Bekijk de pixeltrip van een video voor ‘Yamborghini High’ van A$AP Mob

De tribute van A$AP Mob aan A$AP Yams, Yamborghini High, is een van de meest fun tracks van dit jaar, wat perfect is voor een eerbetoon aan A$AP Yams want hij vond fun maken de shit.

Hij vond het helemaal fantastisch als het in de vorm van oldschool rap video’s kwam, liefst zo overdreven mogelijk. De video voor Yamborghini High herdenkt hem op een mooie en vrij briljante manier. Je ziet de hele Mob samen met Juicy J voor het White House staan, een spoor van lambo’s die op een Hype Williams-achtige manier een berg op cruisen, en een serie shots van de Mob in No Limits-stijl dansend in de natuur. Om er nog een schepje bovenop te doen en je écht het gevoel te geven dat je de hele clip via een Dailymotion link uit 2004 bekijkt, zijn alle overgangen bewerkt met een kleurvolle wolk van pixels. Maak je dus maar geen zorgen, het ligt niet aan je brakke internetconnectie: het ziet er gewoon vet uit.