Bekijk hier de paranoïde videoclip voor ‘333’ van Against Me!

Er zijn inmiddels drie singles uitgebracht van het nieuwe Against Me!-album Shape Shift With Me dat op 16 september uitkomt. De allereerste single die ze loslieten was ‘333’, dat was nog voor Haunting, Haunted, Haunts en de video voor Crash. Maar nu heeft toch ook ‘333’ een clip gekregen en die is even briljant als zenuwslopend.

Voor de video is er een la met zwaargewichten opengetrokken. De video is geregisseerd door Ione Skye van Say Anything…, en Andrew Howard heeft ook een rol. Maar de video draait in z’n geheel om Natasha Lyonne, de favoriete crackhead uit Orange Is The New Black. In volledige jaren zestig huisvrouwenstijl balanceert ze hallucinerend en dansend tussen verwoestende paranoia en complete vrijheid.

Bekijk de video hieronder: