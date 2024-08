Wat vindt generatie Z van millennials?

Millennials hebben het niet makkelijk gehad: ze worden al jaren ‘snowflakes’ genoemd door olie-liefhebbende, oorlogszuchtige boomers en hebben meerdere economische recessies meegemaakt.

Maar nu krijgen ze ook nog eens generatie Z achter zich aan – op een meedogenloze manier. TikTok staat bomvol hatelijke reacties over millennials. Het is overduidelijk dat niemand van millennials en hun eindeloze Harry Potter-referenties houdt.

Videos by VICE

“Ze kweken iets simpels, zoals fruit of groente, en hebben dan zoiets van wow, ik heb het niet doodgemaakt!”

Het zijn oude mensen, die social media proberen te gebruiken. Ze proberen bij de jongere generatie te horen, maar ze zijn de jongere generatie niet meer. Ze proberen alle hashtags en gifjes te gebruiken, maar ze zijn er niet erg goed in.

Ze maken zich echt heel druk om heel eenvoudige, alledaagse dingen. Ze zetten bijvoorbeeld een barbecue in elkaar en doen alsof dat het beste is wat ze in hun hele leven hebben gedaan. Ze kweken iets simpels, zoals fruit of groente, en hebben dan zoiets van, wow, ik heb het niet doodgemaakt! Ze fantaseren de hele dag over dat fruit of die groente. Mijn zus heeft een rode biet laten groeien en ze is er echt heel blij mee. Ik begrijp het gewoon niet.

Ze hebben geen grootse ideeën, omdat ze al over hun houdbaarheidsdatum heen zijn. Ik heb grootse ideeën van enorme omvang, maar voor hun betekenen kleine, eenvoudige dingen alles. – Hadi, 16, Zuidoost-Londen

Danielle, 16: “Het maakt onze generatie echt niet uit wat we op social media zetten.” Foto met dank aan Danielle

“Dat hele ding met Harry Potter – toen ik 11 werd, was ik daar wel overheen”

Ik snap millennials gewoon niet. Dat hele ding met Harry Potter – toen ik 11 werd, was ik daar wel overheen, maar millennials zoeken nog steeds naar “goede boterbierrecepten”. Ik bedoel, word eens volwassen? Het is voorbij.

Voedseltrends als houtskoolijs, açaibowls en avocado op toast zijn zo onnodig. Waarom maken ze van alles een trend? Ik denk dat ze met zichzelf geobsedeerd zijn. Millennials zijn degenen die selfies en instagrampagina’s vol reisfoto’s hebben uitgevonden. Het draait allemaal om hun eigen levens, en ze denken dat mensen dat interessant vinden. Ze zijn geobsedeerd met hun imago. Het maakt onze generatie echt niet uit wat we op social media zetten.

Millennials denken dat er een enorme kloof zit tussen mijn generatie en die van hen. Ze zeggen dingen als: “De kids van tegenwoordig weten dit niet” – maar laten we wel wezen, we zijn met dezelfde dingen opgegroeid. – Danielle, 16, Essex



Monty, 18: “Millennials hebben gewoon geen humor.” Foto met dank aan Monty

“Op een keer moet je gewoon kappen met Buzzfeed-quizjes, en er echt achterkomen wie je bent”

Millennials hebben gewoon geen humor. Ze delen te veel persoonlijke dingen op Facebook waar niemand iets om geeft of zich mee kan identificeren. Ze lachen om simpele dingen als “Het is altijd wel ergens 5 uur” en delen Despicable Me-memes.

Om social media gebruiken ze de lachende emoji, maar niet op een sarcastische manier. Ze zeggen dingen als: “Is Zaagmans al langs geweest?” Niemand weet echt wat dat betekent! Ze gebruiken hashtags als #yoga, #avocadotoast, #pastametsaus en als hun zoontje Jason heet, typen ze #Jason. Ze begrijpen niet dat hashtags bedoeld zijn om iets gerichter te zijn – zo werken ze gewoon niet.

