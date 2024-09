Afgelopen weekend onderbrak Florence Welch van Florence and the Machine kort haar Amerikaanse tour voor een bezoek aan een jonge fan in een hospice. In Austin ging ze langs bij het hospice Christopher House waar een fan ligt die eigenlijk tickets had voor het concert die avond maar te ziek was om te gaan. Welch nam plaats aan de rand van haar bed en zong voor haar Dog Days Are Over en Shake it Out. Of je nou fan bent of niet, de video die ervan op de het web is verschenen is vrij ontroerend.