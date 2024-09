Kanye deed auditie bij de Amerikaanse Idols met een a capella-versie van ‘Gold Digger’

Screenshot via E!

In december tweette Kim Kardashian dat Kanye West mee zou doen aan het laatste seizoen van American Idol. Daar bleek geen woord van gelogen. De aflevering met daarin Kanye West is uitgezonden en wat blijkt: Kanye West deed mee aan de auditie! Hij deed net alsof hij het wilde gaan maken! Tijdens de auditie stelt Kanye West zich netjes voor en vertelt dat niemand echt in hem als rapper geloofde. Kim Kardashian is aanwezig om haar man te supporten. Halverwege komt ze in beeld, hoogzwanger en absoluut zeker van haar partners talent. Kanye besluit een “original” te rappen, “waar de naam van een van de juryleden in voorkomt”. Gold Digger! En verrek, hij wint er het gouden ticket mee. Als je je ogen sluit voor het slechte acteerwerk, blijft er een zeldzame video over van Kanye West die een van zijn grootste hits a capella rapt.