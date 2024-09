Bewegende beelden van het eerste optreden van LCD Soundsystem in vijf jaar

Foto via YouTube

Eergisteren trad LCD Soundsystem na vijf jaar weer op. Ze stonden in de tamelijk legendarische zaal Webster Hall in New York en tijdens het optreden werd duidelijk hoe zeer James Murphy en collega’s de afgelopen jaren werden gemist. LCD zou uit elkaar gaan, hun allerlaatste shows speelden ze in een uitverkocht Madison Square Garden en lieten daarmee een mijlpaal in de indiescene achter. De groep mag worden gerekend tot een van de belangrijkste, invloedrijke bands die op geslaagde wijze elektronische muziek en rock wisten te combineren.

De reunieshow was een minder groot spektakel, met 1200 man publiek voelde het zelfs vrij intiem aan. De band speelde alsof ze er nooit tussenuit zijn geknepen. Er is aardig wat bewegend beeld op Youtube verschenen, bekijk de video’s hieronder.

“Get Innocuous”

“Dance Yrself Clean”

“Daft Punk Is Playing at My House”

“All My Friends”

“Home”

—