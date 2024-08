7 vragen die je altijd al wilde stellen over vaginale scheten

Stel: je hebt een match op Tinder, het klikt goed en na een paar dates – want na de eerste keer doe je dat natuurlijk nóóit – breng je de nacht met elkaar door. Alles verloopt goed. Het is de eerste keer, dus alles is nog lief en schattig, totdat je ineens een geluid hoort. “PPPRRRFFFFTTTT!”

Wat nu? Doen alsof er niets is gebeurd? Lachen? Of bied je je excuses aan, terwijl je er hakkelend op wijst dat het voor alle duidelijkheid wel een vaginale scheet was, en geen scheet aan de achterkant?

Videos by VICE

Hoewel vaginale scheten hartstikke normaal zijn, kan het wel ongemakkelijke momenten opleveren – vooral als het ontsnapt als je samen met je nieuwe vlam bent. Maar wat is het eigenlijk? Betekent het dat de seks goed was? Kan je het onder controle houden? Moet je dat überhaupt wel willen?

De vaginale scheet roept, hoe je het ook wendt of keert, een hoop vragen op. We stelden ze aan Ella Kempeneer, een 25-jarige verloskundige, in de hoop er verlossende antwoorden op te krijgen.

VICE: Hallo dokter Kempeneer. Wat is een vaginale scheet?

Ella Kempeneer: Een schedewind, foefscheet, flatus vaginalis, farrulitas vulvae of queef is het geluid dat kan ontstaan wanneer er lucht ontsnapt uit de vagina. Het is een natuurlijk verschijnsel dat optreedt wanneer lucht in de vagina terechtkomt, door bijvoorbeeld penetratie, en er vervolgens wordt uitgedreven wanneer de spieren van de vaginale wand van nature samentrekken. Het is volkomen onschuldig en normaal gesproken ook geurloos. Mocht je het toch ruiken, dan is er waarschijnlijk meer aan de hand en is een gynaecologisch onderzoek aan te raden.

Kan je het onder controle houden?

Een schedewind voel je in de meeste gevallen niet aankomen, en kan je dus ook moeilijk onder controle houden. Online zijn hier en daar wel wat trucjes te vinden om te voorkomen dat er tijdens de seks eentje ontglipt, zoals je benen wijder spreiden om de lucht te laten ontsnappen, of ze juist wat dichtknijpen om minder lucht binnen te laten komen. Maar dit zou denk ik ook ten koste gaan van de spontaniteit. Wat mij het proberen waard lijkt, is om wat glijmiddel te gebruiken. Zo kun je de plekken waar de wrijving plaatsvindt zo vochtig mogelijk houden.

Zijn vaginale winden gerelateerd aan goede seks?

Niet per se aan goede seks, maar wel aan seks in het algemeen. De opwinding speelt in ieder geval een rol. Wanneer een vrouw seksueel zeer opgewonden geraakt, wordt het diepste deel van de vagina wat langer en wijder, waardoor er meer ruimte ontstaat waar lucht in kan komen. Daarnaast bestaat een vagina in het algemeen uit allerlei vouwen en rimpels, waar ook lucht in kan blijven zitten. Maar het al dan niet bereiken van een orgasme speelt geen rol bij het ontglippen van schedewinden.

En de grootte van de penis?

De diepte van de penetratie en de breedte van de penis kunnen inderdaad een rol spelen, net zoals de nauwheid of de wijdte van de vagina. Al deze factoren bepalen de mate waarin er lucht in de vagina terecht kan komen.

Vaginale scheten kunnen best ongemakkelijk zijn. Is het een onderwerp dat in de medische wereld vaak wordt besproken?

Tijdens mijn gynaecologie-opleiding was het niet echt een onderwerp, en ik heb het er ook niet zo over gehad met patiënten. Wel met vriendinnen natuurlijk. Ik snap goed dat het wat ongemakkelijk kan zijn, vooral als je nog niet zo vertrouwd bent met je partner. Wanneer het mij overkomt heb ik altijd de drang om uit te leggen dat het een schedewind is, en geen anale wind. Als iedereen zou weten hoe een schedewind werkt, dan is er eigenlijk weinig gênants meer aan. Want dat gênante gevoel zit vooral in de twijfel of het nu een anale of vaginale wind is, toch?

Loop je met bepaalde seksstandjes een groter risico op vaginale scheten?

Bij doggystyle komt er al meer lucht naar binnen dan bij andere posities, en er is ook meer ruimte voor wanneer er vingers worden ingebracht.

Het gebeurt ook weleens tijdens een yogales, terwijl er dan helemaal geen penetratie aan te pas komt. Hoe komt dat?

Als je met yoga veel verschillende, ingewikkelde posities inneemt kan het zo zijn dat er de ene keer veel lucht in de vagina wordt gezogen, en het er daarna ineens weer uit wordt geduwd. Zo simpel is dat. Spieren worden ook losser en minder gespannen tijdens yoga. Ook daardoor kan geklemde lucht sneller vrijkomen.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram