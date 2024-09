Wat zijn de medicinale voordelen van psychedelica?

Nadat lsd in veel landen illegaal werd aan het einde van de jaren zestig, werd het grootste gedeelte van het wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden ervan voor de geestelijke gezondheidszorg gestaakt. Slechts recentelijk is dit thema weer het onderwerp geworden van grotere studies. Dat is deels te danken aan professor David Nutt, die zijn carrière heeft gewijd aan het onderzoeken van de medicinale voordelen van psychedelica. Hij heeft meer dan vierhonderd originele onderzoeksartikelen, zevenentwintig boeken en acht overheidsrapporten over het onderwerp gepubliceerd, en hij werkt ook aan een synthetische drank die katers moet verminderen.

Hij voert zijn onderzoek uit met de Beckley Foundation, een Britse ngo die in 1998 is opgericht door Amanda Fielding. Hij onderzoekt voornamelijk hoe lsd en psilocybine (de hallucinogene stof in paddo’s) zouden kunnen werken bij de behandeling voor problemen als depressie en verslaving. Het is niet verrassend dat Nutt meerdere keren het middelpunt is geweest van controverses in de media vanwege zijn werk. In 2009 werd hij door de Britse overheid ontslagen als hoofdadviseur over drugs nadat hij publiekelijk had verklaard dat xtc en lsd minder gevaarlijk zijn dan alcohol. Een paar jaar later suggereerde Nutt dat de financiële crisis weleens veroorzaakt zou kunnen zijn door de cokeverslavingen van bankiers.

Vorige maand werd professor Nutt door het Zweedse Netwerk van Psychedelische Wetenschap uitgenodigd om een lezing met de titel “De Nieuwe Psychedelische Revolutie in Psychiatrische Genezing” te geven op het Karolinksa-instituut in Solna. De volgende ochtend sprak ik met hem af om de toekomst van psychedelica als medicinale behandelmethode te bespreken.

Professor David Nutt in Stockholm. Foto door de auteur

VICE: Kunnen psychedelica het creatieve deel van de hersenen triggeren?

Professor David Nutt: Psychedelica veranderen allemaal verschillende dimensies van je hersenen: de onderdelen die je visueel, spiritueel en logica-gerelateerd beïnvloeden. Ik denk niet dat psychedelica ons allemaal in Picasso’s kan veranderen, maar ze kunnen je laten zien dat er meerdere manieren zijn om te denken en ze kunnen helpen met het oplossen van sommige problemen.

Hoe zit het met chronische pijn?

Ik probeer pijnonderzoekers aan te moedigen om de effecten van psychedelica te bestuderen. Ik denk dat lsd de volgende revolutie in pijnbestrijding kan zijn. De manier waarop de hersenen chronische pijn verwerken lijkt erg op het proces van depressie, dus ik denk dat lsd onderzocht moet worden voor het effect op chronische pijn.

Als we verslavingen of depressies zouden behandelen met psychedelica, hoe zou dat praktisch gezien dan werken?

Ik stel me voor dat je naar een kliniek gaat voor je behandeling, waar je een enkele dosis krijgt, die voor een grondige maandenlange verandering zorgt. En als verslaafde mensen een terugval hebben, zullen ze het nog een keer moeten nemen. In het geval van een depressie kunnen mensen aankijken hoelang de angstige gevoelens wegblijven, en wanneer de depressie weer terug begint te komen, kunnen zij ook weer langskomen.

Je kunt psychedelica meerdere keren gebruiken, maar het effect wordt minder. Je bouwt een tolerantie op, zelfs als je de dosis verhoogd. We weten niet zeker waarom, maar het is een van de redenen dat het niet verslavend is. Het is niet iets waar mensen naar snakken, zoals cocaïne.

Deze drugs zijn al zo lang geleden verbannen. Hoe moeilijk wordt het om de wereld ervan te overtuigen dat ze kunnen werken als medicinale behandelmethode?

We hebben het hier niet over magie, of een groep hippies die lol trappen. We hebben het over de wetenschap achter de werkzaamheid van psychedelica. De enige reden dat mensen ze niet als behandeling willen is omdat ze niet willen dat hun ongelijk bewezen wordt. Mensen zeggen dat psychedelica je hoofd naar de klote helpt. Ik zeg: “Nee, ze schakelen de delen van de hersenen die overactief zijn bij een depressie uit.” Dat zou genoeg moeten zijn. Wat valt er niet te geloven?

Voor het verbod in de jaren zestig werd lsd gezien en getest als een veelbelovende medicinale substantie. Waarom werd dat onderzoek niet in een bepaalde vorm voortgezet nadat het verboden werd?

Dat was moeilijk om meerdere redenen. Om te beginnen zat er geen geld in. Zelfs als je het kon financieren had je de juiste vergunningen nodig en moest je aan meerdere voorschriften voldoen, wat jaren kost. En de drug zelf werd belachelijk duur. We krijgen de lsd voor ons onderzoek uit Duitsland. De Duitsers hebben een vergunning nodig om te produceren en exporteren, wij hebben een vergunning nodig om te importeren en iemand anders heeft een vergunning nodig om te transporteren. Dus we betalen 1500 pond (1800 euro) per dosis lsd. Dat is absurd.

Daar komt bovenop dat er een voortdurend stigma vanuit de politiek en media is. Het resultaat is dat er sinds het verbod geen enkel onderzoek naar lsd meer is gedaan in Amerika. Er was één Zwitsers levensbeëindigingsonderzoek – en hopelijk komen er meer.

Wat zijn de laatste jaren de grootste obstakels geweest?

De grote uitdagingen waren de reglementen. Het kostte ons bijna drie jaar om door de voorschriften te komen om überhaupt met ons onderzoek te kunnen beginnen. Als ik heroïne had onderzocht, zou dat maar zes maanden geduurd hebben. Het is belachelijk dat psilocybine als gevaarlijker dan heroïne wordt beschouwd. Het slaat nergens op.

De reden die de overheid geeft voor de weigering van subsidies voor dit soort onderzoek is heel doordacht. Ze zeggen: “Deze drugs zijn niet verslavend, en wij financieren onderzoek naar verslaving.” Of ze beweren dat onderzoek naar recreatieve drugs ons misschien aanmoedigt. Dus het is bijna onmogelijk om te financieren – al onze financiering komt van goede doelen en crowdfunding.

Hoe zie je de toekomst voor je?

Ik hoop dat de wetten en regelgevingen worden aangepast, zodat ik met psychedelica kan werken zonder dat het zo ongelooflijk duur is. Het zou geweldig zijn om met Scandinavië in zee te gaan, aangezien die landen vooruitstrevend zijn in hersenonderzoek. Er is op dit moment geen onderzoek in Zweden, maar dat is waarom ik hier ben – om mensen te inspireren.

Denk je dat je werk over tien jaar meer geaccepteerd zal worden?

O zeker, in veel minder tijd dan tien jaar. Ik denk dat psilocybine over vijf jaar gebruikt zal worden om mensen in de Verenigde Staten te behandelen. Maar ik denk dat lsd voor de politiek te gevoelig ligt om dat gauw te laten gebeuren.