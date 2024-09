Drake speelt ‘ik heb nog nooit’ en ontkent dat hij een 6ex God is

Zijn SNL performance is nog maar net achter de rug of Drake is alweer als de bliksem naar L.A. gevlogen om met de koningin van de dag tv, Ellen DeGeneres, te hangen. Hij bewijst daar in een klap dat hij niet alleen rap beefs kan uitvechten en een nummer één hitje kan scoren maar ook een gezellige en flirterige babbel kan hebben tijdens Ellen. De wereldwijde ambassadeur van Toronto gooide zijn alom bekende, schitterende en met witte tanden gevulde glimlach in de strijd en sprak over Views, One Dance, en werd in de maling genomen door een of andere kerel die uit… een doos sprong? Dag tv, mensen! ¯\_(ツ)_/¯

Veruit het meest interessante deel van de aflevering was toen Jared Leto naast hem kwam zitten en het drietal een verhit spelletje ‘Ik heb nog nooit’ speelden, met als openingsvraag ‘Ik heb nog nooit iets gedaan met een fan op tour’. Voor de meesten onder ons een makkelijke vraag, maar Drizzy werd er helemaal filosofisch van en vroeg “maar wat is een fan precies?”, om uiteindelijk toe te geven dat hij al vaak genoeg iets met een fan(s) gedaan heeft. Verder geloof ik niets van zijn stelling dat hij nog nooit iets op z’n lichaam heeft laten waxen. We hebben je shirtloze selfies allemaal gezien, Drizzy. Jared Leto was er ook, en vervulde zoals gewoonlijk zijn rol als terughoudend, verlegen vriendje.

Kijk al de video’s hieronder.