Ik denk dat ze een identiteitscrisis hebben. Je kunt heel lang quizjes doen op Buzzfeed, maar op een gegeven moment moet je gewoon weten wie je bent.

Ze houden zich vast aan de jaren negentig. Ik heb nog nooit een aflevering van Friends gezien en ben ook niet van plan om dat te doen. Ik denk dat ze het eigenlijk niet eens zo grappig vinden, maar omdat ze ermee zijn opgegroeid, moet iedereen weten dat het de grappigste serie ooit is.

Dat gezegd hebbende, mijn zus is 25 en mijn broer is 27 en zij geven allebei veel om politieke kwesties als Black Lives Matter en klimaatverandering. Het is fijn om te weten dat millennials meer begrijpen dan boomers. – Monty, 18, Groot-Londen

“In tegenstelling tot millennials zijn wij niet in ontkenning”

Millennials klagen veel en doen niets. Op TikTok zijn er veel 16- of 17-jarigen die hun creativiteit verkopen, maar millennials zijn volgens mij geobsedeerd met een traditionele baan van 9 tot 5, omdat dat de enige manier is om werkzekerheid te krijgen. Ze zijn geobsedeerd met werkzekerheid. Ze zijn altijd geërgerd door het feit dat ze weten dat ze voor altijd zullen moeten huren, maar mensen uit generatie Z weten gewoon dat we nooit een huis zullen kunnen kopen.

We zijn veel politieker dan millennials op onze leeftijd waren. Ik denk dat dat komt omdat dingen ons meer raken.

Op Instagram zetten alle millennials foto’s van hun koffie in perfecte opstellingen online en zo. Deze jongere generatie verbloemt de dingen niet. In tegenstelling tot millennials zijn wij niet in ontkenning. – Heba, 23, Nottingham



Haaniyah, 21: “Middenklasse-witheid is synoniem geworden met millenials.” Foto met dank aan Haaniyah

“Het voelt allemaal een beetje alsof ze hun jeugd proberen te verlengen”

Generatie Z en millennials delen veel van dezelfde generatietrauma’s. De grens tussen ons is wazig. Mensen zeggen weleens de generatiekloof begint bij of je je 9/11 kunt herinneren.

Veel – vooral witte – millennials zitten in vreemde niches: ze houden van avocado’s en Harry Potter. Het voelt allemaal een beetje alsof ze hun jeugd proberen te verlengen. Je ziet het goed als er een nieuwe trend is en zij zoiets hebben van: “Ik snap dit niet, Vine was zoveel beter.” Dat onderscheidt ons van elkaar.

De representatie van millennials in de media is erg belangrijk voor hoe we millennials zien, want millennials van kleur worden niet echt bij dit gesprek betrokken. Bij mensen van kleur – vooral zwarte gemeenschappen op het internet – wordt dit onderscheid tussen verschillende generaties niet gemaakt. Als iets grappig is, vinden we het allemaal grappig. Het draait er niet om of je 28 of 18 bent. Vreemd genoeg lijken er een paar dingen te zijn waar witte millennials zich aan vastklampen, dus in de media wordt de millennialcultuur gerepresenteerd door al die fruitbowls en reispagina’s. Middenklasse-witheid is synoniem geworden met millenials.

Ik denk dat humor een groot verschil tussen ons is – wij zijn veel ongevoeliger. Een paar weken geleden was er een seriemoordenaar en generatie Z besloot zijn socialmedia-pagina’s binnen te vallen en overal emoji’s op achter te laten. Iedereen liet ook heel vreemde, extreem vrolijke reacties achter, om hem te kakken te zetten. Ik denk dat voor ons niets te ver gaat, omdat al het slechte dat had kunnen gebeuren al gebeurd is.

Ik denk dat millennials absoluut gevoeliger zijn, omdat zij al sinds 2008 worden aangevallen door mensen die ouder zijn dan hen. Ze kregen constant te horen dat ze baby’s en snowflakes waren. En als je dat soort dingen constant te horen krijgt, denk ik dat je je daar op een gegeven moment wel naar gaat gedragen. – Haaniyah, 21, Buckinghamshire

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK