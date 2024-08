Wat we weten over de ontsnapte leeuw in Planckendael

De basisschool Sint-Franciscus uit Waasmunster stond in een bus te wachten op de parking. Schrijver Joost Vandecasteele – nochtans half intellectueel, half brombeer – werd de toegang tot het park ontzegd, VTM en Woef zonden hun beste correspondenten uit, het klinkerloze VRT NWS stuurde Riadh Bahri. (Of die laatste zich per monowheel naar Muizen bij Mechelen haastte is helaas niet bekend.) Toen vandaag het nieuws brak dat een leeuwin was ontsnapt in de dierentuin Planckendael stond het land even stil. Het verhaal liep helaas tragisch af.

We schrijven 21 juni 2018, de zomer gaat vandaag officieel van start, wanneer om 9u45 leeuwin Rani ontsnapt uit haar kooi in de dierentuin van Planckendael. Op dat moment zijn vijftien wannabe David Attenboroughs al in het park om de wonderen van het dierenrijk van dichtbij mee te maken. Wat ze niet weten is dat ze wel eens sneller dan gewenst in aanraking kunnen komen met de koning van de jungle. Ze kuieren even achteloos op het domein rond als een jonge actrice in de hotelkamer van Harvey Weinstein.

Ook op het kantoor van de politiezone Mechelen-Willebroek begint de dag rustig. ‘s Ochtends laat de lokale politie via haar sociale media nog weten dat wijkagent Erik Peeters vandaag spreekuur zal houden in dienstencentrum De Rooster. Niet veel later krijgen de collega’s van Peeters een oproep uit Planckendael: er is een leeuw ontsnapt. De politie rukt uit om de omgeving rond de dierentuin af te zetten en stuurt zijn moedigste manschappen mee met de dierenarts die het losgebroken roofdier moet verdoven. In het park worden de aanwezige bezoekers geëvacueerd naar een souvenirwinkeltje waar ze schuilen tussen de pluchen dieren.

Caitlin Cant van het Buysleden Atheneum in Mechelen is een van de bezoekers die enkele uren in het de Jungleshop moet doorbrengen. Iedereen die al eens een souvenirwinkel heeft bezocht weet dat dit een traumatische ervaring moet zijn. Toch plaatst ze op Twitter een smiley met tranen van het lachen wanneer ze vertelt wat haar overkomt. Nog op Twitter maken steeds meer mensen zich zorgen over het lot van Rani. @AukjeGoderis schrijft: “Als Planckendael die leeuw doodschiet, dan kak ik voor die deur.” Welke deur Aukje juist bedoelt weten we niet. Misschien heeft ze het over de inkom waar Joost Vandecasteele met de klas van zijn zoontje Arthur staat te wachten.

Om 12u22 laat de officiële Twitter-account van Planckendael weten dat de jonge leeuwin na twee mislukte verdovingspogingen werd doodgeschoten. Reactie van @AukjeGoderis: “Verwacht kak. En veel. @zooplanckendael schaam under.” We hopen dat de bezoekers die naar de Jungleshop werden geëvacueerd bij het verlaten van het park niet over Aukjes kak struikelen. Die mensen hebben al genoeg meegemaakt.

Ondertussen stapelen de vraagtekens zich op. Hoe is de leeuwin ontsnapt? Waarom is ze doodgeschoten? Worden leeuwen begraven of gecremeerd? Op Twitter worden ook vele vragen gesteld over het hoe en waarom van het overlijden. Een heleboel Twitteraars roepen op om Planckendael te boycotten. Bij de conculega’s van Zoo Antwerpen en Pairi Daiza geen tekenen van steun of leedvermaak. Zij communiceren enkel dat het vandaag #WorldGiraffeDay is. Maar dan wel een giraffendag in mineur.

Volgens Planckendael-woordvoerder Ilse Seghers op VTM naderde de ontsnapte leeuwin een oude treinwagon waarin enkele bezoekers zaten die niet in de Jungleshop waren geraakt. Een uitleg waar GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch geen vrede mee neemt. Hij spreekt van een cowboymentaliteit, een uitspraak waar voorlopig nog niet op werd gereageerd door cowboyverenigingen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) noemt de dood van de leeuwin dan weer verschrikkelijk en onuitlegbaar en vraagt om een onderzoek. De Vlaams-nationalisten zijn natuurlijk extra gevoelig voor het leven van de Vlaamse leeuw. Zo bleek nog toen de voorzitter van Jong N-VA ‘s ochtends als volgt over de gebeurtenis tweette: “De Vlaamse leeuw is los! Onafhankelijkheid nu.” Gevolgd door de emoticon van een tijger.

Helaas, de leeuwin is dood. We wachten samen met jullie op de persconferentie voor meer uitleg. Ongetwijfeld krijgt dit verhaal nog een staartje.