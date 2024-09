We wisten het eigenlijk al dankzij dit artikel waarin nieuwe kunstwerken van Banksy precies samen leken te vallen met het tourschema van Massive Attack, en eigenlijk kan het ook niet anders, want zowel Banksy als Massive Attack hebben iets stoffigs en gezapigs terwijl het eigenlijk ook wel weer gewoon leuk is. Nu is er nog meer bewijs bijgekomen, omdat iedereens favoriete Brit Goldie zich misschien versprak in een radio-interview. Nu vragen wij ons af: wat weet Goldie nog meer? Een kort en hypothetisch overzicht van de grote geheimen en raadsels uit de geschiedenis waar Goldie wellicht iets van afweet.

De Bijlmerramp

In 1992 stortte een vliegtuig van de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al neer op een flat in de Bijlmer. Dat leidde tot een hoop vragen waar nooit antwoorden op zijn gevonden. Wie waren die mannen in witte pakken? Wat zat er eigenlijk in dat vrachtvliegtuig? Waar kwamen die mysterieuze gezondheidsklachten van buurtbewoners vandaan? Maar bovenal: wat weet Goldie hierover? We zullen er waarschijnlijk pas achter komen op het moment dat hij per ongeluk zijn mond voorbij praat.

Jack de Ripper

De persoon die tussen 1888 en 1891 talloze prostituees ombracht is nooit gevonden. Toch zijn er een boel theorieën over wie Jack de Ripper was. Was het de knipgrage kapper Seweryn Klosowski? De sluwe handelaar James Maybrick? Of toch de gekke Russische dokter Ostrog? Niemand die het zeker weet. Toch is de kans groot dat Goldie de werkelijke identiteit van de mysterieuze seriemoordenaar kent. We hoeven slechts te wachten tot hij zich nog eens verspreekt in een interview.

De Bermudadriehoek

Hoe kan het toch dat er in dit stukje van de wereld zoveel schepen en vliegtuigen verdwijnen? Sommigen wijten het aan paranormale verschijnselen die natuurkundige wetten opheffen, anderen denken dat het gewoon te maken heeft met tropische stormen. Wij hebben het vermoeden dat Goldie er meer over weet, maar dat hij zich stil moet houden van de schaduwmeesters.

De Verschrikkelijke Sneeuwman

Ook wel de Yeti genoemd. Het zou gaan om een groot, harig monster dat de bergketens van de Himalaya teistert en mensen verorbert. Echt duidelijk bewijs van het bestaan van de Verschrikkelijke Sneeuwman is schaars, maar wat als Goldie uitsluitsel zou kunnen bieden? We kunnen enkel wachten tot de volgende keer dat hij een interview geeft.

Stonehenge

Is het een prehistorische kalender? Een plek waar jonge maagden werden opgegeten door de Vikingen? Een portaal naar een andere wereld? Niemand die het precies weet. Het zou ons niet verbazen als binnenkort blijkt dat Goldie wél precies weet wie de architect was van Stonehenge (zijn buurman).

Graancirkels

Graancirkels, wie kent ze niet? Inmiddels heeft iedereen wel een keer zo’n ding in de achtertuin gehad, maar wie maakt ze en waar komen ze vandaan? Sommigen beweren dat het gewoon kwajongens met teveel vrije tijd zijn, maar er is op het internet ook bewijs te vinden dat ze worden gemaakt door buitenaardse wezens uit een andere dimensie waar überhaupt geen tijd is. Mocht hij er meer over weten, dan lijkt het ons hoog tijd dat Goldie uit de school klapt in een radio-interview.