Wat zegt jouw favoriete manier van dj’en over je persoonlijkheid?

Weet je wat saai is? Discussiëren over wat de beste manier is om muziek te draaien in een club. Vorige week kondigde Pioneer aan dat ze een dj-app uitbrengen. WeDJ is een iPhone-app waarmee iedereen – iedereen met een iPhone en internet – zijn of haar dj-fantasie kan vervullen. Via je telefoon!

Er ontstond niet gelijk dezelfde woede zoals toen de nieuwste CDJ’s een sync-knop toevoegden, maar je kunt je wel voorstellen dat er ergens in een muf kamertje tijdens een after iemand helemaal losgaat over dat “het einde van de dj nabij is.” De ooit zo nobele kunstvorm, minstens zo belangrijk als poëzie of schilderkunst, gaat ten onder. Het idee van de dj als een soort helderziende psycholoog met magische krachten is gedoemd. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als al die andere keren dat vooruitgang ervoor zorgde dat iets net een tikje makkelijker en leuker werd.

Videos by VICE

Sinds iemand op het idee kwam om vlak na elkaar het ene na het andere plaatje te draaien in een ruimte voor dansende mensen, is dj’en het laatste bastion van de snob. Om redenen die wij niet begrijpen zijn er mensen die graag willen dan dj’en moeilijk en ingewikkeld is. Ze zien een dj graag sjouwen met tassen vol loodzwaar vinyl, in plaats van fluitend de club in lopen met in elke hand een usb-stick. Maar waarom, in godsnaam? Muziek is muziek, en als het dan toevallig ook nog leuke muziek is waar je je lichaam leuk op kunt bewegen, wat maakt het dan uit waar die muziek op staat? Bestaan er ook boekpuristen die enkel eeuwenoude boeken lezen die met de hand geschreven zijn door monniken, omdat de drukpers niet credible genoeg is?

Ach, wij willen niemand vertellen hoe hij of zij moet dj’en. Dat zou flauw zijn. Echt, doe lekker waar je zin in hebt. Maar we hebben wel eventjes nagedacht en dit lijstje gemaakt, waarop je kunt zien wat jouw voorkeur voor formaat over je persoonlijkheid zegt. Komt-ie!

1: Cd’s

Je vindt het leuk om muziek te draaien voor mensen.

2. Een cassettedeck

Je vindt het leuk om liedjes te draaien op een plek voor een publiek.

3. Vinyl

Je houdt ervan om toffe platen te draaien voor mensen in een club.

4. Een iPhone

Je kan er intens van genieten om mensen te laten lachen en dansen met jouw muziekkeuze.

5. Usb-sticks

Je kan geen genoeg krijgen van muziek en dat deel je graag door het te draaien in een discotheek waar mensen dansen.

6. YouTube

Je bent iemand die het plezierig vindt als mensen ritmisch bewegen op muziek die jij hebt uitgekozen.

7. Op een VAIO

Jij bent het type dat graag in zalen liedjes draait tot alle handjes in de lucht gaan.

8. Op een MacBook

Niets maakt jou blijer dan een ruimte vol hossende mensen terwijl jouw muziekselectie door de speakers klinkt.

9. In samenwerking met een saxofonist

Jij bent pas gelukkig als het publiek staat te swingen op de muziek die jij leuk vindt.

10. Turntablism

Het maakt jou niks uit dat de hele zaal staat te gapen terwijl je op het podium iets doet dat nog het meest lijkt op masturberen.