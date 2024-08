Ik vroeg m’n vader, een gynaecoloog, om liedjes over vagina’s te recenseren

Ik heb een erg goede band met mijn vader, en ik kan zo goed als alles met hem bespreken – zelfs mijn menstruaties. Sterker nog, dankzij hem zweer ik nu bij menstruatiecups. Maar goed, de voornaamste reden dat ik dat soort dingen met hem bespreek is, het feit dat mijn vader gynaecoloog is.

Hij weet dus behoorlijk veel van het vrouwelijke geslachtsorgaan, waardoor ik ook wel benieuwd was of hij ooit gehoord had van WAP (wat ‘wet-ass pussy’ betekent en nee, hij had geen flauw benul). Het nummer van Cardi B en Megan Thee Stallion is een ode aan dat ene lichaamsdeel waar een heleboel mensen dol op zijn: de vagina, de poes, de flamoes. Welke naam je er ook aan geeft, het is in de muziekgeschiedenis al talloze keren geroemd om haar magische eigenschappen.

Wat vindt de man die alles over vagina’s weet eigenlijk van vagina-liedjes? Zijn ze wel een beetje medisch accuraat? Om een antwoord te krijgen op deze prangende vragen ging ik eens met mijn vader naar een aantal hoogtepunten uit de geschiedenis der vaginaliedjes luisteren, en het was verrassend leerzaam.

“Sugar Walls” – Sheena Easton (1984)

Om er een beetje in te komen leek het me goed om met een lekker dubbelzinnig nummer te beginnen. Ik vond het tijdens het luisteren vrijwel onmogelijk om niet de hele tijd aan deze beroemde X-Factor-auditie te denken, waarin een zekere Rachel uit Cardiff haar afgrijselijke interpretatie van dit nummer laat horen, maar het lukte me gelukkig om bij het onderwerp te blijven.

VICE: Wat vind je daar nou van?

Vader: Waarvan?

Het nummer!

Nou ja, je moet wel maar net begrijpen waar ze het over heeft. Wat de vaginawanden betreft is het technisch gezien wel correct, zoals ze het beschrijft.

Dus Sheena Easton weet er net zoveel van als een gynaecoloog.

Nee, helemaal niet. Waarom zou je dat denken?

Dat was een grapje.

Laat ik het zo zeggen: het is behoorlijk knap omschreven, in de zin dat het niet al te duidelijk is waar het nou eigenlijk over gaat.

Daar mogen we Prince dan voor bedanken, want hij heeft het nummer geschreven.

“Pop That Pussy” – 2 Live Crew (1991)

Aan de andere kant van het spectrum zit 2 Live Crew, met een nummer dat weinig aan de verbeelding overlaat. Bij dit nummer was het een stuk lastiger om niet steeds ineen te krimpen, en vergeleken hiermee lijkt WAP net zo aanstootgevend als Unchained Melody.

In dit nummer zeggen ze dat Madonna een “stinkend kutje” heeft. Wat voor medisch advies zou je haar kunnen geven?

Ze heeft een kuur met metronidazol nodig! Dus eigenlijk moet ze worden behandeld voor bacteriële vaginose.

Hoe ontstaat zoiets?

Bij bacteriële vaginose is het natuurlijke evenwicht tussen de verschillende soorten bacteriën in de vagina verstoord. Dat kan veroorzaakt zijn doordat de pH-waarde is veranderd – sommige antibiotica kunnen ervoor zorgen dat het aantal melkzuurbacteriën vermindert, de ‘goede’ bacteriën dus, en daardoor kunnen andere bacteriën gaan domineren. En aangezien de vagina vlak bij de anus zit, kan er soms… ontlasting in komen.

Je bedoelt poep?!

Ja. Er kan een overheersing ontstaan van dat soort bacteriën, wat leidt tot bacteriële vaginose.

Dus eigenlijk zeggen ze dat Madonna poep in haar poes heeft.

Eigenlijk wel ja.

“Vagina” – Pig Vomit (1993)

Een obscure keuze, maar wel een goeie. Ik wilde mijn vader graag iets laten horen dat geen pop of hiphop was, dus toen kwam ik uit op dit nummer. En eigenlijk ook omdat het woord ‘vagina’ te pas en te onpas wordt gebruikt.

De tekst Some smell like a summer’s eve cause they’ve been douched too much springt er voor mij wel behoorlijk uit. Wat kan er gebeuren als je te vaak een vaginale douche hebt genomen?

Dan krijg je dezelfde problemen die bacteriële vaginose veroorzaken. Wat er namelijk gebeurt is dat je de bacteriën eruitwast die er gewoon horen te zijn. Die bacteriën houden je vagina gezond, ze zorgen ervoor dat de pH-waarde op peil blijft.

Wat zou je tegen deze effecten kunnen doen?

Ik zou willen aanraden om lactobacillus acidophilus-tabletten te kopen in een natuurvoedingswinkel, of om biologische yoghurt of yoghurt met levende bacteriën aan je dieet toe te voegen.

Dus yoghurt eten helpt?

Er moet in ieder geval op de yoghurt staan dat het biologisch is, of levende culturen bevat. Dat zal de nadelige effecten van zo’n vaginale douche inderdaad langzaam kunnen terugdringen. Het is eigenlijk best eenvoudig.

“How Many Licks?” – Lil’ Kim (2000)

Op dit punt begon paps een beetje onrustig te worden – ik betwijfelde of hij het nog wel leuk vond. Maar dit nummer van Lil’ Kim is zo ongeveer het beste vaginaliedje aller tijden, dus het was van groot belang om hem hier zijn licht over te laten schijnen.

Je weet vast al wat ik je ga vragen.

Nee hoor.

Oké, nou ja, Lil’ Kim stelt de vraag eigenlijk al zelf: How many licks to get to the centre? Zou je een grove schatting kunnen geven?

Iedereen is anders. Ik denk dat het misverstand daarvandaan komt, het is niet alleen iets fysieks. Dus er is eigenlijk geen antwoord op die vraag. Daarom wordt-ie ook gesteld, denk ik.

Het is een retorische vraag?

Ik zou zeggen van wel.

Dus wat dat betreft is Lil’ Kim een betere filosoof dan een gynaecoloog?

In dit opzicht wel ja. Dit is niet medisch accuraat.

Pynk – Janelle Monáe (2018)

Nu was m’n vader er echt een beetje klaar mee, dus hij reageerde niet echt enthousiast op dit nummer. Dat Grimes een kleine opwachting maakte kon het helaas ook niet meer redden.

Klopt het wat Janelle Monáe zegt? Zijn we echt roze vanbinnen?

Ja.

Kun je daar meer over vertellen?

Het klopt, want al het pigment in onze huid bevindt zich aan het oppervlak, om ons tegen de zon te beschermen. Daarom hebben mensen die dichter bij de evenaar leven een donkerdere huid. Wat aan de binnenkant zit wordt niet aan de zon blootgesteld, dus is het er roze.

“WAP” – Cardi B feat. Megan Thee Stallion (2020)

We hebben de top bereikt. Het allerlaatste punt. Onze raison d’être, of dan in ieder geval de reden om dit stuk te schrijven. Mijn vader werd er niet per se blij van, maar gaf uiteindelijk wel zijn allerbeste advies tot dusver.

Cardi B heeft het over kegels in dit nummer. Wat zijn de gezondheidsvoordelen van kegels?

Kegeloefeningen zijn bedoeld om de bekkenbodem te versterken, daarom worden ze ook wel ‘bekkenbodemoefeningen’ genoemd. Ze kunnen erg belangrijk om kracht te behouden, zodat je je blaas en sluitspier onder controle kunt houden. Maar ze zijn vooral goed om te doen na een bevalling, zodat het krijgen van een baby niet je hele bekkenbodem de vernieling in helpt.

Handig! Cardi zegt ook dat ze “hem laat proeven” en dat hij daardoor diabetes krijgt. Kan dat eigenlijk, dat je diabetes krijgt van beffen?

Het korte antwoord is nee.

Diabetes krijg je doordat je er een genetische aanleg voor hebt, of omdat je op een manier eet waardoor het lichaam niet genoeg insuline kan produceren om het te verwerken, of omdat het lichaam zijn gevoeligheid voor insuline heeft verloren.

Maar door sugar walls kan dat dus niet gebeuren?

Nee.

Waarom wordt zoetigheid dan als eufemisme gebruikt?

Omdat zoetigheid leidt tot genot. Net zoals bij Sweet Like Chocolate – de zoete smaakpapillen in onze mond geven ons een gelukzalig gevoel.

Wacht, gaat Sweet Like Chocolate over seks?

Ik heb dat nummer al een tijdje niet meer geluisterd, maar waarschijnlijk wel ja.

