhandel, nu toerisme. Ze vinden altijd wel een excuus. Maar het is echt heel simpel: zonder toerisme hebben wij veel minder werk.

Wethouder Kock zei gisteren in het Parool dat ruim vier vijfde van de sekswerkers merkt dat de rondleidingen slecht zijn voor de omzet. Hoe zit dat?

Dat heb ik inderdaad gelezen. Ik ben ervan overtuigd dat er weinig klopt van die cijfers. Geen enkele sekswerker van PROUD en niemand van PIC is voor dit onderzoek gevraagd, dus ik vraag me af waar ze die cijfers vandaan halen.

Is het niet gek dat deze beslissing is gemaakt zonder overleg met jullie?

Ja, absoluut. In het coalitieakkoord staat dat nieuw beleid en initiatieven worden ontwikkeld in goed overleg met de sekswerkers zelf. Dat is dus niet gebeurd. Op 2 april heeft PROUD een gesprek met de gemeente. We gaan er werk van maken.

*Foxxy Angel is een artiestennaam