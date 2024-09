Wat willen de lijsttrekkers doen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt?

Voor ‘ Kiezen met VICE‘ gingen we met de lijsttrekkers van de grootste partijen zitten om ze aan de tand te voelen over de onderwerpen die jullie belangrijk vinden, zoals het klimaat, onderwijs, drugsbeleid, discriminatie en het vertrouwen in de politiek. Mark Rutte van de VVD, Jesse Klaver van GroenLinks, Alexander Pechtold van D66, Lodewijk Asscher van de PvdA, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Emile Roemer van de SP en Sybrand Buma van het CDA ploften de afgelopen weken allemaal neer in een luie stoel bij ons op kantoor om hun speerpunten toe te lichten en antwoord te geven op jullie meest prangende vragen. De volledige interviews vind je terug op ons youtubekanaal, maar om het nog overzichtelijker te maken hebben we nog één keer op een rij gezet hoe alle lijsttrekkers denken over discriminatie op de werkvloer, anoniem solliciteren, en quota voor het aannemen van minderheden.

