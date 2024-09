We volgden Lil B op een zeldzame, emotionele reistocht

In 2009 bracht Lil B I’m God uit, een track die behoorde tot een serie bewustzijnsveranderende liedjes die hij based freestyles noemde. Het was voor het grootste deel van de wereld de eerste kennismaking met de Based God; een onuitputtelijke bron van inspiratie en positieve berichten die zijn muziek vormen.

Sindsdien hebben mensen geprobeerd duiding te geven aan wat de entiteit Based God is, hoe je het verbindt met de artiest en wat zijn teksten precies inhouden. Sommigen zien het als een doordachte grap, een muzikant die het succes van zijn carrière simpelweg inruilde voor een meer abstracte, tegendraadse stijl. Maar voor de meeste fans is het een stem in hiphop die laat zien wat je met rap kan doen als je heel eventjes alle conventies en vastgeroeste normen achter je laat.

Op die manier is Lil B een van de grootste spelers en invloedrijke personen geworden in moderne rap. De manier waarop hij zijn refreinen laat zweven op ambient-producties is stilletjes de mainstream ingeslopen, wat op zijn beurt weer artiesten als A$AP Rocky en Lil Yachty beïnvloedde. Het gebruik van het woord swag, de cooking dance en zijn andere smaakbepalende expressies zijn bovendien niet meer weg te denken uit populaire cultuur.

In Lil B: Believe in Earth volgen we de rapper tijdens een zeldzame, emotionele reistocht, waarin we het fenomeen based proberen te begrijpen. Naast Lil B komen artiesten als Clams Casino, E-40 en Vince Staples voorbij, en reizen we af naar de thuisstad van de Based God. Bekijk de documentaire hieronder: