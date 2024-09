Beyoncé gaf tijdens de VMA’s het beste optreden dat ooit op tv werd uitgezonden

Screenshot via MTV

Als je VMA’s zegt, zeg je Beyoncé. Dat maakte ze gisteren weer eventjes heel duidelijk: ze was genomineerd in maar liefst elf categorieën. We wisten niet eens dat dat kon. Maar zelfs dat kun je vergeten. Al die nominaties verbleken namelijk bij het optreden dat ze gaf. Ze voerde de helft van Lemonade op, en gaf zo het beste optreden dat ooit werd uitgezonden op tv.

Videos by VICE

Bekijk hier hoe ze Pray You Catch Me, Hold Up, Sorry, Don’t Hurt Yourself en Formation opvoert. Het zal je leven veranderen.