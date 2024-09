Kijk hoe bakstenen op maan gemaakt kunnen worden

Maanstenen worden geproduceerd in een zonne-oven. Video: European Space Agency/YouTube

De bakstenen zijn gemaakt van een commerciële nepmaanstof die de compositie, structuur en korrelgrootte van echte modder op de maan nabootst. Om het te maken, bakken onderzoekers kleine lagen van maanstof in een zonne-oven die 147 gebogen spiegels gebruikt om zonlicht te concentreren in een brandende lichtstraal. Ze spelen soms wel vals door xenonlampen te gebruiken als warmtebron, maar alleen omdat “het weer in Noord-Europa niet altijd meewerkt”, aldus de ESA.

Videos by VICE

Een baksteen van maanstof. Beeld: ESA–G. Porter

De lagen maanstof worden blootgesteld aan temperaturen van 1000℃, wat ervoor zorgt dat het omsmelt tot blok dat even sterk is als gips.



En maanstof is niet het enige materiaal dat we in de toekomst kunnen gebruiken om onze buitenaardse buitenhuisjes mee te bouwen. Het is wetenschappers van de universiteit van San Diego ook gelukt om bakstenen te persen van Marsstof. Terwijl anderen nog bezig zijn om stenen van microbes, botten, paddenstoelen of urine te maken, zijn zij al bezig om 3D-printers te maken die dat op de Maan en Mars kunnen.

Er moet nog heel veel gebeuren voordat wij mensen nabijgelegen planeten kunnen leeghalen om mooie pittoreske huisjes op aarde bouwen, maar het begin van de zongebakken maansteen en paddestoelententen is alvast veelbelovend.