Wat we zagen tijdens de rellen en gevechten in Charlottesville

Afgelopen vrijdag kwamen witte nationalisten, rechtse extremisten en neonazi’s onder de naam ‘Unite the Right’ bijeen in Charlottesville, in de staat Virginia. Ze kwamen protesteren tegen de plannen van het stadsbestuur om het standbeeld van generaal Lee, de opperbevelhebber van de zuidelijke staten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, weg te halen.

De demonstratie escaleerde volledig op zaterdag, toen er een auto inreed op een groep tegendemonstranten, waarbij een vrouw overleed en negentien mensen gewond raakten.

Mijn fotograaf en ik gingen ongeveer een half uur voordat Unite the Right zou beginnen naar het Emancipatiepark in Charlottesville in de staat Virginia, maar toen liepen de dingen al uit de hand. Hieronder een serie foto’s, met bijschriften over wat er op de foto’s te zien is.

De tegendemonstranten gooiden verf en inkt naar de extreemrechtse nationalisten. Deze politieauto werd ook geraakt:

Er werd lustig met pepperspray gespoten, en de vrijwillige EHBO’ers renden naar iedereen die het uitschreeuwde van de pijn:

Nadat de politie de menigte uiteendreef, marcheerden de witte nationalisten ongeveer anderhalve kilometer naar McIntyre Park om hun volgende stap te plannen:

Met zelfgemaakte borden begroetten de tegendemonstranten de witte nationalisten, die door Charlottesville marcheerden en gevolgd werden door de politie:

De racisten leken niet bepaald afgeschrikt, door alle mensen die hen haatten:

De menigte verliet zelfs de straten niet toen er met rookbommen werd gegooid:

De mensen uit de beide kampen liepen rond met allerlei soorten wapens, van metalen honkbalknuppels en hockeysticks tot geweren. Het was onduidelijk waar er een gevecht zou kunnen uitbreken – of wanneer:

Uiteindelijk werd de National Guard erbij gehaald om de situatie in toom te houden:

De witte nationalisten bleven onheilspellend rondrijden, sommigen van hen met helmen waarop Pepe the Frog was afgebeeld:

In McIntyre Park – dat het basiskamp van de alt-rightbeweging was geworden – behandelden de vrijwillige EHBO’ers de rechts-extremisten die gewond waren geraakt:

Enkele minuten later voltrok de tragedie zich. Een Dodge Charger reed in op een groep tegendemonstranten, waarbij een vrouw overleed en negentien andere mensen gewond raakten:

Mensen van de groep hielpen degenen die waren geraakt – en nog konden lopen – uit het strijdgewoel. Anderen hielden elkaars handen vast en baden:

